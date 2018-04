Přenos čísla k jinému operátorovi netrvá věčně. Občas se však zpozdí

Stačí si přečíst diskuse na webu. Řada stížností dorazila i do naší redakční schránky. "Ještě po měsíci nemám číslo přeneseno. Stále ještě nevím datum portace. Nemohl jsem týden volat," píší nám čtenáři.

Stížnosti se většinou týkají období okolo Vánoc, kdy bývá pohyb mezi operátory tradičně větší, zejména z důvodu vánočních nabídek jednotlivých operátorů. Přenos čísel se také umístil mezi pěti nejčastějšími důvody stížností podaných na ČTÚ za rok 2010.

Bez problémů probíhá většinou přenos u předplacených karet. V případě tarifních zákazníků je celý proces trochu delší. Ne všechny platby se totiž účtují on-line a například vyúčtování za roaming může od zahraničního operátora dorazit s několikatýdenním zpožděním. Navíc u tarifních zákazníků je potřeba ověřovat i různé další náležitosti smlouvy.

"Základní lhůta vychází z ověření nabídky u opouštěného operátora. V případě, že opouštěný operátor neodmítne objednávku na přenesení čísla, je povinen sdělit zákazníkovi výsledek ověření objednávky, a to: v případě předplacených karet do dvou hodin, v případě písemné smlouvy do tří pracovních dnů od podání objednání. Po sdělení kladného výsledku ověření objednávky opouštěný mobilní operátor do pěti provozních hodin uvolní číslo k přenesení. Po uvolnění čísla pak datum přenesení čísla záleží na dohodě zákazníka a operátora, ke kterému přechází," říká Martina Kemrová z T-Mobile.

Tato domluvená lhůta nesmí být delší než 14 dní, přičemž samotný přenos čísla, kdy číslo nefunguje, nesmí trvat déle než 6 hodin. Právě zmíněných 14 dnů je ale občas přetaženo.

"Někdy zákazníkům datum nevyhovuje, domluvíme se tedy na později. Je také třeba si uvědomit, že údaje o lhůtách se týkají provozních hodin a dní, a ty jsou jen v pracovní dny. Pak je třeba brát v potaz skutečnosti, kdy si za průtahy může zákazník sám. Třeba proto, že dluží operátorovi, od kterého odchází, nějaký nedoplatek," brání se operátoři.

Ačkoliv většinu průtahů jistě způsobují právě tyto skutečnosti, občas dochází i k neodůvodněným zpožděním ze strany operátorů. Čas od času se totiž vyskytnou technické problémy. Rovněž systém pro přenositelnost čísel má své limity a denně lze přenést pouze přesně daný počet čísel. Změna by musela vycházet z domluvy všech operátorů, ti ale většinou žádný problém nevidí.

"Nezaznamenali jsme žádné plošné problémy," říká Alžběta Weinfurtová z Vodafonu. Podobně i podle Blanky Vokounové z O2 nejsou s přenosem žádné problémy. "Před Vánoci jsme zaznamenali zvýšený zájem zákazníků o přenos čísla do sítě T-Mobile, což se krátkodobě mírně projevilo na množství volných termínů k přenesení," připustila na druhou stranu Martina Kemrová z T-Mobilu.

Pokud nastane problém, v naprosté většině případů se ho operátor snaží vyřešit, jak nejrychleji to jde. Statistiky EU dokládají, že problémy s přenosem čísla v Česku nejsou výrazně větší než v jiných zemích Unie.