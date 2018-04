Přenos čísla by měl trvat jeden den. V Česku by tím služba podražila

"Navrhuji, aby to v celé Unii trvalo stejně jako v Irsku nebo na Maltě pouze jeden den," uvedla Redingová v rozhovoru pro MF DNES.

Na zrychlení se musí shodnout Evropská komise, rada i parlament. Podle Redingové by soulad mohl přijít už tento týden. Následně budou muset jednotlivé státy dostat zákon do své legislativy. "To může trvat třeba další rok a půl," dodala Redingová.

V Česku trvá přechod ke konkurenci i celé týdny. Pokud by návrh prošel, nevylučují operátoři zdražení služby. "Změna by si vyžádala vybudování úplně nového systému a je nepochybné, že náklady s tím spojené by se promítly do ceny za přenos čísla," naznačila možný dopad Jitka Pajurková z tiskového oddělení T-Mobile.

Češi přenositelnosti neholdují

Češi navíc mezi operátory příliš nemigrují. Podle Unie využila zatím této možnosti pouhá tři procenta majitelů mobilů, zatímco evropský průměr je nad deseti procenty. Přeborníkem je Finsko, kde mají s touto operací zkušenost dva ze tří uživatelů mobilů.

"Jednou z překážek je zdlouhavost procesu a spousta papírování. Mezi nabídkami operátorů navíc pro uživatele s útratou v řádu stokorun nejsou takové cenové rozdíly, které by je přinutily se do toho pustit," vysvětluje slabý zájem Čechů o migraci mezi operátory publicista Martin Zikmund.

Den je příliš málo, tvrdí operátoři

Kdo se rozhodne pro změnu, musí nejprve získat od svého nového operátora speciální kód, který sdělí firmě, od níž odchází. Ta má následně pět dnů (pokud je to klient s předplacenou kartou, tak dvě hodiny) na to, aby s odcházejícím zákazníkem vypořádal případné závazky a uvolnil číslo k přenosu.

Ten sice zabere pouze několik minut, ale kvůli všemu okolnímu vyřizování nepovažují operátoři jednodenní lhůtu za uskutečnitelnou. - praktické zkušenosti s přenositelností čísel čtěte zde

Eurokomisařka pro telekomunikace Vivivan Redingová už dříve prosadila například zlevňování hovorů ze zahraničí, stejné se snaží prosadit i u SMS a datových přenosů. Nelíbí se jí ani účtování po minutách, které by ráda změnila na sekundovou tarifikaci. - o schválené regulaci roamingových cen čtěte zde