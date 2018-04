Žádný prémiový Galaxy S5 nebude, potvrdil šéf Samsungu

Nový Samsung Galaxy S5 se nedočkal až tak vřelého přijetí vzhledem k tomu, že toho oproti předchůdci mnoho nového nepřináší. Po premiéře nového modelu se objevily spekulace, že Galaxy S5 je jen začátek a Samsung zanedlouho představí prémiový model s kovovým krytem a vylepšenou výbavou zahrnující displej s ultravysokým rozlišením QHD nebo fotoaparát s optickou stabilizací.

Spekulace se však ukázaly jako liché. Přípravu vylepšeného prémiového Galaxy S5 totiž popřel pro server Kbench.com samotný šéf Samsungu J.K. Shin. Jediné, na co se podle šéfa Samsungu můžeme těšit, je podzimní uvedení nového modelu Galaxy Note. To se ale všeobecně očekává.

Samsung tak mimo nového phabletu letos už další vrcholný model pravděpodobně nepředstaví. Nenapodobí tak Sony, které plánuje další špičkový smartphone představit pouhých šest měsíců od premiéry zbrusu nové Xperie Z2 (více zde).

Vyjádření šéfa Samsungu tak také popírá dřívější spekulace o prémiové řadě F (více zde). Ta měla patřit špičkovým smartphonům nejen co se výbavy týče, ale také co do použitých materiálů. Její příchod se očekával v květnu. Nyní je jasné, že se prémiového smartphonu od Samsungu jen tak nedočkáme.

Jedním z důvodů je pravděpodobně cena. Ta by byla vzhledem k už tak drahému standardnímu Galaxy S5 příliš vysoká, že by se v případě prémiového Samsungu jednalo o vyloženě luxusní zboží.

Podívejte se na Samsung Galaxy S5: