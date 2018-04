Ani průměrný plat vám nebude stačit. Prémiové telefony pod stromeček

Prémiové modely tu vždy byly a budou a jejich ceny jsou místy hodně astronomické. Pokud berete průměrný hrubý plat, který analytici podle posledních průzkumů stanovili na 26 072 korun, a odečtete daň, dostanete se na částku přibližně 20 tisíc korun. Abyste si koupili jeden z našich vybraných modelů, budete pořád muset alespoň trochu přidat.

Rozdíly ve výbavě nejsou značné, jedinou výjimku tvoří právě cena. Většinou vám bude stačit okolo 23 tisíc korun v závislosti na konkrétních prodejcích, ale na některé iPhony si připravte skoro 30 tisíc. V každém případě se jde o prémiové modely, které nabízejí maximální výbavu, jakou jde dnes na trhu sehnat, a ostudu si s nimi rozhodně neutrhnete.

iPhone 6s

Poslední novinku od Applu není nutné dlouze představovat. Apple vsadil na design z loňského roku a opět si připravil dvě varianty, jednu se 4,7palcovým displejem, druhou s přívlastkem Plus s 5,5palcovým displejem. Letošním lákadlem je zejména technologie 3D Touch, která umí zjistit, jak silně prstem tlačíte na displej, a podle toho vyvolat patřičnou reakci. Polepšil si i fotoaparát, výrobce vyladil snímač a navýšil rozlišení na 12 megapixelů.

Beze změny oproti iPhonu 6 naopak zůstala celá řada jiných parametrů. Displeje obou verzí mají stále stejné rozlišení, velikosti datových úložišť jsou také beze změny. Dokonce došlo i k drobným zhoršením. Těla nových iPhonů jsou o něco tlustší a také mají nepatrně menší baterii.

Za nejlevnější variantu, tedy model 6s s 16 GB paměti, zaplatíte v současnosti okolo 19 tisíc korun. Ale ten příliš nedoporučujeme, neboť iPhone není rozšiřitelný o paměťové karty a například videa ve vysokém rozlišení 4K, které je paradoxně jedním z lákadel tohoto modelu, do takto malého úložiště nahrajete jen okolo půl hodiny.

Daleko použitelnější variantu s 64 GB paměti koupíte za přibližně 24 tisíc korun, za 128GB verzi pak zaplatíte okolo 27 tisíc. Větší verze Plus začíná na zhruba 24 tisících korun a vyšplhá se až na astronomických 30 tisíc za 128GB kapacitu. Zkrátka pokud pod stromečkem najdete nový iPhone, věřte, že dráž už to ani v kategorii „běžných“ telefonů nešlo.

Samsung Galaxy S6 edge+

Řada edge je svěžím větrem mezi prémiovými modely. Samsung ukázal, že v oblasti designu mobilů je stále místo na experimenty a že mohou být hodně povedené. Model edge+ je o půl palce větší sourozenec modelu edge a až na větší operační paměť a rychlejší nabíjení toho moc nového nepřinesl. Co si však budeme nalhávat, ten největší trhák, displej, funguje i podruhé.

Ohnuté rámečky sice nemají nijak zásadní praktický význam, přesto jsme měli z telefonu pocit, že Samsung uhodil hřebík na hlavičku. Design učaruje každému nadšenci, který od mobilu očekává zejména funkci stylového společníka. Rozlišení QHD (2 560 × 1 440 bodů) společně s technologií Super AMOLED zajistí obraz, který na 5,8 palcové úhlopříčce se zahnutými boky vypadá skutečně parádně.

A nejenom to, Galaxy edge+ také umí pořizovat skvělé fotky, rozhodně jedny z nejhezčích, které jsme kdy u mobilu viděli. Výkonu nabídne také víc než dost, jen s výdrží baterie nás příliš neohromil. Bezdrátové nabíjení a zrychlení toho standardního ovšem chválíme.

Za verzi s 32 GB paměti zaplatíte okolo 22 tisíc korun, 64GB model je ještě o tři tisíce dražší. Na 128GB verzi se oproti modelu edge zapomnělo. A pokud byste měli zájem spíše o onoho menšího sourozence, ten vás bude stát 20 tisíc korun v 32GB variantě, 22 tisíc v 64GB verzi a 25 tisíc, pokud chcete 128 GB volného místa.

Sony Xperia Z5 Premium

Sony se trochu bezhlavě vrhlo vpřed v honbě za co nejjemnějším displejem a výsledkem je model Z5 Premium. Ten nabídne 5,5palcový displej s obřím 4K (3 840 × 2 160 bodů) rozlišením, což je parametr, který je stále nadstandardní například i u domácích televizorů. A samozřejmě, že za nálepku „toto nikdo jiný nemá“, se pořádně platí.

Na rozdíl od konkurence se Sony Xperia Z5 Premium neobtěžuje s variantami podle datové kapacity, prodává pouze 32GB verzi a navrch přidává slot na paměťové karty, takže si každý může datové úložiště rozšířit podle vlastní libosti.

Ostatní parametry samozřejmě odpovídají kategorii prémiového telefonu. Osmijádrový procesor, 3 GB operační paměti, senzor otisků prstů či kvalitní 23 megapixelový fotoaparát naznačují, že Sony se s konkurencí umí vypořádat. A pokud chcete ještě navrch designový výstřelek, pořiďte si stříbrnou chromovanou verzi, která poslouží místo zrcadla.

Za tento model si tuzemští prodejci řeknou okolo 24 tisíc korun. Pokud však k životu 4K rozlišení displeje nepotřebujete a spokojíte se s Full HD na 5,2 palcích v prakticky stejném balení, ušetříte okolo pěti tisíc korun.

Lumia 950 XL

Lumii 950 XL si jako jedinou za průměrný plat po odečtení daně pravděpodobně pořídíte. Její cena se těsně vešla pod 20 tisíc korun, což je u prémiového modelu předního výrobce, který má taktéž několik es v rukávu, rozhodně zajímavá cenovka. Ale pokud přidáte do košíku ještě originální display port, abyste zprovoznili funkci Continuum (přenesení obrazovky a některých funkcí telefonu na monitor vašeho počítače), 20 tisíc už stačit nebude.

Microsoft vybavil svůj topmodel velice slušnými parametry, už totiž dávno neplatí, že se mobilní Windows spokojí s menším výkonem než nenasytný Android. Lumia 950 XL tak dostala do vínku osmijádrový procesor o taktu 2 GHz a 3 GB operační paměti. 32 GB datového úložiště se dá rozšířit paměťovými kartami.



Stejně jako celá řada jiných vlajkových lodí má i zástupce od Microsoftu displej s rozlišením QHD a jeho úhlopříčka je hodně velká – 5,7 palců. Lumia 950 XL také velice dobře fotí, může směle soupeřit i s modelem edge+ od Samsungu či novým iPhonem. Naopak výdrž baterie není úplně nejsilnější stránkou tohoto modelu.

Výsledné rozhodování pří výběru bude pravděpodobně záviset na vaší ochotě používat systém Windows 10 Phone. Najde se celá řada uživatelů, kteří tento systém chválí, ale pro člověka se zkušenostmi pouze s Androidem bude tento systém nejspíše trochu šok. Zvyknout se na něj nicméně dá a má taktéž celou řadu zajímavých funkcí.

HTC One M9+

Nejnovější vlajková loď od HTC je tak trochu oříšek. V porovnání s ostatními prémiovými telefony zkrátka nemá nic navíc, čím by se vysoká cenovka dala nějak obhájit. Na druhou stranu je to však ve všech ohledech telefon, který splňuje všechny náležitosti kategorie nejvyšší třídy, a byla by chyba ho vynechat.

Ve výbavě nalezneme výkonný osmijádrový procesor o taktu 2,2 GHz společně s 3 GB operační paměti. Vnitřní úložiště s kapacitou 32 GB je rozšiřitelné o paměťové karty. 5,2palcový displej s QHD rozlišením je zde v podstatě standardem, takže o výbornou jemnost obrazu se rozhodně bát nemusíte.

Jednou z hlavních předností nového HTC je jeho prostorový zvuk Boom Sound, který firma ladí k dokonalosti už několik generací těchto mobilů. Neurazí ani dobrý fotoaparát s rozlišením 20 MPx, který má hned dva zadní snímače pro vylepšení práce s hloubkou ostrosti fotografií. Za zmínku stojí i celokovové provedení.

Jeho cena se pohybuje okolo 22 tisíc korun, což je podle nás celkem přemrštěná cenovka. HTC má dlouhodobé problémy udržet se mezi špičkovými výrobci a absence nějakého skutečně zajímavého prvku na jeho vlajkových lodích je toho důkazem. Nicméně pokud toužíte po designu, který, připouštíme, stále ještě funguje, nebo jste zkrátka skalními fanoušky této firmy, HTC One M9+ nebude úplně chybnou volbou.



Oprava: V textu jsme opravili počet jader procesoru modelu Lumia 950 XL