Premiéra: Superlevná dvojčata Nokia 1110 a 1600

Obě dnes představené novinky Nokie představují telefony nejnižší třídy určené do předplacených sad. Ne náhodou vedle nich Nokia představila i službu Prepaid Tracker, která, pokud ji do svého systému implementují operátoři, umožní majitelům předplacených karet sledovat mizející kredit v průběhu hovoru.

Nokia 1110 – nejlevnější Nokia

Nokii 1110 lze považovat za nástupce modelu 1100. Oba telefony si jsou podobné, novinka se ale samozřejmě může pochlubit několika inovacemi. Mezi ně patří inverzní monochromatický displej s rozlišením 96 x 68 obrazových bodů, který je podle výrobce lépe čitelný na přímém slunečním světle.

Nokia 1110 se bude dodávat v několika barevných variantách a navíc má výměnné kryty Xpress-on, takže vzhled telefonu bude možné velmi snadno změnit. Rozměry telefonu jsou 104 x 44 x 17 mm a jeho hmotnost je 80 gramů.



Nokia 1110.

Nokia opět opustila od jediné navigační klávesy Navi Key, kterou disponuje model 1100. Novinka má již dvě navigační (kontextové) klávesy a čtyřsměrný ovládací kříž. Výbava telefonu odpovídá nejnižší třídě mobilů, žádné zázraky tedy od něj očekávat nelze. Nenáročným zákazníkům ale jistě bude výbava telefonu stačit. Do paměti telefonu se vejde 200 kontaktů a 60 SMS zpráv. Telefon disponuje hlasitým odposlechem, polyfonními melodiemi.

Novinkou je budík a hodiny, které hlasem v jazyce uživatele oznámí konkrétní údaj. Výhodou by měl být velký font na displeji, velké a pohodlné klávesy pro psaní SMS, skladatel melodií, stopky a úkolovník. Víc funkcí od tohoto modelu čekat nelze a v této kategorii by to asi bylo i zbytečné. Nokia 1110 se začne prodávat ve třetím čtvrtletí letošního roku a předběžně cenu telefonu odhadujeme asi na 2 000 Kč včetně DPH.

Nokia 1600 – low-end s barevným displejem

Druhou dnešní novinkou Nokie je model 1600. Opět již z názvu je patrné, že jedná o low-end nejnižší třídy, kterým patří v typovém označení výrobce počáteční číslo 1. Nokia 1600 je ale o něco lépe vybavený model, než druhá novinka – Nokia 1110. Prvním a také nejpodstatnějším rozdílem je barevný displej s rozlišením 96 x 68 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 65 000 barev. Není rozhodně překvapením, že v této třídě mobilů se jedná o displej pasivní.

Design telefonu je poměrně konzervativní, klávesy jsou rozdělené do tří svisle řazených bloků. Telefon bude možné převléknout dle chuti do jiných krytů systému Xpress-on. Rozměry telefonu jsou 104 x 45 x 17 mm a jeho hmotnost je 85 gramů.



Nokia 1600.

Nokia i u tohoto modelu odstoupila od jedné kontextové klávesy Navi Key a Nokia 1600 tak má standardní ovládání pomocí dvojice kontextových kláves. Ovládací tlačítko je čtyřsměrné a podle fotografií bude mít telefon pravděpodobně mírně pozměněné menu, minimálně s novou grafikou. Podrobnosti přineseme zítra, až budeme mít možnost obě dnešní novinky Nokie vyzkoušet.

Další výbava telefonu je téměř stejná, jako výbava Nokie 1110. Telefon tak má paměť na 200 kontaktů – zde s možností připojení ikony ke každému z nich, dále paměť na 60 SMS, hlasité handsfree, polyfonní melodie, tři hry, úkolovník, budík s opakováním a další běžné funkce. I tento model má nahlas mluvící hodiny a budík a díky barevnému displeji lze vybrat některý z přednastavených spořičů.

Nokia 1600 se začne prodávat ve třetím čtvrtletí letošního roku a cena telefonu by se měla pohybovat okolo 2 500 Kč včetně DPH. Další informace o obou low-endových novinkách Nokie přineseme zítra, kdy budeme mít možnost oba telefony vyzkoušet.