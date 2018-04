Top Samsung Galaxy S6 se ukáže za 40 dnů. Měl by stát přes 20 000 korun

Loni se Samsung rozhodl představit svůj top model Galaxy S5 na veletrhu MWC v Barceloně (více zde). Předchozí přístroje své nejvyšší řady výrobce představoval samostatně, obvykle v Londýně a čtyřku v New Yorku. U aktuálního nástupce, který se pravděpodobně bude jmenovat S6, zůstane Samsung u veletržní premiéry v Barceloně.

Jestli to je dobře či nikoliv, to si musí vyhodnotit marketingové oddělení značky. Na jednu stranu ukáže Samsung novinku mnohonásobně většímu počtu novinářů a potenciálním zákazníkům (obchodníkům a operátorům) než na privátní akci. Jenže na druhou stranu se zase bude v Barceloně utkávat s mnoha soupeři stejné kategorie. Nové top modely by mělo představit téměř jistě HTC, pravděpodobně i Sony a další značky.

Samsung oficiálně zatím pozvánky na akci nerozesílal. I loni to bylo na poslední chvíli. Datum premiéry a to, zda se tak stane na veletrhu v Barceloně, se nakonec měnilo několikrát těsně před akcí a letos to může být stejné.

V každém případě se podle zatím uniklých informací můžeme těšit na špičkově vybavený přístroj s výkonným hardwarem, QHD displejem a maximální výbavou. Otázkou je vzhled a použité materiály. Nové Samsungy nyní začínají využívat kov a je pravděpodobné, že kovový rám bude mít i Galaxy S6. Jestli ale bude přístroj celokovový, zatím jasné není. Spekuluje se o skle na zádech.

Novinka od Samsungu určitě nebude levná. Možná nejdražší v historii. Cena bude minimálně stejná, s jakou startoval loni model S5. Ten stál na začátku prodeje 18 499 korun a patřil k nejdražším smartphonům na trhu. Dnes je jeho cena mnohem nižší, v různých akcích výrobce ho bylo možné na loni na podzim koupit i pod 10 000 korun (více zde).

Novinka to bude mít s cenou ještě složitější. Pravděpodobně vzroste základní cena, odhadujeme mezi pěti až deseti procenty. Už to by mohlo zvýšit cenu Galaxy S6 nad hranici 20 000 korun. Je tu ale ještě jeden problém, a tím je slabá koruna. Oproti euru se kurz meziročně příliš nezměnil, aktuálně je koruna slabší zhruba o 50 haléřů. Horší je to s kurzem dolaru. Loni stál zhruba 20 korun, nyní je to téměř 24 korun. I to může mít na cenu novinky vliv, výsledná cena se tak může vyšplhat i přes 21 000 korun.