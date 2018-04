Premiéra: Nokia představila tři nové výstřední stylovky

Nokia má v zásobě velké množství novinek, a tak po týdnu představuje další tři nové mobily. Po trojici komunikátorů z minulého týdne je dnešní trojice mnohem pestřejší. Najdete mezi nimi první vytáčecí mobil Nokie, nový mobil – rtěnka a také klasicky koncipovaný model.

Trojice patří do modelové řady 73xx a nejen toto číselné označení, ale i vzhled odkazuje na loňskou řadu 72xx (7280, 7270, 7260). Opět se jedná o ryze stylové mobily a po loňském společném motivu ve tvaru písmene S, jsou letošním spojovacím prvkem květiny. Z toho lze usuzovat, že novinky by měly zaujmout především dámy.

Nokia 7380 – rtěnka v novém vydání

Vlajkovou lodí nové stylové řady Nokie je model 7380. Mobil v nezvyklém tvaru rtěnky navazuje na loňský model 7280 se stejnou konstrukcí. Novinka ale má mnohem bohatší výbavu a změn se dočkal i vzhled. Po tuctové černé barvě předchozího modelu, září novinka odstíny béžové a hnědé barvy. Na obrázku to moc elegantně nevypadá, nechme se překvapit, jak bude nová rtěnka vypadat ve skutečnosti.

Nokia 7380 bude mít poměrně bohatou výbavu v které najdeme například dvoumegapixelový fotoaparát a MP3 přehrávač. Opět úplně chybí klávesnice, což poněkud ztíží ovládání telefonu. Náhradou by mělo být plnohodnotné hlasové ovládání. Telefon se začne prodávat na začátku příštího roku a jeho cena se bude pohybovat okolo 18 000 Kč. Tuctovka to tedy rozhodně nebude.

Technické parametry:

Rozměry: 114 x 30 x 20 milimetrů

Hmotnost: 80 gramů

Displej: 104 x 208 obrazových bodů; 65 000 barev; zrcadlový efekt

Fotoaparát: 1200 x 1600 obrazových bodů; video 176 x 144 obr. bodů

Hlasové ovládání

GSM: 900/1800/1900 Mhz

GPRS třídy 8; EDGE třídy 8

Baterie: Li-Ion 700 mAh

Výdrž: 10 dní v pohotovostním stavu; 3 hod. hovorového času

Nokia 7370 – kapesní kudla

A je to tady. Nokia viděla u konkurence vytáčecí telefony a bylo jí líto, že sama žádný nemá. Stylová řada 73xx byla vhodnou možností, jak tento konstrukční experiment zařadit do svého portfolia. Uvidíme jak se Nokia s konstrukcí poprala, běžně dostupné Sony Ericssony a Motoroly nás nepřesvědčily o tom, že vytáčecí mobil je pohodlné konstrukční řešení. Třeba se to Nokii povede lépe.

Výbava nové Nokie 7370 je zajímavá. Ačkoliv se jedná o stylový mobil, má telefon QVGA displej (320 x 240 obrazových bodů), má stereofonní reproduktory, 1,3 megapixelový fotoaparát a další multimediální funkce. I tato Nokia se začne prodávat v prvním čtvrtletí příštího roku a cena by se měla pohybovat okolo sumy 12 000 Kč včetně daně. Nokia 7370 se bude dodávat ve dvou barevných variantách.

Technické parametry:

Rozměry: 88,5 x 43,4 x 22,6 milimetru

Hmotnost: 104,4 gramu

Displej: 240 x 320 obrazových bodů; 262 000 barev

Fotoaparát: 1280 x 960 obrazových bodů; video 176 x 144 obr. bodů

Hlasové ovládání

Stereo reproduktory s prostorovým zvukem

Java

FM rádio

GSM: 900/1800/1900 Mhz

GPRS třídy 10; EDGE třídy 10

Baterie: Li-Ion 700 mAh

Výdrž: 10 dnů v pohotovostním stavu; 3,5 hod. hovorového času

Nokia 7360 – kytičky nebo dřevo

U modelu 7360 se odvázal především grafik. Vymyslel dvě barevné varianty. Béžová ponese na své hrudi kytičky, černá má okolo displeje dekor dřeva. Tento model tedy bude existovat v pánské i dámské verzi. Telefon má klasickou konstrukci a je z celé trojice novinek nejméně exotický. To ale není výtka, naopak to může být jeho přednost.

Je to i nejlevnější nová Stylová Nokia, telefon bude stát přibližně okolo 7 000 Kč. Na druhou stranu ale neumí nic výjimečného, výbavou patří mezi nižší střední třídu. Cenový příplatek je tedy v tomto případě jen a jen za styl a design. Výrobce u této novinky vyzdvihuje VGA fotoaparát, MP3 vyzvánění a integrované stereofonní FM rádio. Nokia 7360 se začne prodávat na začátku příštího roku.

Technické parametry: