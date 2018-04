Premier League se nelíbí sdílení gólů na Twitteru, chystá se zakročit

Představitelé nejvyšší anglické fotbalové soutěže ve sdílení gólů, které se mezi fotbalovými fandy stalo velmi populární, spatřují nelegální znaky. K tomu fanoušci používají zejména Vine, kde se mohou snadno o takové chvíle podělit.

Tuto službu, která okamžité sdílení videí umožňuje, vlastní Twitter, jedna z nejrozšířenějších sociálních sítí. Nahrávání i vyhledávání nahraných videí je díky rozhraní webu velmi jednoduché, kromě okna k vyhledávání konkrétní nahrávky totiž nechybí členění do kategorií (zvířata, hudba, sport, umění apod.).

Fotbalové nahrávky se kumulují na kanálu Footbal Vines, který má na Twitteru již více než 600 tisíc sledujících. Všechny nasdílené klipy jsou k dispozici zdarma, jedná se ale samozřejmě o amatérská videa mnohdy nevalné kvality.

Premier League zakročí

Premier League přesto pro sdílení nemá pochopení a se startem letošní sezony chtějí tomuto konání učinit přítrž. Podle ředitele pro styk s médii Dana Johnsona se totiž jedná o porušení autorských práv.

Na jednu stranu chápe, že návštěvnicí zápasu chtějí klíčové zvraty utkání častokrát zvěčnit, ale sdílení na nejrůznějších sociálních síti je prý v rozporu se zákonem. Proto, jak dále uvedl v pořadu Newsbeat na BBC, intenzivně pracují na vývoji botů, aby šlo „nepovolené“ nahrávky rychle odhalit. Působí to poněkud zvláštně, ale nahráváním a sdílením dění na hřišti je prý dotčeno duševní vlastnictví Premier League, které musí bránit.

Velký rozmach snadného sdílení videí a fotek nejen z fotbalových utkání není po chuti ani televizním společnostem. Ty totiž platí za práva vysílat živé přenosy z utkaní horentní sumy. Britský list Guardian uvedl, že sportovní kanály Sky Sport a BT Sport stála práva k vysílání fotbalových utkání tři miliardy liber. Proto v bezplatném sdílení videí spatřují hrozbu.

Práva k on-line přenosům si předplatily také deníky The Sun a Times a přirozeně také nejsou nakloněny k tomu, aby ty nejdůležitější střípky z utkání byly v podstatě ihned k vidění jinde a zdarma.

Reportér deníku Sun Dean Scoggins proto BBC také potvrdil chystanou ofenzívu proti tomuto nezákonnému jednání, věcí se již zabývá právní oddělení společnosti.

K problému se vyjádřil i výkonný ředitel společnosti Grabyo Gareth Capon. Ta nabízí cloudové služby televizním společnostem ke sdílení klipů v reálném čase.

K významným klientům patří například All England Lawn Tennis & Croquet Club, který Grabyo využíval pro tvorbu klipů z Wimbledonu, které pak byly umístěny na Facebook, Twitter nebo YouTube.

Podle něj nebude vůbec jednoduché sdílení podobných videí v reálném čase zabránit a poukazuje na dnešní vyspělou techniku. Pokud by ale Premier League nabídla uživatelům placenou alternativu s videi odpovídající úrovně a kvality, mohlo by to prý přinést úspěch. Předplatné by ovšem samozřejmě nemohlo být příliš vysoké. Uživatelé by si totiž jen těžko zvykali platit za něco, co dosud měli zdarma.

Případná opatření proti sdílení videí budou dle Adame Rendla, specialisty na autorský zákon z advokátní kanceláře Taylor Wessing, záviset na počtu a frekvenci sdílených klipů.

Nahodilé sdílení několika klipů vs. takřka neoficiální kanál

Podle něj je třeba rozlišit, zda jde o fanouška, který se na stadionu octne jednou za čas a s klipem se podělí na svém poskrovnu navštěvovaném profilu, nebo o ty, kteří nechybějí na žádném zápase nejvyšší ligy a jejich účty mají tisíce sledování. Stávají se tak v podstatě neoficiálním kanálem k prohlížení klíčových momentů z utkání a takové účty by Premier League ve spolupráci s Twitterem zablokovat mohla.

Představitelé Twitteru zatím věc nekomentovali, upozornili však na pravidla kanálu Vine, který uživatelům zakazuje přidávat obsah, který porušuje práva třetích stran, včetně autorských práv a ochranných známek.

Strany, které se cítí být kráceny na autorských právech, samozřejmě mohou předmětná videa nahlásit a požadovat jejich odstranění. Podle posledního výstupu takových Twitter během první poloviny letošního roku zaznamenal 9 199, což je oproti druhé polovině minulého roku nárůst o téměř 40 procent.