Premiér Gross chce prodat akcie Telecomu na burze

Premiéru Stanislavu Grossovi (ČSSD) se zamlouvá varianta prodeje státního 51procentního podílu v Českém Telecomu na kapitálových trzích. Gross to dnes řekl rozhlasové stanici BBC. "Mně se docela zamlouvá varianta (prodeje) přes kapitálové trhy, a to z toho důvodu, že odpadnou takové ty tlaky různých lobistických skupin, které nepochybně budou najímány různými renomovanými firmami," řekl Gross.

Ministr informatiky Vladimír Mlynář, kterému Telecom spadá do resortu, naproti tomu preferuje prodej podílu jednomu nabyvateli. Ministr financí Bohuslav Sobotka vládě navrhne tři varianty prodeje. Vedle nabídky celého podílu jednomu investorovi uvažuje o prodeji akcií přes kapitálové trhy nebo kombinaci obou možností.

"Jediné, co je důležité, na co budu chtít znát odpověď je, jestli skutečně platí výhrada, že přes kapitálové trhy bychom přišli o poměrně velké množství peněz, protože by tam nebyl ten bonus za majoritu," zdůraznil premiér. Pokud by se ukázalo, že prodej přes kapitálové trhy by vynesl státu výrazně méně peněz, potom by se Gross podle svých slov přiklonil k variantě prodeje v soutěži jednomu majiteli.

Podle Mlynáře by mohla nového vlastníka většinového podílu v Telecomu vybrat vláda v březnu. "Budeme podporovat jednoznačně variantu celého balíku státního podílu a to strategickému partnerovi nebo konsorciu, jehož účastníkem bude strategický partner," řekl Mlynář v úterý ČTK. Odborníci očekávají výnos na 50 až 65 miliard korun. Tržní hodnota firmy, která vlastní 100 procent v mobilním operátoru Eurotel, je podle současného kurzu akcií kolem 110 miliard korun.