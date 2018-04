Přelomová verze Android 4.0 přichází. Představujeme desítky vylepšení

Android 4.0 dostal zbrusu nový grafický kabátek a částečně byla změněna i filozofie používání celého systému. Nativní je nyní podpora pro softwarové funkční klávesy pod displejem, které nemusí být řešeny hardwarově, namísto toho si uzmou místo na displeji. Prvním takto řešeným telefonem je právě Galaxy Nexus.

Nový operační systém se dočkal řady velmi chytrých vylepšení a používání přístroje je daleko přirozenější. Kromě toho přibyla podpora pro wi-fi direct, Bluetooth HDP, přímé sdílení pomocí Android Beam založeném na NFC (samotná podpora NFC je již od verze 2.3) a drobnosti jako například Face Unlock pro odemčení úvodní obrazovky pomocí rozeznání obličeje.

Rychle a jednoduše

Na první pohled jsou v telefonu nejznatelnější změny v uživatelském rozhraní. Místo tlačítka Menu je spodní část na obrazovce vyhrazena pro klávesu pro přepnutí aplikací, které lze jednoduchým posunutím na stranu rovnou i ukončit. Princip přepínání a náhledu běžících aplikací je řešen podobně jako v Androidu 3.0. Je dobře, že Google konečně začal propagovat jednu z klíčových vlastností celého systému. Dříve byl totiž multitasking schovaný pod delším podržením Home tlačítka a mnoho uživatelů o této možnosti ani nevědělo.

Podobně by za nějaký čas mohlo zmizet i tlačítko Menu, kdy uživatel opět neměl tušení, že je možné na dané obrazovce vykonat nějaké další akce. Nyní je tato možnost zobrazena pomocí tří svislých teček v horní nebo dolní části obrazovky. Tradiční vyjížděcí mřížka ikon by měla vymizet a měl by ji nahradit takzvaný Akční panel v horní části obrazovky. Vše záleží na vůli a rychlosti práce vývojářů aplikací.

Ve spodní části obrazovky rovněž přibyla čtveřice ikon aplikací, na něž budete mít přístup z jakékoliv části pohotovostní obrazovky. Nově můžete ikony vkládat do složek. Stačí posunout jednu ikonu na druhou a automaticky vznikne nová složka, kterou můžete pojmenovat.

Zamykací obrazovka v novém

Byla upravena i horní vysouvací roleta, kdy platí, že jednotlivá upozornění lze umazávat pohybem do strany. Nyní je dokonce aktivní i v zamčeném stavu a dostanete se rychleji ke zmeškaným událostem. Na zamykací obrazovce navíc přibyla možnost rovnou spustit fotoaparát. Nelze však zatím přidávat nebo měnit zvolené akce jako to umožňuje HTC Sense 3.0. Velmi snadné je pro vývojáře přidávat na zamykací obrazovku ovládací prvky pro hudební přehrávač.

Další příjemnou novinkou je integrace aplikace pro počítání datových přenosů. V přehledném grafu si můžete nastavit, za jaké období se má vypočítat celkový součet, nebo třeba zvolit upozornění na překročení datového limitu. Máte navíc přehled o tom, kolik jaká aplikace stáhla dat a podle toho raději zvolit její odinstalování. Samozřejmostí je rozlišení datového provozu přes mobilní a wi-fi sítě.

Nadiktujte si SMS

Konečně můžete postupně diktovat libovolný text i v češtině a pokud budete jasně vyslovovat jednotlivá slova, úspěšnost rozpoznání je opravdu dobrá. Diktovat lze postupně i doplňovat text o potřebnou interpunkci, kterou prozatím systém nezvládá vkládat automaticky. V textu jsou navíc podtržená slova, jimiž si systém nebyl příliš jistý a je vám nabídnuta alternativa nebo možnost přidání slova do slovníku. Pro praktické použití je ale nutné rychlé datové připojení.

Byla přepracována celá řada aplikací od telefonního seznamu, e-mailového klienta až po kalendář nebo internetový prohlížeč. Právě posledně zmiňovaná aplikace nyní dokáže synchronizovat záložky s prohlížečem Chrome nebo třeba ukládat obsah stránky pro pozdější přečtení v režimu off-line. Změnou prošla práce se záložkami, která se více podobá správě spuštěných aplikací. Vše včetně načítání stránek je opravdu rychlé a svižnost je jedním z hesel celého systému.

Hrátky s obrázky

Přepracována byla rovněž aplikace fotoaparátu a mimo jiné je možné pořizovat souvislé panoramatické snímky na jedno zmáčknutí spouště. Minimálně u modelu Galaxy Nexus platí, že prodleva mezi pořízenými snímky je prakticky nulová. Doufejme, že se to stane pravidlem i pro další telefony. Při nahrávání videa můžete jednoduchým klepnutím na displej rovnou pořídit snímek v plném rozlišení.

V Androidu 4.0 na vás čeká rovněž nová podoba galerie a především editor fotografií, v něm můžete snímky ořezávat či otáčet, nastavovat jednotlivé úrovně, odstranit efekt červených očí nebo naopak přidat spoustu dalších efektů. Výčet možností v této sekci by mohl ještě zahrnovat mnoho dalších funkcí včetně perfektní video střížny.

Drobky na závěr

Pohotovostní obrazovka se může odemykat pomocí vašeho obličeje. Pokud ho přístroj náhodou nerozpozná, je možné zadat namísto toho bezpečnostní kód. Je třeba mít na paměti, že ačkoliv je to hodně propagovaná funkce, patří spíše do sekce pro radost. Obrazovku odemknete i pomocí gesta, kódu nebo klasického pohybu prstem do strany.

Mezi další technické drobnosti v současné době patří Android Beam pro přímý přenos souborů přes NFC nebo prozatím daleko praktičtější funkce wi-fi direct. A to ani nezmiňujeme celou řadu dalších vylepšení, která už se do článku nevešla. Zkrátka nepřijdou ani vývojáři, pro něž je připravena spousta užitečných funkcí a nástrojů. Právě pro vývojáře je navíc tato verze ještě klíčovější než pro samotné uživatele.

Google s verzí 4.0 připravil pro celou platformu velmi pevné základy a zářivou budoucnost, kterou si jistě ještě pojistí dalšími vylepšeními celého operačního systému v blízké době. Je to vhozená rukavice pro všechny konkurenty a především pro výrobce mobilních telefonů, aby nový systém co nejrychleji integrovali do stávajících a nových zařízení. Přechod na nový systém se rozhodně vyplatí.