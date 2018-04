Překvapující Sendo X Smartphone (minirecenze)

Anglická společnost Sendo v Česku prozatím neprodala ani jediný mobilní telefon, přesto však nepatří mezi neznámé společnosti. Vždyť byla první, která měla přichystán chytrý mobil s operačním systémem Microsoftu a upozornila na sebe také tím, že před časem spolupráci právě s Microsoftem přerušila a vší silou se vrhnula na vývoji chytrého mobilu postaveného na konkurenční platformě Symbian.

Netrvalo to ani rok a nový vývoj již nese své ovoce – včera totiž Sendo představilo svůj nový mobilní chytrý mobil s operačním systémem Symbian. Novinka dostala do vínku poněkud tajemný název Sendo X.

Vzhled

Pokud produktovou řadu této společnosti alespoň běžně sledujete, není pro vás vzhled novinky velkým překvapením. Přestože připravovaný „microsoftí“ smartphone Z100 byl přístroj veskrze hranatý, Sendo X je již více podobno současné produkci společnosti – především lowendovým modelům S300 a J530. Záměrně zde nezmiňujeme bezanténové véčko M550, které není výrobkem Senda a jedná se pouze o brandovaný mobil jednoho z asijských výrobců.

Hned na první pohled zaujme nové Sendo X poměrně velkým, aktivním barevným displejem, který zabírá více než jednu polovinu horního krytu tohoto mobilního telefonu. Pod displejem najdete čtyřsměrové kurzorové tlačítko doplněné o dvojici kláves softwarových, jejichž aktuální funkce je vždy zobrazena ve spodním stavovém řádku displeje. Numerické klávesy jsou uspořádány do půlkruhu a jsou vyrobeny z tvrzené pryže a příliš dobře se na nich nepíše. Plastová tlačítka by byla jistě lepší volbou, jejichž stisk by byl každopádně jistější.

Na pravém boku mobilu najdete infračervený port a akční tlačítko pro potvrzení aktuální volby, na levém boku je kolébkové kurzorové tlačítko, které usnadňuje snadnou ovladatelnost telefonu jednou rukou.

Displej

Displej není dotykový, nabízí rozlišení 176 x 220 obrazových bodů, na kterých je schopný zobrazit až šedesát pět tisíc barevných odstínů. Displej bohužel nepatří mezi nejlepší, jeho čitelnost na přímém světle není právě nejlepší.

Displej dokáže zobrazit až osm řádek textu, na víc můžete zapomenout. Téměř celou pětinu horní části displeje totiž zabírají stavové informace (síla signálu mobilní sítě, úroveň nabití baterie, čekající události) a záložky jednotlivých použitelných voleb.

Hlavní menu telefonu je ikonové a nezapře svůj původ v systému Series60. Pokud jste někdy pracovali kupříkladu s Nokií 7650 nebo 3650, budete se na Sendu X cítit jako doma.

Baterie

Lithium Iontová baterie o kapacitě 900 mAh nabízí dostatek elektrické energie pro sto dvacet hodin v pohotovostním režimu nebo až pro tři hodiny nepřetržitého telefonního hovoru. Doba nabíjení nepřesáhne dvě hodiny a telefon lze nabíjet pouze v synchronizačním stojánku – cestovní nabíječka totiž není součástí prodejního balení a prozatím ji není možné dokoupit ani jako samostatné příslušenství.

Systém

Jak jsme již zmínili, Sendo sáhlo po implementaci systému Series 60 od společnosti Nokia. Z toho vyplývají výhody v podobě známého ovládání a možnosti spouštět spoustu již existujících aplikací pro tuto platformu.

Systém Series60 nabízí snadnou synchronizaci se stolním či přenosným počítačem. K základní synchronizaci můžete využít dodávaného USB synchronizačního stojánku, nebo můžete synchronizovat také bezdrátově prostřednictvím infračerveného nebo Bluetooth připojení. Pro vzdálenou synchronizaci můžete použít také internetu a protokolu SyncML, který Sendo X plně podporuje.

Sendo X dokáže spouštět také aplikace vytvořené v programovacím jazyce Java, přičemž tyto aplikaci mají díky rozhraní Nokia UI API možnost přístupu i k Bluetooth konektivitě, digitálnímu fotoaparátu i textových a multimediálním zprávám.

Kromě běžných textových zpráv je samozřejmostí také plná podpora multimediálních MMS zpráv a potěší také integrovaná podpora SIMtoolkitu, který je především v našich krajích poměrně populární službou.

Digitální fotoaparát

Čočka digitálního fotoaparátu není na Sendu X nijak skryta proti poškrábání. Umožňuje snímat fotografie v maximálním rozlišení 640 x 480 obrazových bodů, v polovičním rozlišením můžete pořizovat i krátké videosekvence. Ty jsou ukládány ve formátu RealPlay. RealOne Player je integrován přímo do operačního systému Senda X.

Fotoaplikace nabízí pravý čtyřnásobný digitální zoom (tedy žádný pseudo-zoom používající pouze ořezání výsledné fotografie) a obsahuje také jednoduchou grafickou aplikaci. S její pomocí můžete fotografie zmenšovat, provádět s nimi základní úpravy (změnu expozice, reliéf, barevné zabarvení) i odstraňovat červené oči. Poslední funkci využijete asi nejvíce, protože fotoaparát Senda X je totiž doplněn integrovaným bleskem.

Jako pomyslnou třešeň na dortu lze chápat možnost vytváření morfujících animací ze dvou snímků. Můžete tak během několika okamžiků vytvořit animovanou proměnu vaší přítelkyně na babiččina slintajícího bernardýna a naopak.

Vnitřní paměť telefonu má velikost šedesát čtyři megabajtů, z nichž pouze polovina je k dispozici uživateli pro ukládání jeho dat. Druhou polovinu paměti využívá operační systém pro svůj běh, přičemž rozdělení obou pamětí není možno nijak změnit. Paměť lze rozšířit prostřednictvím MMC / SD paměťových karet s podporou SDIO.

Data, Internet, wap

Samozřejmostí je podpora rychlých datových hovorů s využitím paketové technologie GPRS. Sendo X dokáže využít až čtyřech timeslotů pro příjem dat a až dvou timeslotů pro odesílání dat. Integrovaný webový prohlížeč není přesně znám, v prvních předváděcích verzích se však proháněla Opera – to znamená podporu rámců, HTML 4.2, Wapu 2.0, XHTML a SSl a WTSL zabezpečených přenosů.

Emailová aplikace podporuje POP3 i IMAP účty, zprávy můžete odesílat prostřednictvím zabezpečeného připojení na SMTP server. Vytvořeno můžete mít až pět na sobě nezávislých e-mailových účtů.

Součástí Senda X není žádná aplikace pro Instant Messaging, budete si muset vystačit sami a některou z aplikací běžně dostupných na internetu si doinstalovat svépomocí. Podle našeho názoru by integrace jabber klienta byla velmi prozíravým krokem.

Pro připojení k Internetu v místech, kde není k dispozici GPRS technologie, můžete sáhnout po starším, ale bezpečně funkčním připojení prostřednictvím vytáčeného CSD připojení. Jeho nevýhodou oproti paketové technologii je jeho nízká rychlost (14.4 kb/s) a tarifikace za prodatované minuty.

Další funkce

Samozřejmostí je propracovaný a plně synchronizovatelný kalendář i seznam úkolů. Multimediální přehrávač si poradí nejen s hudebními soubory (WAV, AIFF, MP3, AAC), ale také s videem (formáty RealOne, MPEG4, H.263).

Součástí prodejního balení není jen synchronizační stojánek, ale také přenosná klávesnice nabízející plné QWERTY rozložení, náhradní baterii o poloviční kapacitě a Bluetooth sluchátko. Dokoupitelná bude také bluetooth hands-free sada pro instalaci do automobilu.

Závěr

Nově přestavený mobilní telefon Sendo X Smartphone je přístroj, který přichází v poslední chvíli na to, aby stihnul předvánoční nákupní shon. Troufáme si tvrdit, že překvapující včerejší představení tohoto mobilu bylo způsobeno předvedením nového přístroje Sony Ericsson P900, kterému je Sendo X přímým konkurentem.

V prodeji bude Sendo X v Anglii, Německu, Francii a Itálii za zaváděcí cenu pohybující se v přepočtu okolo patnácti tisíc korun. Oficiální dodávky do České republiky Sendo nepřipravuje; objeví-li se tento mobil také na pultech našich prodejen, půjde zcela jistě o přístroj pocházející z šedého dovozu.