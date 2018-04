Překvapení: V Číně není Nokia jedničkou, vede Motorola

Nokia drtí své soupeře na poli prodeje mobilních telefonů po celém světě. Jednomu z nejvýznamnějších světových trhů však nevládne. V Číně totiž kraluje Motorola a Nokia drží jen druhou pozici s odstupem tří až šesti procent, to podle toho, kterou statistiku budeme brát v potaz. V každém případě přináší čínský trh i další překvapení. V první pětce byste marně hledali Alcatel, Sony Ericsson a i Siemens se pohybuje jen na jejím okraji. V jedné ze statistik je pátý, v druhé se do první pětky již nevešel. Silnou pozici si drží v Číně Samsung, který se pohybuje na hranici stupňů vítězů.

Jasnou jedničkou čínského trhu je Motorola. Pro Evropany menší, pro tuzemce docela velké překvapení. Motorola má 29 procent tamějšího trhu, Nokia pak o tři procenta méně - toliko alespoň podle výzkumu China Center for Information Industry Development (CCID). Podle konkurenčního průzkumu, který provedla společnost Analysys Consulting, má Motorola sice jen 26 procent trhu, ale náskok nad Nokií šest a půl procenta. Oba průzkumy udávají výsledky za třetí čtvrtletí letošního roku, ale velmi podobné výsledky pak platí i pro první dvě čtvrtletí letošního roku. Úspěch Motoroly tkví především v modelu T190/191 (oba v prodeji i v Evropě, druhý z nich i u nás), který je nejprodávanějším telefonem v Číně vůbec. Některé další modely Motoroly, které slaví úspěchy v Číně, se v Evropě vůbec neprodávají, jako namátkou E360, C289, T189, T2988 nebo T2688. V neposlední řadě pak Motorola boduje i se svými véčky, které Asiaté přímo milují.

Nokia na Motorolu v Číně ztrácí a zatím jí nepomohly ani nové modely, které se již prodávají. I finský gigant má své speciální asijské telefony, jako třeba low-endové modely 3315, 3350, 3610 a 3530, které v Evropě nekoupíte (naopak například u nás populární Nokia 3410 se v Asii neprodává). Za Nokií je pak již velký odstup. Podle studie CCID následuje Samsung s podílem sedm a půl procenta, podle konkurenční studie Analysys Consulting je třetí domácí výrobce TCL s podílem těsně přes 11 procent. Na dalším místě je opět buď TCL, nebo Samsung, to podle toho, na kterou studii budeme brát ohled. Páté místo pak patří opět čínské společnosti Bird, nebo v případě studie CCID evropský Siemens. Další pořadí pak nebylo ani v jednom případě zveřejněno.

Pořadí podle CCID

Pořadí Výrobce Počet prodaných kusů Podíl na čínském trhu 1. Motorola 5 000 000 28,9% 2. Nokia 4 400 000 25,7% 3. Samsung 1 200 000 7,4% 4. TCL 1 100 000 6,8% 5. Siemens 800 000 5,1%

Pořadí podle Analysys Consulting

Pořadí Výrobce Podíl na čínském trhu 1. Motorola 26% 2. Nokia 19,5% 3. TCL 11,4% 4. Samsung 10,3% 5. Bird - Ningbo 6,9%

Celkem by se letos mělo v Číně prodat 95 milionů mobilních telefonů, což je o devět procent více než loni. To je jistě výzva pro všechny velké hráče a zatím si největší krajíc ukrajuje Motorola. Spolu s ní si ale i Nokia a Samsung budou muset dávat velký pozor na domácí čínské firmy, které si ukrajují stále větší podíl na trhu. Nyní již mají 20 procent, což je o osm procent více než loni. Když se procentuální podíl převede na prodané jednotky, prodávají na domácím trhu čínské firmy téměř 20 milionů mobilních telefonů. To je již slušný základ pro rozšíření produkce ve snaze prosadit se v zahraničí. Příklad Samsungu táhne a i úspěchy korejského LG jistě dobře motivují. V neposlední řadě se Asiaté učí při výrobě mobilů pro velké renomované společnosti. Dobrým příkladem budiž právě Motorola T191/192, které pro Motorolu vyrábí a vyvíjí společnost Benq (dříve Acer), a podobně postupují i ostatní. Pro pořádek na závěr dodejme, že většina čínského trhu s mobily obnáší GSM telefony, ale standard CDMA je taktéž na čínském trhu přítomen a očekává se jeho velký nástup.