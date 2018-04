Překvapení: O2 začal v tichosti prodávat Motorolu Milestone

Pro Motorolu Milestone si k O2 do prodejny zajít nemůžete. Telefon lze objednat jen v internetovém obchodě operátora, nedotovaná cena začíná na poměrně lákavých 11 695 korunách. To je na špičkově vybavený komunikátor s klávesnicí přiměřená částka.

Motorola Milestone se v Česku začala v tichosti prodávat 20. července. Důvodem je možná fakt, že evropská verze v USA populárního telefonu Droid se poprvé představila už loni v listopadu. Tehdy šlo o velmi očekávaný přístroj.

Ale ani po téměř roce od svého uvedení neztratil Droid téměř nic ze své zajímavosti. Model má stále co nabídnout a důkazem je to, že Motorola stále pro tento model vydává updaty na aktuální verze Androidu. Milestone by tak měl dostat update na Android 2.2 Froyo.