Překročí Telecom s ADSL svůj stín?

Nástup ADSL se u nás opozdil o mnoho let především díky zdržovací taktice Českého Telecomu, který se bál kanibalizace kvetoucího byznysu s pronájmem datových okruhů. Od 5. ledna Telecom naopak přijde s lákavými, kvalitativně novými nabídkami, chce oslovit i nižší segment zákazníků. ADSL v pojetí Telecomu však dosud stále trpí některými problémy.

Na tiskové konferenci Telecomu jeho představitelé prezentovali důvody, které podle nich odrazují domácnosti od připojení k internetu. Mezi nejdůležitější důvody podle nich patří cena za PC, absence důvodu k připojení a vysoká cena za připojení či představa zákazníků o vysoké ceně. Telecom se údajně vyrovnal se všemi třemi důvody. Hodlá nabízet PC za výhodnou cenu od 899 Kč měsíčně (splácených po dobu dvou let), důvodem k připojení může být přenosová rychlost zvýšená na 512/128 kb/s či na 1024/256 kb/s.

Cena od 899 Kč měsíčně by měla eliminovat třetí bariéru, i když cena bude od příštího roku zatížena 22% DPH a Telecom nastaví u nejlevnějšího tarifu ADSL limit velikosti přenesených dat na pouhé 3 GB. Každých dalších započatých 5 GB dat je zpoplatněno ástkou 200 korun (244 Kč s daní), Stále je tedy z hlediska ceny výhodnější data vypalovat na CD a posílat poštou. Zákazníci jsou alespoň upozorňováni na vyčerpání 70%, 90% a 100% limitu e-mailem, stav účtu mohou také sledovat online na webových stránkách.

V nabídce konečně také skutečný paušál

Méně zrádnou variantu může pro zákazníky znamenat služba IOL Broadband Profi, která nabízí připojení rychlostí od 256/64 kb/s bez omezení objemu dat za cenu od 2049 Kč bez daně. Službu Profi mohou využívat i domácnosti.

Podle představitelů Telecomu vlastní u nás PC 40% domácností, k internetu je připojeno 24% procent domácností. Zajímavé je, že 99% z domácností připojených k internetu je vybaveno mobilem a může tedy využívat paušální přístup k internetu prostřednictvím GPRS na mobilu za cenu kolem tisíce korun. Telecom zde však nevidí konkurenci, kvalita připojení přes mobil může kolísat v závislosti na obsazení timeslotů v dané buňce sítě. Konkurenci kabelových televizí Telecom příliš nekomentoval.

Bližší detaily o PC za výhodnou cenu dosud nejsou k dispozici. Telecom neuvedl ani jméno dodavatele, PC však podle něj bude obsahovat operační systém a software. K zákazníkovi by PC mělo být doručeno do tří dnů, v ceně má být kompletní instalace včetně připojení a základního zaškolení zákazníka. K dispozici má být hotline a servis do 48 hodin, Telecom chce poskytovat tříletou záruční lhůtu.

Největším nepřítelem Telecomu je on sám

Zdá se, že na nabídku Telecomu měla pozitivní vliv konkurence poté, co se alternativní operátoři rozhodli hradit Telecomu výpalné za nadlimitní objem dat přenesených svými zákazníky a jeden z nich, firma GTS, začala nabízet ve své síti ADSL za výhodnějších podmínek a bez omezení objemu dat. Na druhou stranu mohou nové tarify za ADSL představovat polibek smrti pro připravovanou službu paušálního připojení k internetu technologií AO/DI rychlostí v rozmezí 9,6 až 128 kb/s, kterou Telecom hodlá nabízet uživatelům linek ISDN.

Nový marketingový ředitel Telecomu David Duroň se při tiskové konferenci zaklínal orientací na zákazníka. Pokud chce své představy uvést do praxe, má ještě před sebou ještě hodně práce. Zatím ADSL i další služby Telecomu sužují špatně nastavené procesy. Pokud si zákazník Telecomu chce například nechat přepsat telefonní linku své babičky na sebe, musí na lince zrušit ADSL a po skončení administrativní procedury si je opět nechat zavést. Naši čtenáři si stěžují i na různé nahodilé nepříjemnosti při zřizování a provozu ADSL, o vyjádření k jednotlivým případům jsme požádali mluvčího Telecomu Vladana Crhu.

Velkou neznámou je i osud reklamací účtů za překročený limit přenosu dat na ADSL, kdokoli na internetu může posílat na IP adresu zákazníka Telecomu datové pakety a způsobit mu tak průvan v peněžence. Český Telecom sice nabízí svým zákazníkům osobní firewall, ten však může maximálně zaznamenat výskyt podezřelých paketů a zablokovat odpovědi na ně. Podle Telecomu zatím nebylo zaznamenáno mnoho reklamací naměřeného objemu dat, představitelé Telecomu nám nebyli schopni vysvětlit, jak by dokázali oprávněnost reklamací potvrdit nebo vyvrátit.