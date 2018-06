Na přesné překlady už v cizině nebudete potřebovat data

Překladač Google v provedení pro chytré telefony s Androidem a iOS získal moderní funkce, jako je offline režim nebo překlad pomocí neuronových sítí, už před nějakou dobou. Ale navzájem se tyto funkce dosud vylučovaly. Kdo si stáhl jazykový balíček pro překlad z angličtiny do některého z podporovaných jazyků do svého telefonu a využíval offline překlad, se musel spokojit se starší metodou překladů založených na statistických modelech.

V online režimu, včetně možnosti překládat v reálném čase za pomoci takzvané rozšířené reality, pak už nějakou dobu funguje překlad s využitím neuronových sítí. To je řešení, které přináší přirozenější a přesnější překlady, než starší model.

Počínaje 12. červnem ale dojde k aktualizaci, která přinese chytřejší „neuronové“ překlady i do offline režimu. A fungovat budou i v oné rozšířené realitě při rozpoznávání z fotografií. Nový způsob bude fungovat i pro překlad z aplikací – stačí například ve webovém prohlížeči označit text a v kontextovém menu vybrat možnost „Obsah k překladu“, nebo kliknout na ikonu překladače, která se objeví v horním rohu displeje (záleží na verzi systému a konkrétním UI telefonu). Jednoduše, aplikace Překladač Google už od teď bude používat neuronové sítě v každém dostupném režimu.

Platí to pro češtinu a 58 dalších jazyků vždy v páru s angličtinou. Překlady mezi jednotlivými jazyky (třeba z češtiny do italštiny) budou nadále fungovat postaru. K využití nové chytřejší funkce překladů bude třeba nejspíš aktualizovat jak samotnou aplikaci, tak především jazykový balíček v ní stažený: aplikace by na to uživatele měla upozornit pomocí notifikace.

Před odjezdem na dovolenou, především do zemí mimo EU, kde stále platí extrémní ceny za datové balíčky, si tak zkontrolujte, zda máte aplikaci i jazykové balíčky aktuální. Může vám to ušetřit spoustu peněz nebo dat z vašeho omezeného datového limitu.