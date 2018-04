Přejděte z Go Felicia na paušál, ušetříte

Tarifní zákazníci, kteří i po zdražení služeb na počátku letošního roku ještě v analogové síti setrvali, obdrží SIM kartu se svým dosavadním šetsetjedničkovým číslem a budou moci využívat stejné služby jako dosud v síti GSM.

I zákazníci s telefony Go Felicia budou moci používat své staré telefonní číslo a získají, stejně jako zákazníci paušální, zvýhodnění při nákupu GSM přístroje. Dosud nebylo jasné, co se stane s jejich kreditem, který mají vázán na svému starém NMT telefonu.

Případný převod kreditu neobjasnila ani tisková zpráva. "Neprovolaný kredit zákazníkům z analogového telefonu samozřejmě převedeme na SIM kartu," řekla nám nakonec Mirka Mikulíková z Eurotelu.

Při přechodu do sítě GSM na tom budou lépe stávající paušální zákazníci. Dostanou SIM kartu zdarma a pokud používali tarifní program Tip Relax, nebudou platit měsíční poplatek, ale zaplatí jen to, co protelefonují.

Infolinka vyzývá k přechodu

Hlasový informační systém Go Felicia ještě v době uzávěrky oznamoval: "Z programu služeb Go Felicia můžete kdykoli a zdarma přejít na cenově výhodnější tarifní programy Tip Relax, Tip Bussines nebo Tip Acord. Získáte tak například možnost volat od jedné koruny za minutu, využívat zdarma záznamovou službu, neplatit žádný měsíční paušál. V rámci služby Tandem získáte navíc až dvě GSM SIM karty na váš stávající účet." Platnost této hlášky však není stoprocentní.

Vyzkoušeli jsme převod na značkových prodejnách

Pro zákazníky, kteří dosud využívali služeb Go Felicia výhodné přejít na paušální program Tip Relax. A tak jsme se 30. května pokusili naši redakční Go Felicii převést na tarif Tip Relax. Úspěch byl padesátiprocentní.

Zatímco v prodejně v ulici Dukelských hrdinů v Holešovicích nás odmítli, její vedoucí Michaela Špánková argumentovala tiskovou zprávou Eurotelu z 25. května o vypnutí NMT sítě a se slovy: "Na tarif vám Go Felicia nepřevedeme, nemůžeme, máme to zakázané. Jediné, co pro vás mohu udělat, je převod na Go v systému GSM."

V jiné prodejně jsme ale bez potíží uspěli. V obou případech jsme si nechali předložit jak Všeobecné obchodní podmínky Eurotelu, tak Aktuální nabídku Eurotel Tip a příslušný ceník.

Dokumenty, které jsme v obou případech obdrželi, byly naprosto shodné a obsahují nabídku aktivace tarifního programu Tip Relax. Ceník má uvedenu platnost od 15. 1. 2006.

Nedalo nám to a opět jsme se dne 31. května dotázali tiskového oddělení, zda byli zákazníci informováni o nějakých omezeních při přechodech mezi tarifními programy či nových aktivacích.

Eurotel přechod oficiálně nenabízí

"Od 29. května neprovádíme nové aktivace hlasových služeb T!P, ani přechody mezi předplacenými a paušálními službami v technologii NMT. Máte pravdu v tom, že Eurotel T!P je veřejná síť, nicméně vzhledem k avizovanému ukončení hlasových služeb v této síti k 30. 6. 2006 je přirozené, že jsme z technických i provozních důvodů zastavili nové aktivace," řekla nám Miroslava Mikulíková.

Podle zástupkyně Eurotelu tímto operátor neporušuje Všeobecné podmínky, protože ty mu umožňují měnit aktuální nabídku, ale i odmítnout uzavření smlouvy v případě, že žádost má zjevně spekulativní charakter. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že s přechodem na GSM získají zákazníci nejlevnejší tarify na trhu.