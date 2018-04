Přehršel drbů z RadioMobilu

RadioMobil občas pořádá neformální setkání s novináři, což je vítaná příležitost vyzvědět některá minoritní témata, jež nezajímají čtenáře velkých deníků, ale najdou vděčné posluchače v řadách našich čtenářů. Na takových snídaních se totiž zpravidla objevuje celé vedení RadioMobilu, takže je to ideální příležitost, jak vyzvědět vše najednou.

První zajímavou zprávou je změna na postu technického ředitele RadioMobilu, tím se 1. listopadu 1999 stal Heinz Schmid a v pozici nahradil pana Guentra.

Několik oficiálních informací: generální ředitel RadioMobilu Klaus Tebbe míní, že předplacená služba Twist roste rychleji, než konkurenční produkt EuroTelu a také s povděkem kvitoval, že menší procento lidí opouští síť RadioMobilu oproti síti EuroTelu, kde je fluktuace vyšší. K těmto tvrzením lze těžko něco dodat, přesná čísla chybí, ačkoliv pravdivosti tohoto výroku mnohé napovídá.

Jak postupuje jednání o snížení telekomunikačních poplatků při volání z pevné do mobilní sítě? Zatím vázne na mrtvém bodě. Vtipně glosoval opět Klaus Tebbe, když připomněl, že propojovací poplatky při volání z pevné do mobilní sítě jsou zcela v intencích regulí EU a významně nižší, než je ve světě obvyklé, zatímco propojovací poplatky za volání z mobilní sítě do sítě pevné (kde se platí SPT Telecom za hovor směřující do nebo přes jeho sítě) jsou vyšší, než v sousedních zemích - například oproti Rakousku až šestinásobně. Co z toho plyne? Za volání z mobilní sítě do pevné sítě nebo do zahraničí (přes SPT Telecom kvůli monopolu) se z částky účtované zákazníkovi 80 až 90% dostane do kapsy SPT Telecom.

Poselství tohoto prohlášení je vcelku jasné. Generální ředitel RadioMobilu taktně naznačil, že prohlášení SPT Telecom týkající se vyšší vstřícnosti propojovacích poplatků mezi pevnou a mobilní sítí platí pro obě strany a pokud tu opravdu má jít o zákazníka, bude potřeba úpravy provést v obou směrech telefonování.

To nejzajímavější ale referoval již nový technický ředitel RadioMobilu Heinz Schmid - předpokládaný stav sítě RadioMobilu do konce letošního roku a výhled na rok 2000.

Koncem letošního roku má (a bude mít) RadioMobil 86% pokrytí venkovních ploch (rozumějte: příroda, lesy, jezera, prostě vše mimo plochy zastavěné, jako jsou města), dále disponuje pokrytím 97% populace, dále 85% indoor pokrytí (uvnitř budov). Hlavní silnice (tedy třída E) má dosáhnout pokrytí 99,6 a silnice strategického významu (dálnice a E 50/55) mají přesáhnout 99,8% - RadioMobil dokonce touží po tom, aby se po těchto strategických tazích dalo projet bez ztráty spojení.

Co je ale zajímavé, je postupné zavádění frequency hoppingu. Ten v síti RadioMobilu fungoval zatím v pilotním projektu v Brně, koncem listopadu by se měl rozjet i v Praze a počátkem příštího roku by měl být zaveden v celé republice. RadioMobil si od jeho nasazení slibuje další zvýšení kapacity sítě. Ostatně, Heinz Schmidt si také pochvaloval, že přes veliký nárůst zákazníků sítě Paegas se technickému oddělení daří snižovat přetížení sítě tak, že dnes je síť v kapacitních problémech v menším počtu oblastí, než tomu bylo ještě na jaře.

RadioMobil hodlá také příští rok začít s výstavbou DCS-1800 - má ostatně nárok zahájit provoz na frekvenci 1800 MHz 8. července 2000, kdy vyprší devítiměsíční moratorium Českého mobilu. RadioMobil hodlá mít do konce příštího roku okolo 800 základnových stanic pro DCS-1800.

Další zajímavý bod je GPRS. Systém rychlého přenosu dat pro RadioMobil dodává Motorola a Cisco, v komerčním provozu by měl být do poloviny roku 2000, hovoří se ale o tom, že by se komerční provoz mohl stihnout dříve, neboť v tomto případě záleží na mobilních telefonech, jež stále pro GPRS nejsou k dispozici. Zde má EuroTel jasnou ztrátu danou nešťastnou polohou dodavatele Nokia v oblasti GPRS - ostatně, to jsme již diskutovali v jednom z dřívějších článků, takže pokud vás problém sporu GPRS versus HSCSD a nasazení rychlých dat v sítích RadioMobilu a EuroTelu zajímá, přečtěte si jej. Důležité pro nás je, že RadioMobil nepodmiňuje nasazení GPRS zprovozněním pásma 1800 MHz, jak to naznačují zdroje z EuroTelu.

A snad poslední zajímavost - pokrytí Metra. Tu si ale necháme na příště, protože okolo toho je novinek více.