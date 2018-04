Přehlídka fotomobilů pod stromeček: pět megapixelů seženete za pět tisíc korun

To, co bylo před pár lety luxusem, je dnes považováno za naprostý standard. Fotoaparáty se staly základní výbavou telefonů střední i nižší třídy. Najdeme je i v mobilech s cenou pod dva tisíce korun. O možnost zaznamenat si krásy dne do mobilu tak nemusíte být ochuzeni ani s jednoduchým telefonem pro nenáročné zákazníky.

U běžných kompaktních fotoaparátů je dnes standardem 8Mpix rozlišení. Fotomobily jim jdou v tomto parametru hodně po krku a některé modely dnes již toto rozlišení nabízejí také. Snímky z kvalitnějších fotomobilů již dnes dostačují pro zobrazení obrázků přes celou plochu monitoru nebo tisk fotografií v klasickém formátu.

Je ale třeba říci, že především díky optice mají stále fotoaparáty nad mobily navrch. Jenže mobil má u sebe každý téměř vždy, fotoaparát si naopak třeba na cestu do práce bere jen málokdo. A v mnoha případech je mnohem důležitější právě zachycení cenného momentu.

To nejlevnější – cena do 2 000 Kč

Začněme s nejlevnějšími telefony na našem trhu, které jsou vybaveny fotoaparátem. V této cenové kategorii je standardem rozlišení VGA (640 x 480 bodů), které najde své uplatnění zejména při zobrazení fotografie na displeji telefonu nebo při vytváření multimediálních zpráv. Najdou se ovšem telefony, které i za částku nepřesahující dva tisíce korun nabídnou rozlišení 1,3 Mpix. Jejich fotografie jsou již použitelné například pro prohlížení na monitoru počítače.

LG KP130 je o něco lépe vybavený model než KP100, přesto patří spíše do rukou mobilních začátečníků a také dětí. Pochlubit se ovšem může vestavěným fotoaparátem, který ale nabídne jen základní VGA rozlišení.

Cena: 1 190 Kč

Vodafone 527 je jedním z nejlevnějších mobilních telefonů na našem trhu. I přesto nabídne digitální fotoaparát, technologii Bluetooth či slot na paměťové karty.

Cena: 1 290 Kč

Motorola W388 je nový klasicky tvarovaný low-end. Nepostrádá hudební přehrávač a FM rádio s RDS, fotoaparát nabízí rozlišení VGA. Vysílání z rádia lze navíc nahrávat. Paměť telefonu můžeme rozšířit o 2 GB pomocí paměťových karet formátu microSD.

Cena: 1 690 Kč

Nokia 2600 Classic je určena pro méně náročné zákazníky. Jde o jednoduchý mobil, ve výbavě však nechybí fotoaparát, bluetooth a také FM rádio.

Cena: 1 990 Kč

Sony Ericsson T280i patří k nejlevnějším modelům, které má Sony Ericsson v portfoliu. Přesto neurazí svým vzhledem a překvapí podporou bluetooth a 1,3megapixelovým fotoaparátem. Stejně tak potěší použití kvalitních materiálů – okolí displeje vévodí kov.

Cena: 1 990 Kč

Střední třída – telefony s cenovkou do 5 000 Kč

Mobilní telefony v této cenové kategorii již dostačují většině běžných uživatelů, ne vždy to ale platí pro jejich fotoaparáty. S rozlišením VGA se zde již prakticky nesetkáte, standardem je rozlišení 1,3 až 2 Mpix. Některé modely nabízejí ale i 3 Mpix a k tomu navíc funkci automatického ostření. V případě dobrých světelných podmínek jsou jejich fotografie použitelné i pro běžný tisk ve formátu 9 x 13 cm.

Motorola SLVR L9 je inovací modelu klasické konstrukce SLVR L7. Dostala tak vylepšené zpracování se zrcadlovou povrchovou úpravou. Telefon nabízí dvoumegapixelový fotoaparát, hudební přehrávač a FM rádio s RDS.

Cena: 3 190 Kč

LG KE500 je elegantní model vysouvací konstrukce, který nabízí 2Mpix fotoaparát, bluetooth, MP3 přehrávač a také stereo FM rádio s RDS. Novinka KE500 je třípásmová (900/1 800/1 900 MHz) a nabízí podporu datových přenosů EDGE.

Cena: 3 990 Kč

Nokia 5310 je mobil klasické konstrukce, který navazuje na vysouvací Nokii 5300. Displej s rozlišením QVGA dokáže zobrazit 16 milionů barev a pro pořizování fotografií je připraven fotoaparát s rozlišením dvou megapixelů.

Cena: 4 290 Kč

Super tenký, elegantní a s výbornou výbavou. Samsung U600 ale zaujme i funkcí proti zlodějům, inteligentním vyhledáváním, velmi dobrým fotoaparátem a MP3 přehrávačem.

Cena: 4 590 Kč

Sony Ericsson K800i je dlouho očekávaný nástupce modelu K750i. Novinka nabídne špičkový fotoaparát s rozlišením 3,2 Mpix a podporuje také sítě třetí generace.

Cena: 4 990 Kč

Bohatá výbava a vyšší cena – mobily do 8 000 Kč

Mobilní telefony s cenou převyšující hranici pěti tisíc korun by měly uspokojit i poměrně náročného zákazníka. V této cenové kategorii je již mnoho chytrých mobilů s operačním systémem a také velmi dobře vybavené "obyčejné" mobily. Fotoaparáty s rozlišením 3-5 Mpix jsou zde již standardem.

LG KC550 je jedním z nejlevnějších pětimegapixelových fotomobilů na českém trhu s nevšedními herními schopnostmi. Integrovaný fotoaparát s rozlišením pěti megapixelů přináší snímky o maximální velikosti 2 560 × 1 920 pixelů.

Cena: 5 290 Kč

Sony Ericsson C702 je telefon střední třídy s GPS modulem, 3Mpix fotoaparátem a zvýšenou odolností. Jedním z velikých lákadel modelu C702 je jeho vestavěný GPS modul. Samozřejmostí ve výbavě je hudební přehrávač.

Cena: 5 990 Kč

Hlavním lákadlem Nokie N73 je 3,2megapixelový fotoaparát s optikou Carl Zeiss a automatickým ostřením. Zaujme i rozměrný barevný displej s úhlopříčkou přes šest centimetrů.

Cena: 5 990 Kč

Motorola ZINE ZN5 je fotomobil používající fotoaparát Kodak. Novinka zvládá pořizovat snímky i ve formátu RAW, nechybí makro mód či panoramatické fotografie. Ve výbavě najdeme wi-fi, podpora 3G sítí ale chybí.

Cena: 7 590 Kč

Samsung Soul je elegantní plně vybavený vysouvací mobil, který nabízí místo tradiční navigační klávesy druhý dotykový displej. Toto ovládání výrobce pojmenoval Magic Touch by DaCP. Nechybí ani 5Mpix fotoaparát.

Cena: 7 690 Kč

To nejlepší – fotomobily s osmi megapixely

Mobilní telefony s 8Mpix fotoaparátem na našem trhu se dají spočítat na prstech jedné ruky. Tyto modely se mohou pochlubit nejen kvalitním fotoaparátem, ale také bohatou výbavou, která je řadí mezi špičku současné produkce mobilních telefonů.

Sony Ericsson C905 je prvním modelem na našem trhu s fotoaparátem o rozlišení 8,1 megapixelu. Nejen díky tomu se tak papírově staví na vrchol současné nabídky mobilních telefonů s fotoaparátem.

Cena: 13 990 Kč

Samsung i8510 Innov8 je špičkový komunikátor s osmimegapixelovým fotoaparátem, wi-fi, A-GPS navigací a 16 GB pamětí. Smartphone zvládá přehrávat video ve formátu DivX. Novinka nabízí také A-GPS navigaci a podporu DLNA.

Cena: 13 990 Kč