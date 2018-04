Přehlídka falešných lahůdek: originální i směšné padělky mobilů

Už v článku o všemožných falešných nokiích jsme psali, že padělatelé ne vždy parazitují zcela přesně na vzhledu daného mobilního telefonu. Někdy se pouze lehce inspirují a často jim stačí parazitovat na značce nebo označení daného přístroje. Čtěte - Neexistující nokie již za dva tisíce korun. Díky padělatelům vybočíte z řady

Vznikají tak místy i velmi originální kousky, za které by se jejich autoři vůbec nemuseli stydět. Anebo by se naopak stydět měli.

Lexus L81

Indonéský výrobce Lexus si přivlastnil luxusní značku automobilů a už tím se snaží své zákazníky trochu mást. V jeho nabídce pak najdeme 9 modelů, které mají očividně původ v Číně. Někdy jsou to typické čínské dotykové telefony, najdeme přístroj s televizí nebo duální CDMA a GSM telefon.

Lexus ale nabízí klon Nokie E51 pod označením 3080. Nokií se inspiroval i model 1108. Nejvtipnějším modelem z celé řady je ale telefon s označením L81. Poměrně silně se inspiroval u Nokie E71, jenže jaksi trochu pozapomněl na její hlavní prvek výbavy – qwerty klávesnici. Místo ní najdeme pod displejem klasickou numerickou. Dvousimkový klon stojí pod dvě tisícovky.

Lexus 6933

Lexus se neinspiruje jenom u Nokie, podíval se také do nabídky Sony Ericssonu. Model 6933 nabíral inspiraci u walkmanu W380. V tomto případě to ale byla opravdu spíš inspirace lehká a výsledkem je elegantní a vcelku svébytný model. Samozřejmostí je dotykový displej (2,4 palce), podpora dvou SIM, FM rádio, bluetooth a MP3 přehrávač. To vše za cenu v přepočtu asi 1 400 korun.

Lexus 1102

U Lexusu mimochodem najdeme ještě levnější klon Sony Ericssonu, model 1102i stojí v přepočtu méně než 800 korun. Inspirace nejlevnějšími walkmany od SE je zde více než patrná.

Nokla E81

Jinou interpretací byznysové řady Nokie je zvláštní přístroj s označením Nokla E81. Telefon s neobvyklou vytáčecí konstrukcí má na zadní straně zrcátko. Díky němu, čtvercovému půdorysnému rozměru a hmotnosti pouhých 75 gramů je tato qwerty zvláštnost určena především do dámských kabelek.

Nokla E97

Dalším z těch originálnějších výtvorů čínských příživníků na známých značkách je přístroj s označením Nokla E97. Za zhruba 2 000 korun můžete mít velmi neobvyklý přístroj s odnímatelnou qwerty klávesnicí. Výbava je typická, 2,2palcový displej je dotykový, přístroj podporuje dvě SIM a nechybí FM rádio či MP3 přehrávač.

Flourite N68

Označení z hierarchie chytrých telefonů Nokia, základní tvary populárního modelu 6300 a průhledná klávesnice jako u LG. To je přístroj, který najdeme v čínských e-shopech pod označením Flourite N68. Zajímalo by nás, zda ta klávesnice funguje.

Baoxing N1000

Šílenost s názvem Baoxing N1000 se některými tvary inspirovala u populární Nokie N95. To, co ale najdeme pod displejem, lze jen těžko chápat ve střízlivém stavu. Aby toho nebylo málo, nese na sobě telefon označení Vaio, které jinak známe z notebooků Sony.

Rolex Watchphone

Dost bylo falešných nokií, těch bychom vám mohli v rámci jednoho článku představit asi tisíc. Véčko Rolex Watchphone je opravdovým unikátem, který nepotřebuje náš komentář.

Sony T77

Ne, tohle není fotoaparát Sony DSC-T77. To se jen čínští výrobci rozhodli přenést elegantní design řady T fotoaparátů japonského výrobce do světa mobilních telefonů. Výsledkem je dotykový model s 3,2palcovým WQVGA displejem a tradiční podporou dvou SIM.

Soniphone C908

Ani vysouvací model Soniphone C908 se neobejde bez dotykového displeje a podpory dvou SIM. Výbava ničím novým nepřekvapí, zato ovládací prvek tohoto mobilu, který se očividně inspiroval u Sony Ericssonu C908, zajistí překvapení celou řadu.

Tiger TV-G2

Ke kopírování lákají i mobilní telefony s operačním systémem Android. Výtvor s názvem TV-G2 připomíná HTC Magic, uživatelské prostředí se ale inspirovalo iPhonem. Prostě dvě kopie v jednom, neberte to.

SciPhone Dream G2

Další klon "androidího" HTC se tentokrát nebojí na krabici použít barvy operátora T-Mobile. SciPhone G2 ale vypadá jako velmi neobvyklý "falzifikát". Ve výbavě totiž nechybí wi-fi, pojme pouze jednu SIM a ve specifikacích se dočteme i údaj o volné paměti ROM – 87 MB. Telefon se tváří, jako by v něm opravdu běžel operační systém Android, ale spíše půjde o vcelku zdařilou napodobeninu. Cena 2 200 korun za komunikátor s androidem ale vypadá příliš lákavě.