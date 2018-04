Přehled významných firem z oboru mobilní komunikace, které se zúčastní CeBitu

AEG Mobile Communication

hala 017 , stánek E25 Tohoto německého výrobce mobilních telefonů (a dalších vymožeností i pro domácnost, což sem však nepatří) u nás příliš neznáme. Některé jeho modely stojí za pozornost, jsou příjemně malé, moderní a cenově příznivé.

Alcatel SEL

hala 016 , stánek A14 Nelze vynechat - Alcatel One Touch Pro by mohl mít budoucnost a vidět WEB na GSM telefonu, to se nepoštěstí každý den.