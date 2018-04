Přehled všech nových telefonů pro zbytek roku

Na jaře letošního roku jsme vám nabídli přehled všech chystaných telefonů. Od té doby uběhlo poměrně hodně času, takže jsme pro vás připravili přehled nový, tentokrát pro novinky do konce letošního roku. Dříve bylo léto mrtvým obdobím, kdy výrobci žádné novinky nepředstavovali. Letos je ale všechno jinak. Za prvé díky onemocnění SARS vypadlo z kalendáře několik důležitých asijských veletrhů a za druhé, výrobci se předhánějí v nabídce, takže nyní musí představovat nové telefony téměř kontinuálně. Na druhou stranu, některé jarní novinky se zatím do prodeje vůbec nedostaly a některé se možná ani nedostanou. Přesto bude na předvánočním trhu z čeho vybírat. Navíc se na český trh pouštějí další výrobci, oficiální zastoupení má u nás nyní i společnost LG a také Maxon. Co z nabídky těchto firem bude u nás v prodeji ale zatím není přesně známo, jakmile se tak stane, budeme vás informovat podrobněji. Mělo by se ale jednat o některé z modelů, který najdete v tabulce.

Uvedené termíny zahájení prodeje však berte s rezervou, výrobce totiž míní, ale realita jeho plány mění, takže několik týdnů až pár měsíců zpoždění není stále ničím výjimečným. U telefonů, které se u nás běžně neprodávají, uvádíme předpokládané zahájení prodeje v zahraničí, ve většině případů v sousedních státech. Výjimky jsou pak v textu označeny.

Odkazy na aktuální články o každém telefonu najdete v tabulce.

Alcatel

Alcatel za v létě uvedl na trh dvě novinky, modely OT331 a OT535. Dva další telefony z minulého přehledu novinek se našemu trhu vyhnuly, zbývají tedy ještě dva modely. A to low-end s barevným displejem OT332, který by se mohl začít prodávat na přelomu října a listopadu a model OT735, který se na pultech prodejen objeví zhruba o měsíc dříve, snad již na konci září. Další nové telefony Alcatel zatím nepředstavil a je málo pravděpodobné, že by nějakou novinku uvedl na trh ještě v letošním roce, respektive, že by jí vůbec představil. Přesto víme, že chystá hned několik zajímavých modelů a uvažuje se i o véčku.

Motorola

Od minulého přehledu se toho u Motoroly změnilo docela hodně. Výrobce se rozhodnul u chytrých telefonů na operačním systému Windows a prvním produktem této spolupráce bude model MPx200, v prodeji na přelomu září a října. Mezi low-endy se chystají modely C200, C230 a C250, první dva jsou opravdu jednoduché telefony s monochromatickým displejem, C250 má již barevný displej a původ všech modelů je třeba hledat u modelu C33x. Ten je předobrazem i současného hitu Motoroly - modelu C350, který se již u nás prodává. Nástupce modelu C350 se bude jmenovat C450 a bude podporovat MMS. Dalším v řadě, ale již těžko v prodeji ještě tento rok, bude model C550, s integrovaným fotoaparátem. Mezi low-endy bude patřit i véčko V150, reinkarnace modelu V50 s barevným displejem. S původní V50 si ale vezme jen základní tvar, jinak se bude jednat o identický telefon s modelem C350. Hlavním lákadlem bude cena, odhadem přibližně pod 5 000 Kč za nedotovaný přístroj.

Pokud chcete lepší telefon, než low-end do pěti tisíc, můžete si u Motoroly vybírat z několika multimediálních véček. Nejlevnější bude model V300, zřejmě ale jen v nabídce T-Mobile. O něco lépe vybavwený je model V500 a špičku představuje véčko s kovovým krytem, model V600. Prostřednímu modelu V500 bude jěště odpovídat klasicky koncipovaný model E390, na ten se ale asi do začátku roku nedostane. Nejlevnější multimediální Motorolou bude opět klasicky koncipovaný model E365 s asijským původem. V prodeji snad od října, na véčka si pak budete muset počkat zhruba o měsíc déle.

Motorola asi bude mít do konce roku ještě pár dalších novinek, ale u nás se s nimi pravděpodobně nesetkáme. Patří mezi ně model E380, chytrý telefon A760 s operačním systémem Linux, 3G modely A920 a A835 a také Accompli 388c s barevným displejem.

Nokia

Několik novinek pro předvánoční trhy přichystala i Nokia, ale úplně všechno zatím nepředstavila. Nejdříve se na trhu objeví mobil/herní konzole - Nokia N-Gage, na trh míří i další prapodivně tvarovaný mobil Nokia 3300 a jedna novinka klasické koncepce - model 3100. V říjnu by se mohli začít prodávat i dva EDGE telefony - modely 6220 a 3200. Mezi low-endy má Nokia dvě novinky, modely 1100 a 2300, otázka jestli ale i pro náš trh. Chytrý telefon Nokia 6600 s operačním systémem Symbian je už také dobře znám, čeká se na oficiální předstvení nástupce modelu 6800, zřejmě model 6850 a možná se dočkáme i nového komunikátoru. V minulých dnech Nokia představila kombinovaný GSM/UMTS mobil velmi netradičních tvarů - 7600 a také inovovanou verzi modelu 3650 s jinou klávesnicí a lepším barevným displejem - model 3660. Čeká se na další novinky, představení můžeme očekávat koncem října, nebo v první polovině listopadu.

Panasonic

Od minulého přehledu Panasonic představil multimediální mini véčko X60, pravděpodobně ve dvou verzích, s fotoaparátem a bez. Jinak se stále čeká na uvedení na jaře představených modelů G50, G60 a X70 (G50 a G60 se již prodávají v Asii). Další novinky budou asi až příští rok.

Philips

Philips začal před nedávnem prodávat stylové véčko 330 a pro předvánoční trh má dvě, možná tři, atraktivní novinky. Nejdříve již dříve představené véčko 630 s barevným displejem a integrovaným rádiem. To se u nás původně prodávat nemělo, podle posledních zpráv se jej ale asi na našem trhu dočkáme. Úplnou novinkou je model 530 - multimediální telefon s bohatou výbavou, stejně jako nižší model 350, který má také vcelku bohatou výbavu a bude velmi levný. Model 530 můžeme očekávat v říjnu, Philips 350 zhruba o měsíc později. Další novinky chystá Philips až na příští rok a model Xenium 9@9++ se u nás prodávat nebude.

Sagem

Sagem přes léto představil několik nových modelů a o dalších se mluví v zákulisí. Z těch známých se jedná o levný model X2 s barevným displejem, o véčku C5w s průhledovým okénkem a o inovované verzi modelu X6 s podporou Javy. Model X6 by se měl začít prodávat u nás v průběhu tohoto měsíce, model X2 v listopadu. Véčko se na pulty našich prodejen asi nedostane. Pravděpodobně až po novém roce dostane model X6 ještě nový kabát (označení se může změnit), čeká se také na super levný model X1 s monochromatickým displejem a asi výrobce v nejbližší době představí modely X4, luxusní véčko X8 a pravděpodobně ještě jedno véčko.

Samsung

Samsung na konci léta představil tři nové telefony. Modely X100 a X600 patří mezi levnější telefony, X100 můžeme zařadit mezi low-endy, X600 asi spíš do střední třídy. Třetí novinkou je model E700, véčko s integrovanou anténou a fotoaparátem. Tento model se ještě ani nezačal prodávat a už má nástupce. Ten se jmenuje E710 a bude mít navíc i integrovaný blesk. Minulý týden Samsung představil i první GSM telefon s televizním příjimačem, model P700. Ten by se měl začít prodávat těsně před vánoci, předchozí tři telefony zhruba v říjnu. Čeká se na některý z chytrých telefonů, ovšem podle posledních informací se ani na jeden už letos nedostane. To platí i o modelu D410, vysouvacím telefonu s displejem schopným zobrazit 262 000 barev. Samsung letos představil velké množství telefonů, některé se již prodávají i u nás, jiné ve zbytku Evropy a další jen v Asii. Na některé se ještě vůbec nedostalo a je otázka, jestli se tak letos vůbec stane. To platí mimo jiné o modelech E100, D100, P100, X400 a X410.

Siemens

V létě Siemens představil a před nedávnem začal prodávat, převzatý multimediální model ST55, který si nechává vyrábět na Tchajwanu. Pro podzimní trh připravuje Siemens modely MC60, C60, C62 a A52. Ty představil na začátku prázdnin v Moskvě a v prodeji by se měli objevit v říjnu letošního roku. 3G model U15 (zřejmě přepracovaná Motorola A835) u nás asi nebude a na chystaný low-end A60 se dostane až těsně před vánoci. Další novinky Siemensu budou pravděpodobně představeny až příští rok, snad by se mohl do konce roku začít prodávat model CL55, nástupce mini véčka CL50. Oficiálně ale Siemens zatím nic o tomto modelu nezveřejnil. To samé platí o nové kolekci stylových telefonů Xelibri, zatím unikl na veřejnost obrázek jen jednoho z nich. Otazníky je také zahalen chytrý telefon SX1 se Symbianem. Měl být začátkem léta, pak koncem a nyní se hovoří až o listopadu letošního roku.

Sony Ericsson

Sony Ericsson útočí v celé Evropě a jeho hlavním současným modelem je T610. Ten bude mít sourozence v podobě véčka Z600. Další véčko se jmenuje Z300 a jedná se o ryze stylový telefon. Dobré prodeje může očekávat od low-endového modelu T230. Všechny tři tyto telefony představil výrobce na začátku září. Dále se ještě letos očekává nástupce modelu P800, s označením P810, nebo P900. Otazníky zatím visí nad modelem T620, pravděpodobně nástupcem modelu T610. 3G véčko Z1010 stále v prodeji není. Lze předpokládat, že Sony Ericsson ještě letos nějakou novinku představí.

Pokud vás zajímají novinky i dalších značek, hledejte v následující tabulce.

Během října letošního roku (někteří již tento na veletrhu ITU World Telecom 2003) pravděpodobně představí nové modely LG, Samsung, Mitsubishi, Sagem, NEC, Sanyo a mnohé další firmy. O všech vás budeme průběžně informovat. Žádná z těchto novinek se ale s největší pravděpodobností již letos do prodeje nedostane.

