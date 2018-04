Přehled užitečných programů na dovolenou, průvodce F1 a mnoho dalšího (Palmare 28. týden)

období pondělí 11. července - pátek 15. července

pondělí

Průvodce F1, nový Pocket RAR či program pro zálohování a export dat (PalmareFreeware)

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. CryptoCard je aplikace na uchování hesel a důvěrných dat. AllExport poslouží všem těm, kteří chtějí nebo potřebují exportovat veškerá data ze svého PDA, F1 2005 Guide&Schedule zase provede Formulí 1.

úterý

WorldMate Pro - švýcarský nůž každého cestovatele (recenze programu)

Již žádné stresy před odjezdem na dovolenou či služební cestu! S aplikací WorldMate si vše hezky naplánujete, najdete optimální spoje, předpověď počasí, převedete měnu a uděláte mnoho dalšího, co budete na vaší cestě potřebovat.

středa

Chystáte se na dovolenou? Vaše PDA vám pomůže! (přehled užitečných programů)

Doba dovolených je v plném proudu a pokud se vycestovat teprve chystáte, může přípravu ulehčit vaše PDA. Představíme vám programy, které by v něm před vycestováním neměly chybět, přičemž hlavním kritériem je jejich co nejnižší cena.

čtvrtek

Nová Opera 8, průvodce Barcelonou a vždy aktuální výsledky NHL (Programy pro Symbian)

Další přehled programů pro Symbian je zde. Nová verze prohlížeče Opera přináší na telefony řadu vylepšení. SportSeeker zobrazí aktuální výsledky hokeje, baseballu, golfu a dalších sportů. mycitymate Barcelona vás zase provede španělskou metropolí.

pátek

Hrajte poker přes GPRS či se dostaňte ze starobylého chrámu (Hry do kapsy 152)

Přinášíme vám další porci herní zábavy pro vaše handheldy. Dnes si představíme převážně hry logické, z nichž se asi nejvíc můžeme těšit na gamesku Pixelus a speciálně majitelé palmů i na očekávaný Super Miners. Také doporučujeme nové RPG Romance of Three Kingdom pro telefony Symbian.