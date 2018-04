Přehled upgrade počítačů s Windows CE

přehled situace a dostupných upgrade Upgrade z Windows CE 1.0 na 2.0

Upgrade z Windows CE 2.0 na 2.11 (HPC Pro) Upgrade z Windows CE 1.0 na 2.0

Samotné číselné značení 1.0 a 2.0 ukazuje, že mezi oběmi verzemi systému je rozdíl jedné generace. Tomu také odpovídají vylepšení, která upgrade z 1.0 na 2.0 přináší. Z hlavních výhod verze 2.0 jmenujme: vylepšení uživatelského rozhraní, podstatné zdokonalení synchronizace se stolním PC, podpora CF karet a rozšířená podpora PCMCIA karet, vylepšení možnosti připojení na Internet, funkční infračervená komunikace. Hlavním důvodem proč přejít na 2.0 je množství nových programů, které již existují jen pro verzi 2.0. Pokud to řekneme otevřeně - upgradujte, dokud je to ještě možné. Existující upgrady z Windows CE 1.0 na 2.0 Casio A-10, A11

V současné době jsou upgrady již vyprodány . Příležitostně lze ještě nějaký získat z druhé ruky. Lze však říci, že oficiální prodej byl ukončen.

HP 320 LX

Upgrady jsou ještě z dostání. Výhodnou je cena, která klesla z původních cca 250 USD na asi 150 USD. Počet dostupných upgradů je omezen, a po jejich doprodání nebude již možné je získat. Upgrade z Windows CE 2.0 na 2.11 (HPC Pro)

V současné době je na nejnovějších HPC přístrojích verze 2.11, označovaná jako Pro (Professional). Číselné značení ukazuje, že uvedený upgrade je v rámci jedné generace. Lze tedy říci, že z hlediska systémového se nejedná o velký krok vpřed. Hlaví rozdíl je z pohledu dostupných aplikací a jejich funkcí: výrazné rozšíření je u Internet Exploreru, který částečně podporuje javascript. Hlavním důvodem, proč přejít na CE 2.11, je přímá podpora formátů Word 97 a Excel 97, které je nyní možné přímo číst bez konverze.V 2.11 je také dostupné databázové jádro prostřednictvím aplikace Pocket-Acess. Navíc jsou v systémové paměti nové knihovny, které dříve bylo třeba pro některé programy dohrávat manuálně. Celkově je Windows CE 2.11 mnohem stabilní - pro chod počítače potřebujete méně resetů. Upgrady z Windows CE 2.0 na 2.11 Casio A-20

Casio oznámilo, že bude podporovat novou verzi systému, a naznačilo, že budou připraveny upgrady pro uživatele modelů s CE 2.0. Konkrétní termíny dodávek nebyly zatím stanoveny. Není ani známa cena, ani nebylo zveřejněno, zda upgrade bude pro některé uživatele bezplatný.

HP 360 a 620

Hewlett-Packard také oznámil, že pro stávající uživatele připraví upgrade na novou verzi WinCE. Není však známo, zda a jakou formou bude upgrade uveden na trh. Podle některých zdrojů to může být ve 2Q roku 1999.

Compaq C-800, C-2000

Compaq oznámil uvedení upgradů pro modelové řady C-800, C-2000. Upgrady budou v Čechách dostupné na přelomu únor/březen 1999 .

Philips Velo 500

Philips neoznámil žádné informace o upgradech pro VELO 500. Vzhledem k tomu, že Philips prozatím neuvedl žádné nové modely s WinCE 2.11, je vůbec otázkou, zda bude do budoucna podporovat platformu HPC . Další informace můžete získat na stránce upgradů pro Windows CE (v angličtině) a v češtině. Jan Sedlák