Přehled UM řešení

Následující přehled si rozhodně nedělá nároky na úplnost – vybrali jsme ta řešení, které se nám podařilo dopátrat a učinit s nimi alespoň základní zkušenost. Pokud tu nějaké řešení chybí a vy jej znáte, můžete jej doplnit do diskusního pole pod články, případně nám poslat email.

UM poskytovatelů služeb

V České republice je poskytovatelů služeb UM zatím velmi málo. Asi nejznámější službou v tomto oboru je ClickBox RadioMobilu, podobný systém chystají i konkurenční operátoři. Základní nevýhodou těchto systémů je svázanost služby s mobilní sítí konkrétního operátora.

Služba ClickBox ve své placené profi verzi je asi nejlepším českým zástupcem UM řešení. Její velkou výhodou je možnost pracovat s ní za stokorunový měsíční poplatek, její nevýhodou až do letošního jara byly problémy se stabilitou, dnes se to valem zlepšuje.

ClickBox spustil RadioMobil vloni v říjnu a v placené verzi (neplacená je vlastně jen freemail) nabízí nejenom avizace došlých emailů a faxů na mobil spolu s faxovou schránkou, ale také možnost vybírat si hlasovou poštu přes internet, což trochu pozbylo kouzla zrušením placení volání na výběr hlasových zpráv v síti Paegas u většiny tarifů, k UM platformě to ale neodmyslitelně patří. Zajímavé jsou možnosti práce s faxem, praktické jsou filtry. Vše ovládáte přes webové rozhraní a existuje i wap přístup. Poštu lze vybírat i přes POP3.

Co trochu komplikuje využití ClickBoxu pro alespoň menší firmy, jež nechtějí utrácet za vlastní UM platformu, je jednak omezení na síť Paegas (to nepřekvapí), ale také nemožnost změnit si adresu odesílatele pošty ze standardní @click.cz například na vlastní firemní adresu. Pokud si tedy firemní emaily přeposíláte do ClickBoxu, tak v případě, že na ně odpovídáte, odpovídáte na ně z nefiremní adresy. A to není moc šťastné. Přitom by to byla velmi jednoduchá úprava.

Pro firmy one-man-show a soukromé uživatele je ale ClickBox velmi dobré řešení, pokud jsou vyšší nároky na komunikaci a integraci pošty, sms a faxu. Navíc jde asi o nejlevnější seznámení s UM platformou u nás.

RadioMobil slibuje další rozvoj Click služby, snad se mu to bude dařit. Pro UM platformu delší dobu nic zajímavého nepřibylo vyjma tak důležité stability.

Pro pořádek dodávám, že na Clicku se podílel CheckIT, IBM a Oracle.

EuroTel Visual Juice Mail

EuroTel na Invexu 2000 proti Paegas Clicku vytáhl se svým Visual Juice Mailem, je ale čím dál tím více zřejmé, že šlo jen o marketingový tah, kde přání bylo otcem myšlenky. Juice Mail má být nejůžasnější službou této planety, stále ale není k dispozici. Můžeme tedy jen doufat, že dodavatel EuroTelu pilně programuje a EuroTel ho nechává výtvor důsledně otestovat, aby se neopakovaly rozpaky se startem Clicku. Kromě toho, že Visual Juice Mail má být obdobou ClickBoxu, o něm zatím není žádná jiná důležitá zpráva.

VoiceGate

Toto není aktivita operátora, ale firmy CIT zabývající se telefonními řešeními. VoiceGate není klasický UM, obsahuje vlastně jen jednu jeho část a to rozhraní text-to-speech. Výhodou VoiceGate je schopnost číst české emaily, což z ní pro nás činí unikátní službu. VoiceGate je zdarma, je myšlena zřejmě hlavně jako propagace schopností firmy CIT. Více jsme o službě .

Zahraniční UM poskytovatelé služeb

Těch je obrovská záplava a služby které nabízejí, stojí za to. Většina poskytovatelů služeb ale pochází z USA a tak jsou služby upraveny na americké podmínky. Kromě toho, že jsou anglicky, také například čtení emailů funguje zpravidla jen v angličtině, nikdy v češtině. Stejně tak zasílání faxů do vaší faxové schránky funguje tak, že dostanete své faxové číslo – ovšem v USA. Volání na něj se z ČR prodraží.

Některé služby v zahraničí jsou zdarma, jiné placené – ty zdarma zpravidla nabízejí méně služeb a většinou jen příchozího charakteru (ukládání vašich hovorů, faxů), zatímco ty placené logicky nabízejí i další služby charakteru odchozího (například vy můžete rozesílat faxy nebo rozesílat hlasové zprávy atd).

Pokud chcete vyzkoušet něco zdarma, tu je pár odkazů: