Přehled telefonů, které momentálně lze, či nelze odblokovat

Jestli sledujete naše přehledy o možnostech odblokování telefonů, jistě jste si povšimli, že stále ubývá přístrojů, které nelze odblokovat. Je otázkou, jestli výrobci již rezignovali na důkladnější ochranu blokování přístrojů, nebo jestli jsou odblokovávači stále šikovnější a šikovnější. V současné době nelze u nás odblokovat jen několik málo nejnovějších telefonů a pak asi budete jen s obtížemi hledat odblokování pro telefony, které ještě na náš trh nedorazily či které se u nás běžně neprodávají. Všeobecně platí, že odblokovat lze v dnešní době vše, ale v některých případech jen v zahraničí. Pokud byste ale potřebovali odblokovat přístroj, který u nás nikdo odblokovat neumí, nemusíte hned odjíždět s telefonem do ciziny. Dnes vám již některé tuzemské servisy nabídnou zprostředkování této služby, avšak je nutné počítat s poněkud vyšší cenou. Ta se u odblokování běžných typů mobilních telefonů pohybuje přibližně od stokoruny u starších modelů po přibližně 500 Kč u novinek. V případě odblokování zprostředkované přes zahraničí, musíte počítat i s trojnásobkem uvedené maximální částky.

Pokud nepotřebujete telefon odblokovat, ale potřebujete jen přehrát firmware telefonu za novější, či doplnit telefon o české menu (pokud na daný telefon existuje), opět musíte počítat s částkou v rozpětí 100 až 500 Kč. Solidní průměr u běžných telefonů je přibližně 300 Kč, který si účtuje většina solidních a renomovaných servisů. Ušetřit můžete, pokud budete u svého mobilního miláčka požadovat několik výše uvedených úkonů najednou. Doporučujeme však pečlivě vybírat, komu telefon na odblokování či přehrání firmwaru svěřit. Podezřele nízká cena, vymykající se průměru, může značit budoucí problémy. Při servisním úkonu sice můžete nejdříve pár stokorun ušetřit, ale případná následná oprava vás může přijít i na 1000 Kč a více. Pokud nevíte, komu svěřit váš telefon, můžete zkusit hledat na našem inzertním serveru Jarmark, kde mnoho neautorizovaných servisů inzeruje, nebo se můžete podívat i do specializovaných diskusních skupin na serveru Pandora. Jak zde, tak na Jarmarku byste měli najít vhodný servis v místě vašeho bydliště, pokud však můžete dostat reference svých známých na konkrétní servis, volte jej.

Než se pustíme do přehledu telefonů, které lze, či nelze odblokovat, musíme připomenout několik všeobecných rad a postřehů. Odblokování telefonu je neodborný zásah do přístroje a provedou vám jej neautorizované servisy, takže automaticky přicházíte o záruku, pokud se na telefon ještě vztahuje. Je sice pravdou, že ne ve všech případech si odblokování následně v autorizovaném servisu všimnou, ale spoléhat na to v žádném případě nelze. Stejně tak vás musíme upozornit, že neschvalujeme změnu IMEI (výrobního čísla) telefonu. U starších telefonů lze změnu IMEI bohužel provést bez problémů, u nejnovějších přístrojů (přístroje uvedené na trh zhruba od podzimu letošního roku) by to již nemělo být možné. Změna IMEI v naprosté většině případů značí snahu legalizovat kradený přístroj, takže solidní servis by měl tuto službu odmítnout.

Které mobily zatím odblokovávačům odolávají? Nejdříve musíme na pravou míru uvést jeden nepřesný údaj z minulého přehledu. V tom jsme vás informovali, že již lze odblokovat nové Philipsy Fisio 620 a 820. Bohužel, informace z té doby sice nebyla nepravdivá, ale popisovala stav u telefonů z první série, prodávaných v zahraničí. Současně prodávané nové Philipsy v tomto okamžiku odblokovat nelze, podle zainteresovaných osob by to mělo být možné zhruba do Vánoc, čemuž nasvědčují aktuální informace z tohoto týdne, že potřebný software již je k dispozici. Zatím ale tuto informaci nemáme potvrzenu z více zdrojů. Z dalších, na našem trhu často se vyskytujících přístrojů, které nelze odblokovat, můžeme zmínit Panasonic GD67, Sony Ericsson T66 a novější model T600. Problémy jsou i s Nokií 7650, ačkoliv v tomto případě není odblokování nemožné. Spíše budete servis déle hledat a budete si muset připravit vyšší částku, než je průměr. V této chvíli budete asi déle hledat servis, který odblokuje nové modely, které se ještě na našem trhu běžně nevyskytují. Příkladem budiž Alcatel OT715, Siemens S55, Panasonic GD87 a některé novější Sagemy (X5, X3, MY3078). Jakmile se ale tyto telefony na našem trhu rozšíří, nemělo by být jejich odblokování problémem.

Naopak bez problémů lze dnes odblokovat všechny Nokie, včetně novinek 6610 a 7210 a to platí i pro změnu firmwaru a dohrání českého jazyka. Problém by neměl být ani u telefonů Sony Ericsson, i když v tomto případě asi v každém servisu neuspějete. Výskat si mohou majitelé nových Motorol, všechny telefony této značky lze odblokovat, či počeštit a to včetně novinek jako je T720, nebo V66i a V60i. Zatím neznáme situaci jen u Motoroly C330, která se u nás ještě nezačala prodávat. Potěšíme i majitele telefonů značky Samsung, v jejichž případě platí to samé, co u Motorol, nebo třeba Nokií. Platí, že češtinu v jejich případě lze dohrát jen tehdy, když ji výrobce pro daný model připravil. Ne zcela jasná je situace u některých exotických značek. V některých případech je odblokování možné, ale jen „mechanickou“ cestou, tedy zásahem do vnitřku telefonu (u všech ostatních telefonů je použita jen softwarová metoda odblokování bez zásahu do vnitřku telefonu). To neumí každý servis, takže i cena bude vyšší. Stejně tak nebude pro většinu exotických telefonů existovat české menu, takže vám jej ani nikdo do telefonu nenahraje. Čestnou výjimkou jsou některé Triumy a Maxony, češtinu by pak mohli mít i některé telefony LG, ale toto v této chvíli nemůžeme potvrdit.

Své zkušenosti s odblokováním můžete svěřit do diskuse pod článkem, nebo je můžete poslat na adresu redakce. Pokud si nebudeme vědět rady, předáme je kompetentním osobám a odpovědi pak naleznete na našem serveru, nejpozději v příštím přehledu telefonů, které lze, či nelze odblokovat.

Vysvětlivky:

iTap, Zi - prediktivní slovníky, vše ostatní T9

(X)* - úkon neprovedou v každém servisu, nemusí být na počkání (popřípadě je tento úkon k dispozici velmi krátce)

? - informace se rozcházejí, záleží na konkrétním modelu a někdy i na konkrétním firmwaru

Značka: Model: Odblok FW Čeština T9 Alcatel 511 (Zi) 512 (Zi) 501 (Zi) 701 (Zi) 30X (Zi) 311 (Zi) Benefon Twin ? Q ? Esc ? Bosch Všechny Ne Ericsson T20s Ne A2628 Ne T39 R520 T68(i) R600 Ne T65 T66 * * * Ne T600 * * * Ne T200 Ne T300 Ne Maxon Všechny ? ? ? Ne Motorola T/V2288 Ne (iTap) Accompli 008 Ne (iTap) T250 Ne (iTap) T260 Ne (iTap) T191/ T190 Ne (iTap) T192 Ne (iTap) V70 Ne (iTap) V60(i) (iTap) V66(i) (iTap) T280 Ne (iTap) T205 Ne (iTap) T720 (i=?) (iTap) NEC do DB4500 Ne Nokia 3310 3330 3410 3510 6210 6310(i) 8210 (neofic.) 8310 8910 5210 5510 6510 6610 7210 7650 * * * * Panasonic GD93 Ne GD95 GD75 GD35 Ne GD30 Ne GD67 Ne ? GD87 ? ? ? ? Philips Azalis 238 Ne Azalis 268 Ne Fisio 120 Ne* Ne* Ne* ?* Fisio 620 Ne* Ne* Ne* ?* Fisio 820 Ne* Ne* Ne* ?* Azalis 288 Ne Xenium 9@9 Ne Fisio 311 Ne Sagem Všechny * * * (některé) Samsung R210s Ne A300 Ne T100 Ne S100 Q100 Ne Q300 Ne A400 Ne N100 Ne Sony J5/J6 J7/J70 Z5 ? Z7 Siemens C45 S45/ME45 M50/MT50 SL45(i) SL42 S40 Ne C/M30 Ne C/M/S/35 (neofic.) A50 C55 S55 ? ? ? ? Trium Mars Ne Aria Ne Eclipse ? ? ? Ne Mondo ? ? ? Ne Sirius ? ? ? Ne 110 ? ? ? Ne Telit Všechny ? ? ? ?

Pokud víte o možnostech odblokování, či počeštění mobilních telefonů jiných značek, než jsou uvedeny v tabulce, nebo které nejsou v tabulce upřesněny, přivítáme vaše podněty v diskusi pod článkem. Můžete také samozřejmě psát na adresu redakce.

Článek byl připraven ve spolupráci se společnostmi Asfix a SF2.