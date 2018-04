Přehled telefonů, které lze odblokovat

Přehledu telefonů, které lze odblokovat, se věnujeme pravidelně každé čtvrtletí. Nyní, v čase dovolených a častých výjezdů do zahraničí, si můžete zkontrolovat, či váš blokovaný telefon bude možné uvolnit pro použití v síti libovolného operátora, nebo si naopak před odjezdem můžete zjistit, zda se vám vyplatí přivézt z dovolené suvenýr v podobě mobilního telefonu. V některých zemích je výhodnější investovat do předplacené karty než využívat tuzemskou v roamingu. Místo samotné karty si také můžete zakoupit celou předplacenou sadu a telefon vám může dobře sloužit i nadále. Stejně tak můžete v zahraničí narazit na výjimečnou koupi nějakého typu mobilního telefonu. Pokud by vám v něm chyběla čeština, opět je tu náš přehled, v kterém najdete, do jakého telefonu ji lze v tuzemských podmínkách nechat dohrát.

Současná situace na trhu neautorizovaných servisů a specializovaných odblokovávačů je nanejvýš příznivá. Konkurence je obrovská, a proto jdou ceny za odblokování telefonů postupně dolů. Pokud však nechcete o svého miláčka navždy přijít, je dobré se v široké nabídce dobře zorientovat, protože ne každý „odborník“ má opravdu dobrou praxi a dokáže za svou práci ručit. Pokud nevíte, kde odblokovávače hledat a nechce se vám běhat po městečkách, městech či velkoměstech, navštivte náš systém Jarmark, kde většina těch významnějších firem v oboru pravidelně inzeruje. Dobrou volbou může být i doporučení známých, kteří již proceduru odblokování někdy absolvovali. Nedoporučujeme, abyste se o odblokování pokoušeli sami v domácích podmínkách, i když v dnešní době je již velká část potřebného softwaru volně dostupná. Cena za odblokování by se ve většině případů měla pohybovat okolo 400 Kč, u starších modelů telefonů by vám mohlo stačit i méně než polovina této částky. Podobnou sumu si účtují v servisech i za dohrání českého jazyka, slovníku T9 nebo jen změny firmwaru telefonu, což spolu velmi často přímo souvisí. Slevu pak můžete získat, když budete požadovat všechny výše uvedené úkony najednou. Pamatujte však, že ceny jsou smluvní a můžou se podle regionů velmi lišit. Nešetřete za každou cenu, podezřele nízká částka za tyto služby může indikovat nezkušeného odblokovávače, ale na druhou stranu se může jednat pouze o důsledek konkurenčního boje.

Připomínáme, že odblokování telefonu je považováno za neodborný zásah do telefonu a po jeho provedení pozbývá platnosti záruka na přístroj. Legálně odblokovat telefon v současné době nelze, operátor tuto službu provede jen po uplynutí závazku na dobu určitou a v tu chvíli stejně již telefon v záruce nebude. Odblokovaný telefon v servisu poznají a záleží jen na benevolenci pracovníků, jestli vám záruku uznají, nebo nikoliv. Je to loterie, s kterou musíte počítat, a to často i u telefonů, které pocházejí z předplacených sad, ale prodejce je nabízí samostatně a již při prodeji jako neblokované. V tomto případě předejte telefon do záruční opravy tam, kde jste jej zakoupili. Taktéž opět připomínáme, že neschvalujeme změnu výrobního čísla telefonu (IMEI), které lze bohužel v současnosti provést u většiny telefonů dostupných na trhu bez větších problémů. Změna IMEI většinou signalizuje pokus o legalizaci telefonu, který byl ukraden, a proto by tuto službu měla většina solidních firem odmítnout udělat, i když by ji bez problémů zvládli. Databázi ukradených telefonů vede v současnosti jen společnost Eurotel a univerzální blacklist kradených telefonů i s údaji tohoto operátora pak najdete na našich stránkách.

Změna firmwaru telefonu nemusí být jen z důvodu odstranění chyb přístroje, ale můžete díky ní získat i některé nové funkce. O vylepšení telefonů Motorola se dočtete v tomto článku, v případě telefonů Nokia doporučujeme článek o vylepšení modelu 3310, nebo informace o možnosti dohrání českého slovníku T9 do starších modelů, jako je Nokia 3210, 7110, 8850 a další. Nový firmware se pak může hodit i pro majitele telefonů značky Alcatel. Nové funkce lze získat u modelů 500/701 a starší low-endové řady 301/2/3. Všechny tyto operace vám v autorizovaném servisu neprovedou, takže je budete muset podstoupit u odblokovávačů či v neautorizovaných servisech. Cena by měla být stejná jako u samotného přehrání firmware telefonu, většinou se stejně o nic jiného nejedná.

V této chvíli lze odblokovat téměř každý telefon na trhu. V posledních měsících umí stále více servisů odblokovat i nejnovější telefony Nokia (8310, 6510, 6310 a další), které ještě v prvním čtvrtletí letošního roku běžně odblokovat nešlo. Stejně tak lze dnes bez problémů odblokovat všechny telefony Motorola, včetně novinek, jako jsou V70, V60i nebo V66i. Na našem trhu stále populárnější telefony Samsung taktéž není problém nechat odblokovat, pouze u novinek, jako je model T100 nebo S100, to zatím nelze běžně provést, i když i u nich je to jen otázka dnů. Podle našeho průzkumu mohou nastat problémy u telefonů Sony Ericsson, a to konkrétně jen u modelů R600 a T66, které běžně odblokovat nelze. Naopak u všech ostatních modelů s tímto zásahem problémy nejsou. Z novinek pak lze dále odblokovat třeba nové Philipsy Fisio 820 a 620, které se v zahraničí již prodávají, nebo i většinu modelů značky Sagem, i když v jejich případě asi neuspějete u každého. To samé platí pro některé exotické značky mobilních telefonů, na které u nás není dostupný potřebný software pro jednoduché odblokování po připojení telefonu k počítači. V těchto případech musí servisní technik provést zásah uvnitř telefonu, což zvyšuje cenu operace a zužuje okruh servisů schopných tuto operaci provést. U méně obvyklých značek, jako jsou Maxony, Telity, Triumy (mimo modelů Aria, Mars a Neptun, které lze odblokovat běžně bez problémů), či telefonů značek Nec a Benefon budete muset servis hledat. Stejně tak je pravděpodobné, že pro tyto telefony neexistuje české menu, i když výjimky existují. Pokud si chcete přivézt nějaký exotický telefon z dovolené, dobře vybírejte, některé modely (především ty novější) u nás zatím nelze odblokovat. Raději se pokuste zajistit jeho odblokování přímo v zemi, kde jste jej zakoupili. V některých zemích západní Evropy ale není tato operace povolena, takže ani tam nemusíte uspět.

V následující tabulce naleznete většinu běžně dostupných telefonů na našem trhu a některé značky, které lze běžně zakoupit jinde v Evropě. Starší telefony, které již nejsou uvedeny v tabulce, by měly jít odblokovat bez problémů.

Značka: Model: Odblok FW Čeština T9 Alcatel 511 (Zi) 501 (Zi) 701 (Zi) 30X (Zi) 311 (Zi) Benefon Twin ? Q ? Esc ? Bosch Všechny Ne Ericsson T20s Ne A2628 Ne T39 R520 T68(i) R600 * * * * T65 T66 * * * * Maxon Všechny ? ? ? Ne Motorola T/V2288 Ne (iTap) Accompli 008 Ne (iTap) T250 Ne (iTap) T260 Ne (iTap) T191 Ne (iTap) T192 Ne (iTap) V70 Ne (iTap) V60(i) Ne (iTap) V66(i) Ne (iTap) T280 Ne (iTap) T205 Ne (iTap) NEC do DB4500 Ne Nokia 3310 3330 3410 3510 6210 6310(i) 8210 Ne 8310 8910 5210 5510 6510 Panasonic GD93 Ne GD95 GD75 GD35 Ne GD30 Ne Philips Azalis 238 Ne Azalis 268 Ne Fisio 620 ? Fisio 820 ? Azalis 288 Ne Xenium 9@9 Ne Fisio 311 Ne Sagem Všechny ? Samsung R210s Ne A300 Ne T100 * * * Ne S100 * * * Ne Q100 Ne A400 Ne N100 Ne Sony J5/J6 J7/J70 Z5 ? Z7 Siemens C45 S45/ME45 M50/MT50 SL45(i) SL42 S40 Ne C/M30 Ne C/M/S/35 Ne Trium Mars Ne Aria Ne Eclipse ? ? ? Ne Mondo ? ? ? Ne Sirius ? ? ? Ne Telit Všechny ? ? ? ?

Článek byl připraven ve spolupráci se společnostmi Asfix a SF2.