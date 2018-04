Přehled telefonů, které lze odblokovat

Poprvé v letošním roce vám přinášíme přehled telefonů, které lze, či nelze odblokovat. Pro pořádek připomeňme, že takzvaný SIM lock je ochrana operátora před použitím dotovaného mobilního telefonu v jiné síti než v té jeho. Mobilní telefony se blokují v celé Evropě, a to především dotované přístroje jak pro tarifní programy, tak telefony v předplacených sadách. Tuto praxi nedodržují úplně všichni operátoři, dobrým příkladem budiž náš Oskar, jehož telefony lze použít kdekoliv. Polemika, zda je dotovaný telefon výhodnější i se SIM lockem než nedotovaný, patří do jiného článku, v praxi se se zablokovaným telefonem setkáte velmi často, a to především u levnějších telefonů. Dražší telefony v předplacených sadách u nás až na výjimky nenajdete (Motorola V50 v Twistu), jako dotované se tak často nekupují, takže u dražších telefonů se se zablokovaným telefonem nejčastěji setkáte při dovozu ze zahraničí. V tomto případě se vám může hodit i dohrání českého menu do telefonu, pokud samozřejmě existuje. V neposlední řadě můžete neautorizované servisy navštívit i pro přehrání firmwaru svého telefonu nebo pro dohrání českého slovníku prediktivního vkládání textu T9 nebo Zi.

Nejbližší servis, ve kterém vám odblokují váš telefon, si budete muset najít sami, nabídka se velmi často mění a ne každý servis umí odblokovat všechny telefony. V dnešní době však již funguje velmi dobrá spolupráce vždy mezi několika servisy, takže i tam, kde váš telefon přímo odblokovat neumějí, dokáží zajistit odblokování u konkurence. V poslední době se s nástupem drahých odblokovávacích zařízení rozšířil způsob takzvaného odblokování na dálku pomocí logů. Technicky to není nic složitého, ale opět mimo rozsah dnešního článku. V praxi však výhodu tohoto způsobu ocení především zákazníci mimo velká města, když i hůře vybavený odblokovávač dokáže odemknout telefon na dálku a ušetří vám tak dalekou cestu. Velmi podrobný seznam služeb nejrůznějších firem nabízejících odblokování telefonu naleznete třeba na našem inzertním serveru Jarmark. Výhodou je i reference známých na služby konkrétního servisu, protože v poslední době nabízí odblokování leckdo, a ne vždy se můžete na služby spolehnout. Cena za odblok mobilního telefonu se dnes pohybuje v rozmezí 100 až 1000 Kč, což platí i pro dohrání českého jazyka, změnu FW či dohrání českého slovníku T9 nebo Zi. Podezřele nízká cena by vás měla upozornit na možná rizika z ní plynoucí. Každá služba má svou cenu a běžný odblok stojí v průměru přibližně 300 až 400 Kč.

Dodejme, že v žádném případě neschvalujeme změnu výrobního čísla IMEI, které ve většině případů znamená legalizaci kradeného telefonu. Slušný odblokovávač by tuto službu měl striktně odmítnout, i když je v několika případech lehce proveditelná. Také vás musíme upozornit, že jakýmkoliv zásahem do programového vybavení telefonu přicházíte o záruku, pokud v ní ještě telefon je. To platí především pro odblokování, v poslední době si autorizované servisy podrobně kontrolují přebírané telefony do záruční opravy, jestli nejsou odblokované. V každém případě je odblokování či jiný zásah do telefonu proveden pouze a jen na vaše riziko. Volba je jen na vás.

V následující tabulce najdete přehled většiny současných telefonů, které najdete na pultech prodejen. Pokud máte starší telefon, vězte, že v naprosté většině případů nebudete mít s odblokováním problém, otázkou ale je, jestli se vám tato operace s ohledem na zůstatkovou cenu přístroje vyplatí. Pokud je v tabulce uvedeno “ANO” s hvězdičkou, je odblokování problematické jen v omezeném počtu servisů a s největší pravděpodobností nikoliv na počkání. Je-li v kolonce otazník, není služba zatím dostatečně vyzkoušena. Pokud v tabulce najdete nepřesné údaje, uveďte je v diskusi pod článkem.

Závěrem dodejme, že největší problémy budete mít s odblokováním exotických telefonů (jako jsou Benefon, Sendo, Maxon, NEC, Telit, některé novější Triumy a další), které se u nás oficiálně neprodávají. U těchto značek platí, že pokud se odblokování provádí cestou mechanického zásahu do telefonu, s největší pravděpodobností někoho schopného najdete. Pokud však odblokování některého exota vyžaduje specializovaný software, máte o detektivní pátrání postaráno. Problémy můžete mít i s novinkami, jako jsou Alcatel OT511, OT311, Nokia 6310, 8310, 6510, Motoroly V60, V66 a T280, Ericssony T39, R520, T65, T66, T68. Většinu těchto přístrojů lze odblokovat, často i počeštit, ale na počkání to s největší pravděpodobností nebude a i cena bude vyšší, než je běžný průměr. S telefony, které se teprve dostávají na trh (např. Panasonic GD75), nemá většina odblokovávačů potřebné zkušenosti, takže i v této kategorii musíte počítat s komplikacemi.

Značka Model Odblok FW Čeština T9 Alcatel 511 Ano* Ne Ne Ne 501 Ano Ano Ano Ano 701 Ano Ano Ano Ano 30x Ano Ano Ano Ano 311 Ano* Ne Ne Ne Benefon Twin Ano Ano Ano Ne Esc ? ? ? Ne Bosch Všechny Ano Ano Ano Ne Ericsson T20s Ano Ano Ano Ne A2628 Ano Ano Ano Ne T39 Ano* Ano* Ano* Ano* R520 Ano* Ano* Ano* Ano* T68 Ano* Ano* Ano* Ano* T65 Ano* Ano* Ano* Ano* T66 Ano* Ano* Ano* Ano* Maxon Všechny Ano ? ? Ne Motorola T/V2288 Ano Ano Ano Ne Accompli 008 Ano Ano Ano Ne T250 Ano Ano Ano Ne T260 Ano Ano Ano Ne T191 Ano Ano Ano Ne T192 Ano Ano Ano Ne V60 Ano* Ano* Ano* Ne V66 Ano* Ano* Ano* Ne T280 Ano* Ano* Ano* Ne T205 Ano Ano Ano Ne NEC Všechny Ano ? ? Ne Nokia 3310 Ano Ano Ano Ano 3330 Ano Ano Ano Ano 6210 Ano Ano Ano Ano 6310 Ano* Ano* Ano* Ano* 8210 Ano Ano Ano Ne 8310 Ano* Ano* Ano* Ano* 5210 Ano Ano Ano Ano 5510 Ano Ano Ano Ano 6510 Ano* Ano* Ano* Ano* Panasonic GD93 Ano Ano Ano Ne GD95 Ano Ano Ano Ne GD75 ? ? ? ? GD35 Ano Ano Ano Ne GD30 Ano Ano Ano Ne Philips Azalis 238 Ano Ano Ano Ne Azalis 268 Ano Ano Ano Ne Azalis 288 Ano Ano Ano Ne Xenium Ano ? Ano Ne Fisio 311 Ano* ? ? Ne Sagem Všechny Ano Ano Ano Ne Samsung R210s Ano ? ? Ne A300 Ano ? ? Ne Q100 Ano ? ? Ne A400 Ano ? ? Ne N100 Ano ? ? Ne Sony J5/J6 Ano Ano Ano Ano J7/J70 Ano Ano Ano Ano Z5 Ano Ano Ano Ne Z7 Ano Ano Ano Ano Siemens C45 Ano Ano Ano Ano S45/ME45 Ano Ano Ano Ano SL45(i) Ano Ano Ano Ano SL42 Ano Ano Ano Ano S40 Ano* ? ? Ne C/M30 Ano Ano Ano Ne C/M/S/35 Ano Ano Ano Ne Trium Mars Ano Ano Ano Ne Aria Ano Ano Ano Ne Eclipse ? ? ? Ne Mondo ? ? ? Ne Sirius ? ? ? Ne Telit Všechny Ano* ? ? Ne

Článek vznikl ve spolupráci se společnostmi Asfix a SF2.