Přehled synchronizačních nástrojů pro Lotus Notes (1)

Nastavení synchronizace dat mezi desktopem a PDA patří mezi klíčové problémy pro většinu uživatelů. Udržováním dvou oddělených seznamů adres nebo kalendářů by většina výhod používání PDA ztratila smysl, případně by po chvíli zavládl informační chaos. Naopak při správně nastavené synchronizaci máte všechna svá data dostupná opravdu kdykoli a kdekoli. Tento článek shrnuje především možnosti přenosu dat mezi Lotus Notes a PalmOS, ale určitě poslouží i jako vodítko při volbě nástroje pro ostatní platformy, případně i mobilní telefony.

Jelikož se v českých firmách zatím příliš nerozšířilo hromadné nasazování PDA, o možnosti synchronizace přímo se servery si můžeme nechat jen zdát, stejně jako o firemních aplikacích přímo v PDA. Situace se snad brzy změní. Prozatím se ale musíme spokojit s dostupností našeho kalendáře, adresáře, úkolů, emailů a případně databáze poznámek.

Lotus Notes jsou momentálně dostupné ve verzi 6.5, přičemž struktura databází se od verze 6 nezměnila, a všechny nástroje ji podporují. Zpětná kompatibilita sahá až po verzi 4.6. Na straně PDA jsou podporována zařízení s PalmOS 3 - 5.2.

IBM Lotus EasySync Pro

Softwarové portfolio IBM je velmi rozsáhlé, takže pro nástroj můžeme sáhnout přímo k výrobci Lotus Notes. EasySync Pro ve skutečnosti není produkt IBM, ale převlečený XTNDConnect PC omezený na Lotus Notes, takže jeho popis přesně odpovídá produktu uvedenému níže. Vlastní řešení od IBM, pod názvem Domine Everyplace Enterprise Server, již spadá do kategorie velkých firemních řešení. Tento produkt byl přesunut do rodiny Websphere Everyplace Access, která zaštiťuje nástroje pro mobilní přístup do všech IBM systémů. V budoucnu se tak můžeme těšit na ucelené řešení podporující mobilní telefony i PDA.

XTNDConnect PC

Produkt společnosti Extended Systems Inc. možná znáte jako standardní nástroj dodávaný s telefony Sony Ericsson. Po světě se totiž pohybuje pod několika jmény a ve verzích, které se liší podporovanými platformami. Kromě standardní verze pro Sony Ericsson existuje i verze pro Siemens S55. Výše zmíněný Lotus EasySync Pro mobilní telefony nepodporuje, přičemž jeho instalace spolu s verzí pro telefony není možná. XTNDConnect PC pracuje s PalmOS zařízeními, Pocket PC, telefony Sony Ericsson, Lotus Notes i dalšími PIM aplikacemi a umožňuje synchronizovat kontakty, kalendář, úkoly, poštu a poznámky.

Vždy je možno definovat zdrojovou databázi, filtrování dokumentů, formulář, se kterým mají být do Lotus Notes ukládány záznamy založené v Palmu. Jelikož se seznamy polí v systémech od přírody liší, umožňuje měnit mapování polí tak, aby synchronizace probíhala přesně dle představ uživatele.

Pole je navíc možno sdružovat, takže se popis schůzky v kalendáři palmu může skládat z názvu a místa konání zapsaných v Lotus Notes.

Během synchronizace pak XTNDConnect hlídá, aby náhodou nedošlo k nechtěnému přepsání, případně dokonce vymazání záznamů, takže vás vždy upozorní na případný problém. Pokud dojde k editaci záznamu na obou stranách, nabídne dialog k rozsouzení vzniklé situace.

Klasickým problémem jsou opakované události v kalendáři a také akce přesahující půlnoc. Lotus Notes a Palm se liší v způsobu jejich uložení, takže je na synchronizačním software, aby byly záznamy upraveny do příslušné formy. XTNDConnect je schopen data spolehlivě převádět, přičemž vždy zobrazí upozornění.

IBM ne nadarmo zvolila tento produkt jako svůj synchronizační nástroj. Jedná se opravdu o kvalitní aplikaci, která vaše data přenese spolehlivě.

Intellisync Hanheld Edition

Intellisync Hanheld Edition byl dříve prodáván jako Pumatech Intellisync, přičemž společnost Pumatech změnila své jméno na Intellisync Corporation. Podporována jsou zařízení na bázi PalmOS i Pocket PC. Firma nabízí i speciální verzi pro synchronizaci mobilních telefonů.

Funkčně je Intellisync velmi podobný XTNDConnectu. Kromě synchronizace adresáře, kalendáře, pošty, úkolů a poznámek nabízí i databázi výdajů, což nejspíše, vzhledem k množství lepších řešení pro správu financí v PDA, mnoho lidí nevyužije.

Další rozdíl je ve volbě zdrojů dat, které jsou automaticky určeny dle konfigurace Lotus Notes. Není tak možné načítat poštu, kalendář či úkoly z různých souborů, jelikož vše je uloženo v společné notesovské databázi.

Nastavení přenosu je již téměř totožné. Opět nabízí mapování polí, filtry a řešení konfliktních situací.

Kromě konfliktů je možno nastavit i potvrzování všech změn, což se hodí zejména při experimentech, kdy může snadno dojít k dublování nebo smazání všech záznamů.

Intellisync umí udělat dobrá řešení, o čemž přesvědčuje i nedávná volba jednoho z českých operátorů, který prostřednictvím jejich software bude nabízet synchronizaci pro své klienty.

Ve čtvrtek naše téma ukončíme - představíme si blíže produkty iAnywhere Pylon Conduit a mNotes.