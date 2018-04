Nechcete plácačku? Vybíráme nejlepší mobily do čtyř palců

I v cenové kategorii okolo tří tisíc korun zcela bez problémů seženete smartphone s pětipalcovým displejem, ukázal to náš nedávný přehled (více zde). Zákazníci (a čtenáři v diskusi to potvrdili) ovšem často touží po menších telefonech, na velkou úhlopříčku se jim přecházet nechce. Především ženy vyžadují kompaktní smartphony, které se snáze vejdou do jejich dlaně.

Dnes v podstatě za malé považujeme smartphony s úhlopříčkou zhruba 4,3 – 4,5 palce. V této kategorii je z čeho vybírat (třeba špičkové modely Sony Xperia Z1 Compact, Samsung Galaxy S5 mini, HTC One mini 2 nebo cenově dostupná Motorola Moto E, Nokia Lumia 630 a další), jenže i takové modely jsou pro mnohé zákazníky příliš přerostlé. A na první pohled to vypadá, že slušný smartphone s menším displejem neseženete, že bude nutné smířit se jen se základní výbavou, která jde většinou ruku v ruce se slabým hardwarem a pomalým systémem.

Ano, většina malých smartphonů patří k těm nejlevnějším kusům, ale najdou se i výjimky. Byť u androidích telefonů se vždy budeme pohybovat maximálně ve střední třídě. Jedinou šancí pro ty, kdo shání malý a výkonný telefon, jsou produkty od Applu, jejich androidí konkurence dost povyrostla a výborně vybavený smartphone s displejem do čtyř palců tu nekoupíte. Totéž v podstatě platí i pro Windows Phone.

Tentokrát řadíme telefony podle ceny. Opět přitom platí, že cenu jsme brali z oficiálních e-shopů značek nebo z velkých zavedených internetových obchodů. Mnoho modelů pořídíte i výrazně levněji, může však jít o zboží ze šedého dovozu. V přehledu níže tentokrát uvádíme stručnou charakteristiku a výčet zajímavých prvků výbavy. Protože nám jde o velikost telefonu jako takovou, přidáváme i rozměry.

LG Optimus L1 II 1 490 Kč

Malinké LG L1 je jedním z vůbec nejlevnějších smartphonů na našem trhu. Není proto divu, že za své peníze toho moc nedostanete. Ale malinkatý třípalcový displej znamená opravdu malé rozměry. Jeho rozlišení pouze 320 x 240 pixelů i další výbava v podobě jednojádrového procesoru a dvoumegapixelového fotoaparátu bez ostření či diody nadšení nebudí. Operačním systémem je tu Android 4.1.2.

Rozměry: 102,9 x 59,2 x 12,2 mm

Hmotnost: 105 g

Huawei Ascend Y200 1 590 Kč

I Huawei se do našeho přehledu dostal jen s jedním z vůbec nejlevnějších modelů, tím je výprodejový Ascend Y200 se 3,5 palcovým displejem s rozlišením 320 x 480 pixelů. Očekávejte málo paměti pro běh aplikací i jejich instalaci, základní třímegapixelový fotoaparát nebo obstarožní Android 2.1.

Rozměry: 116,9 x 60,4 x 11,7 mm

Hmotnost: 120 g

LG L40 2 290 Kč

LG má v našem přehledu ještě jednoho zástupce, překvapivě moderní levný model L40. Ten má dvoujádro Snapdragon, 512 MB RAM i slušnou porci 4 GB paměti. Je tu i aktuální Android 4.4, zajímavostí je možnost odemykání poklepláním na displej (KnockCode). Displej dostal rozlišení 320 x 480 pixelů, což je na malé úhlopříčce 3,5 palce docela přijatelné. LG L40 je sympatický malý smartphone, který se dobře drží v ruce.

Rozměry: 109,4 x 59 x 11,9 mm

Hmotnost: 114 g

Samsung Galaxy Young 2 2 390 Kč

Galaxy Young 2 je jedním z nejlevnějších samsungů, ve výbavě najdeme 3,5 palcový displej s rozlišením 320 x 480 pixelů, třímegapixelový fotoaparát, nebo pouze jednojádrový procesor s taktem 1 GHz. Překvapí alespoň aktuální Android 4.4 KitKat.

Rozměry: 109,8 x 59,9 x 11,8 mm

Hmotnost: 108 g

Alcatel OneTouch Pop C3 2 390 Kč

Alcatel má v nabídce několik telefonů, které naše požadavky splňují – třeba levnější Pop C1 nebo starší One Touch Star. My jsme vybrali Pop C3 s dvoujádrem MediaTek a v praxi docela lákavým čtyřpalcovým displejem s rozlišením 800 x 480 pixelů. U nás jej zakoupíte v dvousimkové variantě, která má bohužel trochu horší fotoaparát s třímegapixelovým rozlišením (jednosimková má 5 megapixelů). Android je tu ve verzi 4.2 Jelly Bean. Díky příjemným rozměrům a výraznému zaoblení těla padne C3 do ruky opravdu dobře.

Rozměry: 122 x 64,4 x 12 mm

Hmotnost: 110 g

Sony Xperia E1 (E1 Dual) 2 490 Kč (3 850 Kč)

Moderní malý smartphone se základní výbavou je i Xperia E1. Je tu dvoujádrový procesor, 512 MB RAM nebo 4 GB vnitřní paměti, foťák má rozlišení tři megapixely a alespoň už dostal ostření. Displej je čtyřpalcový s rozlišením 800 x 480 pixelů. E1 existuje i ve dvousimkové variantě Dual, za kterou se ovšem v oficiální distribuci připlácí nesmyslná částka.

Rozměry: 118 x 62,4 x 12 mm

Hmotnost: 120 g

Sencor Element P400 2 669 Kč

Malý čtyřpalcový Sencor Element P400 překvapí čtyřjádrovým procesorem Snapdragon a atraktivní cenou. Displej má opět rozlišení 800 x 480 pixelů, jsou tu 4 GB paměti, pětimegapixelový foťák s ostřením i diodou a v balení najdete spolu s telefonem i 8GB paměťovou kartu a pouzdro.

Rozměry: 119 x 63 x 17 mm

Hmotnost: 115 g

Nokia Lumia 520 2 990 Kč

Lumia 520 je jediným Windows Phone přístrojem v našem přehledu. Přímočarostí systému a jeho svižným a zcela plynulým fungováním může konkurovat i těm nejdražším smartphonům. Dvoujádro Snapdragon tu bohatě stačí stejně jako 512 MB RAM, potěší 8 GB vnitřní paměti. Pětimegový fotoaparát má ostření, ale postrádá blesk. Displej má úhlopříčku 4 palce a rozlišení 800 x 480 pixelů. Uživatelé by měli dostat upgrade na Windows Phone 8.1, brzy se ovšem začne prodávat Lumia 530, která systém dostane už rovnou. Ta má čtyřjádrový procesor, ale oproti 520 poloviční porci paměti. Díky výrazně zkoseným bokům sedí Lumia 520 příjemně v ruce.

Rozměry: 119,9 x 64 x 9,9 mm

Hmotnost: 124 g

Nokia X Dual SIM 2 990 Kč

Přísně hranaté tvary Nokie X nepřispívají ke kdovíjakému pohodlí při držení. Nokia s upraveným Androidem je také odsouzena k epizodnímu životu, Microsoft se tohoto systému zbaví. V našem testu jsme konstatovali, že Nokia X je neskutečně pomalá a nenabídne samozřejmost a komfort telefonů s plnohodnotným Androidem. Výbava obsahuje čtyřpalcový displej s rozlišením 800 x 480 pixelů, 4 GB paměti nebo třeba jen třímegapixelový fotoaparát.

Rozměry: 115,5 x 63 x 10,4 mm

Hmotnost: 128,7 g

Prestigio MultiPhone PAP5400DUO 2 990 Kč

Čtyřjádrový procesor, čtyřpalcový displej s rozlišením 800 x 480 pixelů nebo osmimegapixelový fotoaparát s ostřením a diodovým bleskem jsou lákadla smartphonu Prestigio. Android je tu ve verzi 4.1 a telefon se chlubí podporou dvou SIM.

Rozměry: 126 x 63,5 x 9,9 mm

Hmotnost: 132 g

Gigabyte GSmart Roma R2 2 990 Kč

Mezi telefony méně známých značek může zaujmout i Gigabyte, například modelem mGSmart Roma R2. Opět je tu čtyřpalcový displej s rozlišením 800 x 480 pixelů, Android je ve verzi 4.2 nebo 4 GB vnitřní paměti. Procesor je dvoujádrový, foťák dostal rozlišení 5 megapixelů.

Rozměry: 125 x 63,2 x 8,9 mm

Hmotnost: 125 g

HTC Desire 200 3 005 Kč

Levné HTC Desire 200 jsme vzhledem k jeho výbavě prohlásili za propadák našeho nedávného přehledu smartphonů s cenou okolo tří tisíc korun. Jenže když vám jde jen o velikost (či spíše miniaturnost) smartphonu, výrazný příplatek se může vyplatit. Se svými rozměry patří k nejmenším telefonům v našem přehledu. Výbavou ale opravdu nezaujme, jednojádro, 4 GB paměti a 3,5palcový displej s rozlišením 320 x 480 pixelů nejsou ničím lákavým.

Rozměry: 107,7 x 60,8 x 11,9 mm

Hmotnost: 100 g

Samsung Galaxy Trend Plus (S Duos 2) 3 290 Kč (3 490 Kč)

Galaxy Trend Plus je dalším čtyřpalcovým smartphonem s rozlišením 800 x 480 pixelů. Model existuje i ve dvousimkovém provedení Galaxy s Duos 2. Ve výbavě najdeme dvoujádro, pětimegapixelový foťák s ostřením i diodou nebo Android 4.2.

Rozměry: 121,5 x 63,1 x 10,6 mm

Hmotnost: 118 g

Sony Xperia M (M Dual) 3 490 Kč (4 290 Kč)

Starší model Sony Xperia M (k dispozici i ve dvousimkové variantě M Dual) s Androidem 4.1 přináší elegantní design Sony a například specialitu v podobě podpory funkce NFC, která je jinak mezi tak malými smartphony raritou. Jinak je tu ale klasický čtyřpalcový displej s rozlišením 854 x 480 pixelů, dvoujádro, pětimegapixelový foťák s ostřením i diodou nebo 4 GB paměti.

Rozměry: 124 x 62 x 9,3 mm

Hmotnost: 115 g

Samsung Galaxy S3 mini VE 4 590 Kč

Malý Samsung Galaxxy S3 mini v reedici nazvané VE (Value Editio) je paradoxně nejlépe vybaveným androidím smartphonem s displejem do čtyř palců. Výbavu známe už dva roky a dnes neohromí – dvoujádro, displej s rozlišením 800 x 480 pixelů nebo pětimegapixelový foťák s ostřením a diodou. Oproti většině jiných telefonů v přehledu je tu ovšem 1 GB RAM, 8 GB vnitřní paměti nebo moderní NFC. Android je tu ve verzi 4.2.

Rozměry: 121,6 x 63 x 9,9 mm

Hmotnost: 112 g

Apple iPhone 4s 9 990 Kč

Kdo chce opravdu dobře vybavený chytrý telefon s malou úhlopříčkou displeje, nezbývá mu vlastně nic jiného, než sáhnout po iPhonu od Apple. Nejlevnější verze je i nejmenší, starší model 4S se ovšem dnes prodává jen v provedení s 8 GB paměti, což je pro náročnější uživatele stejně málo. Jeho 3,5palcový displej ovšem potěší jemným rozlišením 960 x 640 pixelů, fotoaparát tu má slušných 8 megapixelů a z praxe víme, že fotí docela dobře.

Rozměry: 115,2 x 58,6 x 9,3 mm

Hmotnost: 140 g

Apple iPhone 5c od 13 490 Kč

Apple iPhone 5c je levnější z větších iPhonů, má už také výrazně vylepšenou výbavu včetně podpory LTE sítí. Čtyřpalcový displej dostal rozlišení 1 136 x 640 pixelů, fotoaparát je nadále osmimegapixelový, má však řadu moderních funkcí. Koupit jej lze v provedeních s pamětí od 8 GB, lepší volbou jsou ovšem 16 a 32GB verze.

Rozměry: 124,4 x 59,2 x 9 mm

Hmotnost: 132 g

Apple iPhone 5s od 17 390 Kč

Špičkou mezi malými smartphony je Apple iPhone 5s. Ten používá stejný displej jako model 5c, má ovšem výkonnější 64bitový procesor a prodává se ve verzích s 16, 32 nebo 64 GB paměti. Specialitou je tu senzor pro čtení otisků prstů. Opět nechybí LTE, fotoaparát stále zůstal na rozlišení 8 megapixelů.

Rozměry: 123,8 x 58,6 x 7,6 mm

Hmotnost: 112 g