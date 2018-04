Přehled služeb nabízených Radiokontakt OPERATOREM

Tak jak jsem přislíbil, přináším aktuální nabídku společnosti Radiokontakt OPERATOR.

Přehled se mění hlavně v nově vzniklé, paušálně nezpoplatňované službě TUTY ALFA, o které jsem již informoval v předchozím článku. V tabulce je uveden název služby, paušální poplatek, druhy přístupu k podávání zpráv a aktivační poplatek pro zprovoznění služby. Ceny pagerů jsou uvedeny samostatně v další tabulce. Připomeňme, že ERMESem, je k dnešnímu dni pokryto cca 50% obyvatel ČR, do konce roku by to mělo být 80%.

TUTY/ TUTY Plus #) TUTY ALFA Numeric Standard PRO PRO Plus Měsíční paušál (bez 5 % DPH) 0,- 0,- 49,- 120,-/150,-/200 290,- 400,- Aktivace (bez 5% DPH) 1990,- 3470,- 1990,- 1990,- 1990,- 1990,- Ranní novinky u / ü ü u ü ü ü Numerická ü ü Textová ü ü ü ü Operátorkou Za 14 Kč/min <20 číslic <400 znak; <20 číslic <400 znaků Operátorkou ve 3. Tar. Pásmu * <200 znaků <200 znak ů DTMF za 14Kč/min <20 číslic <20 číslic <20 číslic <20 čí slic DTMF ve 3. Tar. Pásmu* <20 číslic <20 číslic PC modem <20 číslic <400 znak ů <1000 znak ů WWW <20 číslic <80/120/400 znak ů <400 znak ů <1000 znak ů e-mail <20 číslic <80/120/400 znak ů <400 znak ů <1000 znak ů Mluvené vzkazy za 14Kč/min ü ü ü ü Mluvené vzkazy ve 3. Tar. Pásmu* ü ü Eurotel SMS, Paegas SMS <20 číslic <80/120/400 znak ů <400 znak ů <1000 znak ů

*) třetím tarifním pásmem rozumějme v silném provozu impuls za každých 30 sekund, ve slabém za každých 40 sekund.

#) TUTY PLUS se od TUTY liší jen tím, že máte textový pager, na něž přijímáte též ranní novinky. Služba je ale také jen numerická.

Následuje tabulka cen pagerů pro ERMES. Je jasné, že jsou to ceny dotované, a že bez aktivace a služby si je od RKO za tuto cenu neodnesete. Všechny pagery již byly na MOBIL serveru recenzovány až na ACYCLON AE 2200, jehož recenzi přineseme v dohledné době. Máme zapůjčený a testujeme jej.