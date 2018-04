Přehled programů pro PDA - zaměřeno na studenty

Školní rok začíná již za pár dní a proto by se mohl studentům hodit přehled recenzí tématických programů. Ty jsou rozděleny podle kategorií na slovníky a vzdělávací aplikace. V příštím týdnu si přiblížíme konkrétní programy pro kapesní počítače a to jak placené, tak z freeware kategorie.

Slovníky



Slovníky pro kapesní zařízení (1.) - PocketLingo

Slovníky potřebuje ke své práci skoro každý, od studentů po technické pracovníky. Proto postupně vznikla celá řada aplikací a slovníkových databází a tak je poměrně těžké si vybrat. Nejznámější česko-cokoliv slovníky si proto postupně představíme.



Slovníky pro kapesní zařízení (2.) - SlovoEd

Slovníky pro kapesní zařízení (3.) - RoadLingua

Slovníky pro kapesní zařízení (4.) - Lingea Lexicon

Slovníky pro kapesní zařízení (5.) - Slownik

Slovníky pro kapesní zařízení (6.) - BDicty

Slovníky potřebuje ke své práci skoro každý, od studentů po technické pracovníky. Proto postupně vznikla celá řada aplikací a slovníkových databází a tak je poměrně těžké si vybrat. Nejznámější česko-cokoliv slovníky jsme si postupně představili, v dnešním díle si je rovněž shrneme a zvolíme vítězný program.

AJ slovník od RiveSoftu - postačí, a přitom nezruinuje (recenze programu)

Nemáte na svém palmu doposud žádný překladový slovník a chtěli byste to změnit? Pokud za něj nechcete utratit tisíce, možná si vystačíte s anglicko-českým překladovým slovníkem od společnosti RiveSoft. Za 350 korun toho nabízí poměrně dost.



Slownik 2.0 - hledejte rychlostí blesku (recenze aplikace)

Možná si ještě vzpomínáte na slovník, který prorazil tím, že byl levný. Od svých soupeřů se kvalitou výrazně nelišil, přesto se našlo pár nedostatků. Nyní vám představíme jeho následovníka, verzi 2.0. V čem je lepší?



Pocket Translator – slovník pro každou situaci

Ať už se chystáte na zahraniční cestu, studujete, či si jen potřebujete najít chybějící slovo do křížovky, budete potřebovat pořádný slovník. Majitelé zařízení s Windows CE mohou s klidem zapomenout na představu tlusté knihy. Stačí mít po ruce svůj kapesní počítač se slovníkem Pocket Translator!







Vzdělávání



Učitel cizích jazyků v kapse (recenze programu Pocket Teacher)

Chcete se učit cizím jazykům, ale nemáte dost času na návštěvu jazykových kurzů? Zkusili jste už řadu učebnic jazyků pro samouky, ale žádná z nich vám nevyhovovala? Chcete se učit například cestou do práce, a to zábavnou, ale účinnou formou? Máme pro vás řešení.



Encyklopedie přímo na displeji smartphonu (recenze programu The World Factbook)

Údaje o světové populaci, světadílech a jednotlivých státech najdete v mnoha encyklopediích a nejrůznějších on-line i tištěných publikacích. The World Factbook je elektronická databáze s informacemi o více než 250 státech či územích, obsahuje spoustu teritoriálních map a můžete ji pohodlně používat přímo na smartphonu P800/900.

4.0 Students - dokonalá organizace výuky na PDA

Pokud patříte mezi studenty vlastnící kapesní počítač platformy Palm OS či Pocket PC, vaší pozornosti by neměla uniknout aplikace 4.0 Students. Ta se řadí mezi to nejlepší ve své kategorii. Co vše umí, se dozvíte v našem článku.

Active Student Organizer - zahoďte rozvrhy a diáře

Popisem studentského organizéru pokračujeme v týdnu věnovanému aplikacím, které usnadňují studium. Active Student Organizer hravě nahradí rozvrh, diář a další jinak nezbytné předměty.

FlashCards - výuka slovíček hrou

Tento týden vám přineseme sérii článků věnovaných programům, které ocení zejména studenti. Začneme aplikací FlashCards. Ta usnadňuje výuku slovíček a jednoduchými způsoby vás donutí, abyste si je zapamatovali.