Přehled PDA v cenové relaci nad dvanáct tisíc korun (1/2)

Přinášíme vám další přehled kapesních počítačů prodávaných na českém trhu. Již jsme vám přinesli článek o PalmOS zařízeních nebo o PocketPC do osmi dvanácti tisíc a také jsme vám představili GPS kapesní počítače s mobilním OS Windows. Nyní jsme se zaměřili na zařízení nad dvanáct tisíc korun, které je rozděleno do dvou dílů.

Dell Axim x51v

Zařízení Axim x51v je vlajkovou lodí společnosti Dell. Na rozdíl od předchozích modelů má již nejnovější systém Windows Mobile 5.0. S tím se zvýšila i paměť ROM na celkových 256MB, RAM paměť je velká 64MB.

Kapesní počítač s váhou 175 gramů pohání výkonný procesor XScale PXA270 o taktu 624MHz. Aximu x51v nechybí všechny myslitelné bezdrátové komunikace ať již přes Bluetooth, Wi-Fi či infraport. Paměťové karty je možné vkládat jak do SD, tak CF slotu.

Navigaci však PDA nepodporuje (pouze při použití externí GPS), stejně jako jej není možné využít v režimu USB host.

Největší devizou je displej kapesního počítače. Na VGA obrazovku s rozlišením 640 x 480 bodů je opravdu radost pohledět. Kvůli ní odpustíte PDA i o něco větší rozměry a hmotnost, které však ve skutečnosti vypadají jinak než papírově - zařízení padne výborně do ruky a jeho zpracování i vzhled je na velmi dobré úrovni.

Baterie je 1100mAh a patří asi k nejslabšímu článku zařízení. Za příznivou cenu lze však zakoupit akumulátor s dvojnásobnou kapacitou, který stojí jen lehce přes tisíc korun, výdrž pak ovšem bude zcela někde jinde. Baterie však kvůli své velikosti na zádech zařízení vytvoří "baťůžek".

Dell Axim x51v Wireless je zařízení, které nabízí velmi slušný výkon i výbavu, stejně jako výborné zobrazovací schopnosti. Za to si výrobce nechá dobře zaplatit, na druhou stranu, cena 16422 korun není nízká, avšak ani příliš přemrštěná a je možné, že dojde k jejímu snížení, jako tomu bylo nedávno (aby pak byla o několik tisíc zvýšena).

Zamrzí snad jen absence podpory USB host režimu a kapacita dodávaného akumulátoru.

Dell Axim x51 Wireless 520 MHz

Kapesní počítač Dell Axim x51 je až na pár "drobností" identický se svým předchůdcem. Liší se taktem procesoru, velikostí ROM paměti, která je poloviční, ale především typem použité obrazovky. Ta je v tomto případě pouze QVGA s rozlišením 320 x 240 bodů.

Cena zařízení je o necelé dva tisíce nižší, než v případě modelu s VGA obrazovkou. Koupě této verze kapesního počítače však není až takovým ternem, jako v případě předchozího modelu. V řadě high-end zařízení s QVGA se najdou PDA za mnohem nižší cenu či lepší výbavou (zejména s podporou GPS).

Dell Axim x51 416 MHz

Prakticky totéž, co o předchozím modelu, by se dalo napsat také o nejméně výkonném z trojice modelové řady x51. Zařízení s taktem procesoru 416MHz se od předchozích dvou odlišuje ještě absencí Wi-Fi podpory a kolébky, kterou v balení nahrazuje synchronizační kabel. Pokud na podpoře bezdrátu netrváte a bez dokovací stanice se obejdete, můžete mít kapesní počítač Dell za cenu 12376 korun, což také není špatné, ovšem platí to, co u vyššího modelu.

V prodeji je současně s modelovou řadou x51 také starší x50. Z nepochopitelných důvodů jsou zařízení prodávána za stejnou cenu, jako v případě novějších modelů, mají však starší operační systém. Protože však není mnoho důvodů, proč jej upřednostnit před Windows Mobile 5.0, nemůžeme koupi řady x50 příliš doporučit.

Asus MyPal A730

Kapesní počítač Asus MyPal A730 byl uveden na trh již před více než rokem. To je znát jak na operačním systému, který je staršího data vzniku (WM 2003 SE), tak například na velikosti pamětí, která je v obou případech 64MB či taktu 520MHz procesoru. Sloty jsou zastoupeny dva - CF i SD.

Baterie má stejnou kapacitu jako v případě Dellů. Naštěstí je vyměnitelná a lze tak dokoupit náhradní.

Také tento model má 3,6" VGA displej. Kromě toho nechybí kapesnímu počítači 1,3MPIx fotoaparát s možností zachycení videa, ale také podpora režimu USB host, tudíž lze k MyPalu A730 připojit například standardní klávesnici či myš.

Dodávaly se verze jen s Bluetooth, tak s BT i Wi-Fi. K dostání jsou na trhu za podobnou cenu okolo 13 tisíc korun. Pokud tedy požadujete VGA zařízení a nevadí vám starší doba jeho vzniku (design však působí i po delší době celkem svěže) a použitý operační systém či menší paměť, nešlápnete s tímto modelem vedle.

Pocket LOOX 720

Zařízení Fujitsu-Siemens Pocket LOOX 720 je výbavou téměř shodné jako vrcholný model Asusu. Procesor je sice jiného typu, avšak se stejným taktem. Paměť RAM je dvojnásobná, ROM však zůstala stále na hodnotě 64MB, také operační systém je staršího data a shodný s tím v Asusu. Stejnou úhlopříčku má však VGA displej, stejně jako nechybí LOOXu 1,3 megapixelový fotoaparát či podpora režimu USB host.

Pro rozšíření jsou k dispozici dva sloty určené CF a SD paměťovým kartám, 1640mAh Li-Ion akumulátor poskytuje zařízení více "šťávy", než většina konkurenčních modelů. Nechybí podpora Wi-Fi či Bluetooth, stejně jako na všech ostatních popisovaných zařízeních, i na tomto si poslechnete hudbu ze sluchátek či (hned dvou) repráčků, případně můžete nahrávat zvuky skrze integrovaný mikrofon.

LOOX 720 můžete mít za cenu necelých 15 tisíc korun. Zda je to málo či hodně musíte rozhodnout vy. Za své peníze dostanete kvalitní zařízení, které má slušný výkon i výborný displej, který by snad mohl mít jen menší šířku černých okrajů či méně žlutý nádech podsvícení, avšak jehož čitelnost na přímém slunci patří k nejlepším.

Pocket LOOX 718

Pokud se vám částka blížící se patnácti tisícům zdá za předchozí zařízení vysoká, můžete zkusit jinou možnost. O více než tisícikorunu je levnější model 718, který je identický s LOOXem 720, na rozdíl od něj však nemá integrovaný digifotoaparát.

Zítra náš předvánoční přehled PocketPC PDA dokončíme.