Přehled PC karet od firmy Socket Communication dostupných na českém trhu

Firma Socket nabízí úplnou řadu inovovaných PC karet pro Windows CE. Všechny karty mají nízký odběr a proto nesou označení Socket's Battery Friendly™. V mobilních zařízeních je rozhodujícím ukazatelem doba použitelnosti přístroje bez dobíjení nebo napájení ze sítě. Karty firmy Socket vám dovolí pracovat déle a produktivněji.

Low Power Ethernet Card

První síťová karta typu Ethernet který byla vytvořena speciálně pro Windows CE. Karta spolupracuje se síťovými aplikacemi a dovoluje využívat funkcí ActiveSync v síťovém prostředí. Verze LP-E je určena pro 10BaseT Ethernet , verze LP-E+ podporuje 10Base2 a 10BaseT Ethernet.

Model LP-E, Typ II, 35mA, časově neomezená záruka, cena bez DPH (koncová 1ks) - 6.460,-

Model LP-E+, Typ II, 65mA, časově neomezená záruka, cena bez DPH (koncová 1ks) - 7.930,-

Bar Code Wand Card

Změní vaše HPC v přenosný snímač čárových kódů. Zařízení Bar Code Wand Card slučuje funkce PC karty od firmy Socket s špičkovým optickým snímačem Welch Allyn SCANTEAM™ 6180. Zasunutím karty a spuštěním emulačního programu, lze zadávat data do libovolné aplikace tak, jako by byla zadávána z klávesnice. Rozdíl je v tom, že rozpoznání čárového kódu je desettisíckrát přesnější než zadávání z klávesnice a to nemluvíme o rychlosti. Karta samočinně rozpoznává všechny nejčastější formáty čárových kódů. Překládací software přiřazuje načtené informace ke klávesovým zkratkám, makrům nebo kombinacím (včetně kláves ATL, CTRL a SHIFT). Nastavitelné filtry dovolují vybírat jen požadovaná data. Spotřeba proudu jen 10 mA.

Bar Code Wand Card, Typ II, 10mA, karta+pero, sw. pro emulaci klávesnice, časově neomezená záruka, cena bez DPH (koncová 1ks) - 15.360,-

Serial I/O Card

Rychlý port RS-232 pro připojení sériových periferií, například tiskáren, externích modemů, přijímačů GPS nebo měřících přístrojů. Je to první univerzální sériová karta postavená na obvodech 16550 UART s rychlostí až 115,2 kilobitů za sekundu.

Serial I/O Card, Typ II, 10mA, časově neomezená záruka,

cena bez DPH (koncová 1ks) - 6.460,-



Dual Serial I/O Card

Karta rozšiřuje možnosti mobilního zařízení o dva porty RS-232. Oba porta jsou vzájemně nezávislé a sdílejí jedno přerušení. Oddělené kabely dovolují využívat jen jeden port a přitom nepřekáží propojovací kabel nepoužitého portu.

Dual Serial I/O Card, Typ II, 21mA, časově neomezená záruka, cena bez DPH (koncová 1ks) - 9.340,-

Jan Sedlák

Jan.Sedlak@mobil.cz