Přehled nových PDA a jak je zdarma dovybavit (Týdenní souhrn)

Týdenní souhrn článků

období pondělí 31. října - pátek 4. listopadu

pondělí

Atomové hodiny, měřič tuku v těle či evidence plateb v PDA (PalmareFreeware)

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. CryptoCard slouží k uchování hesel a důvěrných dat. S programem Body Fat Calculator si změříte hladinu tělesného tuku, Piggy Bank je zajímavý, jednoduchý a přehledný finanční tracker.

úterý

Odolná Cassiopea s vysokou výdrží či nadupaný Acer (PDA novinky)

V minulých dnech se vyrojily informace o některých přístrojích, které stojí za pozornost. Cassiopea DT-5200 je odolné PDA, které však nepostrádá VGA displej či Wi-Fi b/g; Acer n300 bude zřejmě novou vlajkovou lodí tohoto výrobce, Magic Talker LM-500 zase kombinuje funkce přehrávače a slovníku.

středa

Kterak zdarma dovybavit PocketPC (první část)

Mnohý čerstvý majitel PocketPC jistě záhy zjistí, že softwarová výbava dodávaná výrobcem s kupovaným přístrojem není zcela dostačující a začne se poohlížet po aplikacích, které nabízejí lepší funkce a komfortnější ovládání. Tento článek by měl pomoci při hledání optimálních aplikací či jen pro inspiraci.

čtvrtek

Hrajte na telefonu Dooma zdarma či šetřete za volání (Programy pro Symbian)

Další přehled programů pro Symbian je zde. Fing.it je nová metoda vkládání textu. F-Secure antivirový program pro Symbian zařízení, Call Cost Saver vám pomůže ušetřit trochu peněz za vaše hovory a EDoomS60 je zase známá střílečka pro S60 zařízení.

pátek

Ruská ruleta či trojrozměrný svět v RPG Sphere (Hry do kapsy 167)

V dnešním čísle Her do kapsy se podíváme na zub rozsáhlému 3D on-line RPG Sphere, budeme se třást strachy při ruské ruletě a poodhalíme tajemství o Tony Hawk´s Pro Skater 2.