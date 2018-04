Přehled nových datových produktů Ericsson

Jak jsme slíbili, přinášíme tento týden stručné shrnutí základních vlastností produktů datové řady, které firma Ericsson minulý týden představila.

Kromě nového mobilního telefonu SH 888 se na trh dostávají tři výrobky, které usnadňují spojení mezi osobním či přenosným počítačem a mobilním telefonem.

ERICSSON MC 16

Nový počítač do dlaně (palmtop) MC 16 je společníkem profesionálních obchodníků, kteří potřebují být stále v kontaktu, a to nejen telefonickém. MC 16 vám umožní snadno a efektivně komunikovat, kdykoli a kdekoli potřebujete. Je řešen jako kompletní mobilní komunikační systém, plně vybavený potřebnými funkcemi. MC 16 poskytuje elektronickou poštu, prohlížeč internetu, fax, systém SMS a volný přístup na internetovou stránku Ericsson Mobile. Systém MC 16, doplněný mobilním telefonem firmy Ericsson, je vše, co pro řešení všech obchodních problémů na cestách potřebujete.

Sestava MC 16 obsahuje infračervený modem značky Ericsson, který zabezpečí bezdrátové spojení mezi mobilním telefonem a tímto počítačem. Na MC 16 běží operační systém WindowsŽ CE 2.0, který poskytuje známé pracovní prostředí a také snadnou spolupráci s jakýmkoli osobním počítačem nebo laptopem. S čísly uloženými v telefonu se snadno pracuje pomocí aplikace "My Ericsson Phone", která umožňuje vést a ukončovat hovory přímo z MC 16. Kompletní zpracování informací zprostředkuje tento systém pomocí programů MicrosoftŽ Outlook, Word, Excel a PowerPoint Viewer.

"Ve snaze zajistit co nejvyšší pružnost a možnost volby jsme systém řešili tak, aby pracoval na každé frekvenci GSM a aby fungoval v součinnosti s libovolným mobilním telefonem řady 600/700/800," řekl Jan Edhäll ze společnosti Ericsson, viceprezident Obchodní skupiny GSM a jiných evropských standardů. "Svým aktivním přístupem jsme se vypracovali na vedoucí pozici v oboru datové a hlasové komunikace. Mobilní společník MC 16 je významnou položkou našeho sortimentu a důkazem, že jsme schopni si své postavení udržet."

MC 16 a mobilní telefon Ericsson jsou dva samostatné systémy, takže je jen na vás, které zařízení potřebujete mít právě u sebe. Na obchodní cestu si vezměte telefon i MC 16, na cestu s rodinou nebo přáteli vám stačí telefon.

Datový telefon/karta ERICSSON GC 25

GSM datová karta GC 25 společnosti Ericsson je prvním produktem svého druhu v nové řadě doplňků pro přenosné počítače. Je určena náročným uživatelům, kteří potřebují být stále efektivní a flexibilní, i když cestují. GC 25 poskytuje mobilnímu pracovníkovi jednoduché funkce zabudované v jediné PC kartě.

Karta poskytuje funkce faxu, SMS (Short Message Service - služba krátkých zpráv), hlasové spojení a správu adresáře. Jakmile se karta GC 25 zapojí do jakéhokoli slotu typu III pro PC karty, okamžitě představuje celou mobilní kancelář.

Karta GC 25 firmy Ericsson vybavená softwarem WindowsŽ 95 poskytuje uživateli přístup k tak rozsáhlé řadě služeb celulárních sítí a modemových funkcí, že se jí nevyrovná žádný srovnatelný PC systém. S přídavným softwarovým vybavením může uživatel GC 25 komunikovat se svými firemními databázemi, navštěvovat stránky na Intranetu a Internetu a prohlížet zprávy elektronické pošty. Po připojení dodávaných sluchátek lze běžným způsobem telefonovat.

GC 25 se vyznačuje malými rozměry a nízkou hmotností (hmotnost karty a antény je 90 g) a také robustním hořčíkovým rámem. Díky tomu je karta velmi dobře přenosná a odolná.

"Nová datová karta firmy Ericsson je bezvadný doplněk mobilního počítačového vybavení, který umožní uživatelům zachovat si svou produktivitu i na cestách," říká Jan Ahrenbring, viceprezident oddělení marketingu a komunikací firmy Ericsson Mobile Communications. "Proti jiným mobilním systémům poskytuje GC 25 nejen datové a faxové přenosy a veškeré další funkce pro práci s laptopem, ale nabízí uživatelům také možnosti mobilního telefonu GSM."

Mobilním uživatelům, kteří často pracují v přeplněných dopravních prostředích, poskytuje systém GC 25 firmy Ericsson řadu detailů pro bezpečný a stabilní přenos dat, aniž se snižuje rychlost a výkonnost. Pouzdro antény systému GC 25 má také užitečnou funkci úspory energie, která snižuje spotřebu karty a umožňuje lepší využití času, než je tomu u kterékoli konkurenční karty, která je dnes na trhu.

Mezi další funkce GC 25 patří:

Vestavěné heslo, možnosti omezení volání, funkce zpětného dotazu k zajištění bezpečného přenosu a omezitelný přístup

Snímatelné pouzdro antény a otočná anténa

Přenosné sluchátko s mikrofonem, které není nutno držet

Měkké cestovní pouzdro Díky systému GC 25 mohou uživatelé využívat všech předností bezdrátové komunikace, a zachovat si tak maximální pružnost a výkonnost. Ericsson GC 25 bude k dostání ve vybraných prodejnách od září 1998. ERICSSON DI 27, INFRAČERVENÝ MODEM Infračervený modem DI 27 je kompatibilní se všemi mobilními telefony Ericsson řady 600 a 700, pro GSM řady 900/1800/1900. DI 27 je výkonné a spolehlivé datové zařízení, používající technologii infračerveného záření k přenosu dat mezi mobilním telefonem a přenosným počítačem či kapesním notebookem (PDA) vybaveným infračerveným portem. S rozměry pouhých 23 × 46 × 14 mm a hmotností menší než 10 g je výrobek DI 27 nejmenším a nejlehčím kompletně vybaveným datovým zařízením, které je v současnosti na trhu. DI 27 obsahuje Ericsson Mobile Office Suite, což je speciálně navržený software kompatibilní s Windows 95, který podporuje nezbytná zařízení, jako je SMS a Phone Book Management. DI 27 je také kompatibilní s většinou softwarových aplikací Windows 95, čímž uživateli umožňuje používat e-mail, fax, Internet či další komunikační software podle vlastní volby. Vestavěný hardwarový modem a použití technologie IrDa dále rozšiřuje kompatibilitu a standardizuje i usnadňuje instalaci na každém PC či PDA. Modem DI 27 není napájen z přenosného počítače, takže prodlužuje možnou dobu použití při cestování. To je jedna z jeho nejdůležitějších vlastností, protože umožňuje komunikaci i uživatelům, kteří používají kapesní notebook (PDA) s nízkou kapacitou baterie. Relevantní odkazy:

28.8. - Ericsson hlásal mobilní evangelium - záznam (i obrazový) z představení produktů