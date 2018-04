V neděli začíná svátek mobilů. Víme, jaké novinky přinese

Oficiálně začíná nejvýznamnější veletrh v oblasti mobilních telefonů až v pondělí, jako tradičně se však několika novinek dočkáme už v neděli. Zatímco tento den obvykle k premiérám v minulých letech využívalo Sony a také Samsung, letos mají firmy jiné plány. Barcelonské výstaviště a my společně s ním tak zažijeme doslova hektické pondělí. Právě v tento den se koná drtivá většina tiskových konferencí a premiér.

Tým redakce Mobil.cz bude na místě a podobně jako z veletrhu CES nebo nedávné premiéry HTC One z Londýna se budeme snažit přinášet novinky v on-line zpravodajství. Jednotlivé novinky společně s našimi prvními dojmy vám pak pochopitelně představíme v samostatných článcích.

Telefonů, které se mají v Barceloně představit, je opravdu hodně. Je také možné, že v případě mnoha premiér zůstane jen u očekávání a výrobci novinky představí na samostatných akcích. Často bychom se tomu nedivili, v koncentrované záplavě nejnovějších smartphonů může zapadnout kdejaká hvězda. Pojďme se však chronologicky podívat alespoň na to, co je tedy v Barceloně očekáváno.

Nedělní Huawei a Nvidia

Zatímco v neděli veletrh tradičně tiskovými konferencemi rozjížděly firmy Samsung a Sony, letos to bude jinak. Už ve dvě odpoledne se totiž novinkami pochlubí čínský Huawei, vzhledem k našemu pozdějšímu odletu z Prahy však tiskovou konferenci ve dvě hodiny nestíháme. O novinkách vás však jistě informovat budeme a telefony si také v průběhu veletrhu prohlédneme na stánku a přineseme vám naše dojmy.

Huawei Ascend P2

A co že to má Huawei představit? Portfolio výrobce se v lednu na CESu rozrostlo o špičkové modely Ascend D2 a Ascend Mate, letos tak v Barceloně (tady se loni představil Ascend D Quad) čínská firma zamíří o něco níže. Jistá je premiéra modelu Ascend P2, nástupce typu P1 (ten měl zase premiéru loni na CESu), spekuluje se také o jeho menší variantě, my však na její existenci mnoho nesázíme. Zřejmě uvidíme i další modely, které jsme si doposud nemohli příliš prohlédnout, například zatím pro čínský trhu určený model Honor 2. Očekávat se dá i několik levnějších modelů.

Nvidia začne s představováním o něco později, její novinky jsou zahaleny tajemstvím. Obzvlášť poté, co firma v tomto týdnu překvapila představením nového čipsetu Tegra 4i. Hovoří se však o tom, že společnost ukáže jakýsi referenční přístroj pro platformu Tegra 4, který by ráda licencovala jiným výrobcům. Z Nvidie by se tak svým způsobem stal jakýsi ODM dodavatel.

Pondělní peklo a triptych LG, Sony, Nokia

V pondělí zažije Bacelona doslova mobilní smršť. Posuďte sami, v 8 hodin začíná tisková konference LG, v 8:45 Sony a v 9 hodin Nokie. A to je vlastně jenom začátek. Novinek LG má být celá řada, modely L-Series označené římskou číslovkou II už přitom výrobce vlastně oficiálně představil. Na výstavišti si je budeme moci nově prohlédnout a zjistíme o nich detaily. Poprvé také uvidíme již odhalené LG Optimus G Pro s 5,5palcovým displejem.

Sony C5303 HuaShan

Trochu větším tajemstvím jsou opředeny novinky Sony. Po dvojici špičkových modelů Z a ZL přestavených v Las Vegas však můžeme očekávat premiéru menších a levnějších přístrojů (například typ HuaSan) podobně jako loni. Nic ztraceno však není ani na horním okraji portfolia, kam by se mohl zařadit nový kříženec tabletu s mobilem s úhlopříčkou displeje 6,44 palce. Společným znakem nových modelů by měl být hranatý design vycházející z modelu Z a výrazné vypínací tlačítko na pravém boku.

Hodně se očekává také od finské Nokie. Ta má představit další várku modelů s operačním systémem Windows Phone. V sázce je špičkový model s PureView fotoaparátem z loňského posledního symbianového kousku 808. Dočkat se máme i dalšího lepšího modelu, než je současný typ Lumia 920. Jeho předností má být luxusnější provedení zřejmě v kovových materiálech. A novinky se mohou objevit i na opačné straně portfolia, v poslední době se často hovoří o levném modelu 520 a typu střední třídy 720. I nejlevnější typ by měl mít Windows Phone 8.

Operátorské pokračování

Odpoledne bude ve znamení novinek dalších gigantů. Německá skupina T-Mobile zřejmě zásadní novinku nepřinese, ale překvapení se dočkat můžeme. Daleko důležitější bude navazující tisková konference trojkombinace ZTE/Mozilla/Telefónica. Ano, dočkáme se tady představení prvních oficiálně dostupných telefonů s operačním systémem Firefox OS, který vyvíjí právě Mozilla. ZTE bude telefony řady Open (tak se budou jmenovat) vyrábět, Telefónica pak prodávat. Třeba se dočkáme i u nás.

Samotné ZTE přitom může v Barceloně představit i další novinky, ale jinou tiskovou konferenci zatím naplánovanou nemá. Možná se tak dočkáme nějakých novinek na stánku výrobce. Prohlédnout si zřejmě budeme moci kousky nové značky Nubia, objevit se má i tabletomobil Grand Memo s 5,7palcovým displejem. Dalšími novinkami mohou být levnější modely Blade C a další typy.

ZTE Grand Memo

V době konce tiskovky T-Mobile a začátku Telefóniky pak proběhne ještě představení novinek na stánku Intelu. Firma tu má hovořit i o své strategii v oblasti mobilních telefonů a je možné, že se dočkáme i nějakého toho nového smartphonu se značkou Intel Inside.

Otazníky v podobě ostatních

V Barceloně představí novinky i další výrobci, velká část premiér se však zřejmě bude odehrávat jenom formou prezentace na stánku. Třeba Alcatel, který sice na CESu ukázal prakticky kompletní portfolio, má mít ještě schované nějaké to eso v rukávu. Podle všeho by to mohl být model v kovovém provedení, firma by také mohla více vyrazit na frontu Windows Phone.

Novinky bude mít i Asus, ten v Barceloně ukazuje nové kousky takřka pravidelně, zatím se mu s nimi však nepodařilo prorazit. Podobné je to u notebookového rivala Acer. Zatímco Asus by měl ukázat sedmipalcový tablet FonePad poháněný procesorem Intel, Acer představí nové smartphony řady Liquid. Prohlédneme si třeba již známý model E1 s dvoujádrovým procesorem a 4,5 palcovým qHD displejem, novinkou má být levný model Z2 rovněž s dvoujádrem, ale jen s 3,5 palcovým HVGA displejem.

Velkou otázkou jsou například novinky gigantu Samsung. Firma nebude mít v rámci veletrhu tiskovou konferenci, což je vcelku překvapení. O nové smartphony a tablety však ochuzeni nebudeme, prakticky jistá je premiéra osmipalcového Galaxy Note 8.0. Očekávat lze i další nové tablety a smartphony, navíc si poprvé prohlédneme mnohé novinky představené jen skrze tiskové zprávy v minulých týdnech (Galaxy Express, Galaxy Young, Galaxy Fame a další).

Tajemstvím je také účast HTC. Ani tahle firma nechystá na veletrhu speciální akci (minulý rok tu měla velkou premiéru celé nové řady One), v době před premiérou nového typu One však začaly unikat informace i o dalších telefonech, které by mohly spadat v hierarchii pod něj. Jsou to typy M4, 603e a G2.

Jisté je, že na výstavišti potkáme ještě mnoho dalších zajímavostí. Proto určitě sledujte jak naše on-line zpravodajství, tak jednotlivé články s novinkami z Barcelony. V orientaci vám tradičně pomůže klíčové slovo a grafika, která bude letošní MWC na stránkách Mobil.cz provázet.