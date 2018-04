Naplňte si smartphone až po okraj. Co najdete na iTunes a Play Store?

Nákup digitálního obsahu byl u nás vždy oříškem a stav není ještě úplně ideální. Přesto se v posledních letech distributoři snaží v dodávání obsahu zlepšit. My se zaměříme především na dvě služby spjaté s mobilními platformami, a to iTunes Store (pro iPhony od Applu) a Play Store (pro přístroje s Androidem od Googlu). První jmenovaný se otevřel českým uživatelům již na konci roku 2011 a Play Store rozšířil svoji nabídku o elektronické knihy (Knihy Play) a hudbu (Hudba Play) až letos na podzim. Co si tedy kromě již dlouho dostupných aplikací můžeme pořídit za digitální obsah do svého telefonu či tabletu?

Hudba - později, ale lépe

Nákupy přes platformu iOS jsou prováděny výhradně přes službu iTunes Store, která původně sloužila pouze hudbě, ale časem si do ní našly cestu videoklipy, filmy, podcasty a další obsah. V současné době nabízí přes 26 milionů skladeb, a musíte se tak velmi snažit, abyste nalezli nějaké prázdné místo v rámci hudebních žánrů či interpretů.

To platí samozřejmě i pro českou či slovenskou hudební scénu. Naleznete zde skladby od zpěváků nebo skupin jako Kryštof, Horkýže Slíže, UDG, Tomáš Klus, Aneta Langerová. Menší a spíše klubové kapely zde však nehledejte. Výše uvedené platí samozřejmě i pro službu Hudba Play od Googlu s tím rozdílem, že je zde k dispozici "pouze" 18 milionů skladeb. Hodí se dodat, že na obou obchodech jsou k dispozici i audioknihy.

Obě služby nabízejí až na výjimky hudbu bez DRM ochrany a samozřejmě plně synchronizovanou mezi více vašimi zařízeními pomocí oficiálních aplikací. Po cenové stránce lépe vychází služba Hudba Play, kde je cena jedné skladby v průměru 10 korun oproti 0,69 a 0,99 eur (zhruba 19 a 27 korun) na iTunes. Cena alba se hodně různí od zhruba 100 korun až po 250. V rámci iTunes opět dražší.

Pokud nechcete hudbu kupovat, můžete využít v rámci Hudby Play místa až pro 20 tisíc vašich skladeb, které si nahrajete z vašeho pevného disku nebo CD na servery Googlu. Vše je přitom zdarma. Obdobná službu iTunes Match stojí ročně 25 eur (675 korun), ale nabízí až 25 tisíc skladeb a některé další výhody.

Ještě více hráčů Tento článek není rozhodně vyčerpávajícím přehledem všech nabízených služeb, které jsou v České republice k dispozici. Sekci knih jsme zavedli i v rámci iDNES.cz a seženete je i na portálu jako jsou Palmknihy.cz nebo eReading.cz. Knihy a audioknihy rovněž nabízí obchod Alza.cz. Ze služeb nabízející video obsah můžeme zmínit VOYO.cz nebo Topfun.cz. Dominantní ve světě hudby jsou kromě běžných obchodů rovněž streamovací služby jako je Deezer, Rdio, MusicJet nebo Spotify (již v Česku, více zde na Technetu).

Hudba Play má další podstatnou přednost, kterou je přístup ke všem dostupným skladbám za 149 korun měsíčně pomocí služby Hudba naplno. V rámci této služby můžete poslouchat i vlastní rádio, které se automaticky přizpůsobuje vašemu hudebnímu vkusu. Hudba je však již s DRM ochranou. Obdobná služba iTunes Radio je dostupná prozatím výhradně v USA. Celkově je tak vidět, že i přes pomalejší nástup Hudby Play do Česka nabízí oproti iTunes několik podstatných výhod.

Video - jeden vládne všem

Do této kategorie spadají samozřejmě filmy, klipy, koncerty a iTunes v ní poráží službu Play Movies, která se doposud pro české zákazníky neotevřela. Drobným minusem pro jablečného giganta je fakt, že ani v rámci iTunes zatím neseženete oblíbené seriály a televizní show. Prakticky rovněž chybí český obsah a musíte dát zavděk pouze zahraniční tvorbě. Ta je v některých případech dostupná včetně českého dabingu. V ostatních případech je bohužel česká lokalizace bídná a nenaleznete zde ani české titulky.

Cenově se filmy dají buďto vypůjčit na jedno přehrání za zhruba 3,99 eur (asi 107 korun) nebo koupit za 9,99 eur (asi 270 korun). Cena ještě může stoupnout o několik eur, pokud byste chtěli film mít k dispozici v HD kvalitě. Vše opět můžete přehrávat pomocí oficiální aplikace.

Knihy - česká bída

Apple iTunes si odnáší vítězství i v rámci kategorie knih, kdy už jako zavedenější obchod v Česku nabízí více českých knih. I tak to není žádný zázrak a k dispozici je něco přes sto titulů. Česká odnož Knihy Play nabídne českých knih zhruba deset. Nabídka se samozřejmě bude rozšiřovat a v době vydání tohoto článku může být situace opět o něco lepší. Alespoň čeští vydavatelé rozšíření slibují.

Cena jednotlivých titulů se hodně různí a jsou k dispozici od pár desítek korun až po několik stokorun. Nejčastěji zaplatíte za knihu zhruba 200 korun. Samozřejmě platí, že rozečtenost knihy se synchronizuje mezi vašimi jednotlivými zařízeními. K dispozici jsou i časopisy, které jsou však většinou opět pouze v jiných jazycích.

Aplikace - zdánlivě zdarma

Pro úplnost zmiňujeme rovněž aplikace, kterých je v rámci Play Store a App Store již přes milion. Větší počet bezplatných aplikací se nachází v rámci varianty od společnosti Google. Toto dělení je už ale trochu ošemetné, protože se stále častěji objevují různé varianty tzv. freemium aplikací, které jsou ke stažení do zařízení sice zdarma, ale následně je další obsah placený pomocí tzv. In-App Purchase. Tato funkce umožňuje přímo v rámci aplikace nakoupit další obsah, bonusové funkce nebo různá další zvýhodnění, což se týká především her.

Snazší přechod z OS Android

Celkem běžné jsou rovněž dárkové kartičky, které můžete s určitým přednabitým kreditem věnovat někomu blízkému. Tyto dárkové poukazy můžete využít pouze v případě iTunes. Podobná služba je k dispozici pro Play Store pouze v západních zemích. Doporučujeme rovněž během nejrůznějších (amerických) svátků sledovat portály iTunes a Play Store, kde se velmi často nacházející zajímavé slevy veškerého digitálního obsahu.

Nakupovat lze v rámci Play Store (spadá sem i část Hudba a Knihy) v rámci webového rozhraní nebo samozřejmě přímo v zařízení. Apple zařízení se plně musí spoléhat opět na mobilní aplikaci či desktopovou aplikaci iTunes pro přehrávání veškerého obsahu. Webová stránka vás totiž přesměruje opět do desktopové varianty obchodu. Play Store oficiální desktopovou aplikaci prozatím nemá a vše musíte přehrávat přes vaše přehrávače nebo jiná zařízení. Podstatnou informací může být pro někoho i fakt, že aplikace Hudba Play a Knihy Play jsou oficiálně dostupné i pro zařízení s iOS. V opačném případě se toto bohužel říci nedá.