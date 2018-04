Přehled mobilních telefonů TCL

TCL Mobile Communication Co., Ltd. (TCL Mobile), nyní majoritní vlastník nového společného podniku s Alcatelem je součástí společnosti TCL Corporation - čínské státní firmy. Ta je jednou z největších čínských firem zabývající se výrobou elektroniky. Skromné začátky této společnosti se datují do začátku osmdesátých let minulého století, kdy TCL vyrábělo kazetové magnetofony. Dnes se jedná o čtvrtou největší čínskou společnost v oblasti elektroniky a IT, která zaměstnává přes 40 000 lidí.

Pod značkou TCL je možné zakoupit spotřební elektroniku, ledničky, klimatizace, televize, počítače, mobilní telefony a množství dalšího zboží. Například společný podnik TCL a francouzského Thomsonu je největším světovým producentem televizí. TCL se spolupráce s Francouzi očividně líbí a proto se nyní spojila s Alcatelem. Více o tomto novém společném podniku najdete v tomto dnešním článku, nyní vám nabízíme přehled aktuálních modelů mobilních telefonů, které TCL nabízí. Většina jich z našeho pohledu příliš zajímavá není, jeden ale můžeme už nyní koupit i u nás, paradoxně ale pod značkou Sagem, velkým to konkurentem Alcatelu.

TCL Q520

86,5 x 43 x 16,5 milimetru / 68 gramů; pasivní STN barevný displej 4096 barev; GPRS, Wap, polyfonní vyzvánění, EMS, vestavěné hry.

TCL Q510

79 x 39 x 17 milimetrů / 75 gramů; monochromatický displej s rozlišením 128 x 64 obrazových bodů.

TCL S320 (trade edition)

84,5 x 46 x 23 milimetrů / 103,5 gramů; barevný displej - 4096 barev; pět pravých diamantů - pouze některé verze.

TCL S500

84,7 x 46 x 25,3 milimetru / 104 gramů; dva displeje: vnitřní 4096 barev/venkovní monochromatický.

TCL L718

83,3 x 44,2 x 22,7 milimetru / 80 gramů; dva displeje: vnitřní - 128 x 128 obrazových bodů, 65 536 barev; venkovní černobílý; čtyřicetihlasá polyfonní vyzvánění; sedmibarevná indikační dioda.

TCL L668

82 × 41 × 20,6 milimetru / 81 gramů; dva displeje: vnitřní TFT 65 536 barev; venkovní monochromatický; hlasový záznamník, GRPS třídy 12.

TCL L618

84 x 46 x 19,5 milimetru / 80 gramů; dva displeje: vnitřní 65 536 barev, venkovní monochromatický; čtyřicetihlasá polyfonní vyzvánění; sedmibarevná indikační dioda.

Schneider U2

78,5 x 43 x 21,5 milimetru / 84 gramů; dva barevné displeje: vnitřní 256 barev, venkovní monochromatický; možnost připojení externího fotoaparátu s VGA rozlišením; e-mail.

(Schneider series - jedná se o převzaté modely od dalšího čínského výrobce Bird, které využívají uživatelské prostředí od Sagemu. Tyto telefony se v pozměněném provedení prodávají i na našem trhu pod názvem Sagem my C-2.)

Schneider U3

78,5 x 43 x 21,5 milimetru / 84 gramů; dva barevné displeje: vnitřní 256 barev, venkovní monochromatický; možnost připojení externího fotoaparátu s VGA rozlišením.

TCL 3188+

78 x 40 x 23 milimetrů / 76 gramů; dva černobílé displeje; čtyřicetihlasá polyfonní vyzvánění; sedmibarevná indikační dioda; stopky, budík, hry, kalendář.

TCL e757 (smartphone)

89×54×26 milimetrů / 124 gramů; vlastní OS; dotykový displej TFD - rozlišení 176 x 220 obr. bodů, 65 536 barev; GPRS třídy 10; uživatelská paměť 16 MB; čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění; 15 položek ke kontaktu v telefonním seznamu; USB; přídavný VGA fotoaparát.