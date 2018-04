Přehled komplexních řešení pro Windows CE

Software: Zálohovací program bUseful Backup Plus

Profesionální řešení pro zálohování a obnovu dat pro kapesní počítače s Windows CE. S programem bUSEFUL Backup můžete: vytvořit zálohu celého CE přístroje, nebo přístroj restaurovat, a to během několika minut - nemusíte ztrácet 20 a více minut s jinou zálohovací pomůckou! Zálohovat a obnovovat dat na CE přístroji. Zálohovat a obnovit přístroj, aniž by byl připojen k PC.

Cena bez DPH 952,40 Cena s DPH 1 000,- Balík: Zálohovací program bUseful Backup Plus a paměťová karta 8MB

Za výhodnou cenu získáte nejenom zálohovací program, ale i dalších 8 MB paměti pro vaše programy, data a soubory. Karta je 8MB od společnosti Kingmax uchová vaše data a zálohu pokud i když dojde k výmazu dat na vašem počítači s Windows CE. Cena bez DPH 2 700,- Cena s DPH 3 141,- Balík: Lokalizační program ArtSKey instalovaný na paměťové kartě 8MB + CD ROM zdarma!

Nejoblíbenější program pro českou a slovenskou jazykovou podporu máte instalovaný přímo na paměťové kartě. Odpadají jakékoli starosti s instalací přes stolní PC. Prostě zasunete kartu, instalujete program a můžete pracovat. Navíc máte na kartě demonstrační verzi programu bUseful Backup Plus, který můžete používat po 30 dní. K celému balíku dostáváte zdarma CD-ROM česká jazyková podpora, který obsahuje nejnovější informace a software pro Windows CE. Cena bez DPH 3 000,- Cena s DPH 3 473,- Balík: Lokalizační program ArtSKey, zálohovací program bUseful Backup Plus. Vše instalováno na paměťové kartě 8MB + CD ROM zdarma!

Všechno za jednu cenu! ArtSKey - nejoblíbenější program pro českou a slovenskou jazykovou podporu. bUseful Backup - plná verze - profesionální řešení pro zálohování a obnovu dat pro kapesní počítače s Windows CE. Vše instalováno přímo na paměťové kartě. Odpadají jakékoli starosti s instalací přes stolní PC. K celému balíku dostáváte zdarma CD-ROM česká jazyková podpora, který obsahuje nejnovější informace a software pro Windows CE. Cena bez DPH 3 900,- Cena s DPH 4 418,- Nejlepší cena: Paměťová karta 8MB + CD ROM zdrama!

Za nejlepšícenu získáte dalších 8 MB paměti pro vaše programy, data a soubory. Karta je 8MB od společnosti Kingmax uchová vaše data a zálohu pokud i když dojde k výmazu dat na vašem počítači s Windows CE. Ke kartě dostáváte zdarma CD-ROM česká jazyková podpora, který obsahuje nejnovější informace a software pro Windows CE. Cena bez DPH 1 900,- Cena s DPH 2 301,- Balík: Komplexní řešení tisku podle vaší potřeby: Program JETCET a hardwarové konvertory pro tiskárny

Potřebujete tisknout? Zvolte si konfiguraci, která vám nejlépe vyhoví: samotný program JETCET již za 590 Kč. Program JETCET se serio-paralelním konvertorem za 2090 Kč. A přes IRDA řešení můžete tisknout na jakoukoli tiskárnu již od 3340 Kč. JETCET 2.1 - bez DPH 590,- Cena s DPH 620,- JETCET 2.1 + serial konvertor - bez DPH 2 090,- Cena s DPH 2 450,- JETCET 2.1 + IRDA konvertor - bez DPH 3 340,- Cena s DPH 3 975,- Uvedená řešení jsou v nabídce firmy Portfolio Praha .