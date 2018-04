Toto jsou nejlepší telefony současnosti. Který byste si vybrali?

Samsung Galaxy S8 / S8+

Jakým jiným telefonem v přehledu nejmodernějších smartphonů začít než čerstvou novinkou, která za zhruba dva týdny dorazí na trh? Ano, Samsung Galaxy S8 je tu a pravděpodobně bude minimálně do příchodu dalšího iPhonu ikonou, která určuje trendy. Minimální rámečky okolo displeje jsou povedený designový prvek, který společně se špičkovým hardwarem, fotoaparátem a dalšími možnostmi, jako třeba alternativa ke klasickému počítači pomocí speciálního doku (prodávaného samostatně) je něco, co dokáže obhájit i tak vysoké cenovky. Prodávat se totiž bude od 28. dubna za 21 tisíc korun v základní verzi a 25 tisíc ve variantě plus.

LTE Samsung Galaxy S8 Top model společnosti Samsung pro rok 2017, verze s menším displejem a baterií displej: 5,8 " rozlišení: 1 440 x 2 960 px LTE: Ano fotoaparát: 12 Mpx paměť: 64 GB přejít na detail porovnat

Huawei P10

Jednou z „levnějších“ voleb v této prémiové kategorii je poslední novinka od Huawei, model P10. Telefon, který se svým designem v mnohém podobá iPhonu a ještě více svému předchůdci, seženete za 16 tisíc korun. Jde o poměrně střídmou revoluci v porovnání s loňskou P9. Polepšil si fotoaparát, hardware je o něco výkonnější, čtečka otisků prstů se přesunula do středového tlačítka pod displejem a také přibylo několik nových barevných provedení.

LTE Huawei P10 Topmodel výrobce Huawei pro rok 2017 displej: 5,1 " rozlišení: 1 080 x 1 920 px LTE: Ano fotoaparát: 20 Mpx paměť: 64 GB přejít na detail porovnat

HTC U Ultra

HTC se stále snaží udržet mezi špičkovými smartphony a důkazem je novinka v podobně HTC U Ultra. Jeho cenovka je opět hodně vysoká (22 tisíc korun), ale HTC se vynasnažilo tuto cenu co nejlépe obhájit. Model U Ultra disponuje hned dvojicí displejů - hlavním 5,7palcovým a vedlejším pro rychlé volby, notifikace a zkratky aplikací s úhlopříčkou 2 palce. Vylepšení se dočkal i fotoaparát nebo hardware. Zamrzí ale chybějící sluchátkový jack.

LTE HTC U Ultra Špičkové HTC se dvěma displeji, top model tohoto výrobce pro první polovinu roku 2017 displej: 5,7 " rozlišení: 1 440 x 2 560 px LTE: Ano fotoaparát: 12 Mpx paměť: 64 GB přejít na detail porovnat

Sony Xperia XZ Premium

Poměrně zásadním překvapením je cenovka nové Xperie se 4K displejem. Model XZ Premium má pro zákazníky přichystané jak maximální možné specifikace, tak zcela unikátní rozlišení displeje - 3 840 × 2 160 obrazových bodů. V rukávu má také možnost nahrávat video s frekvencí 960 snímků za sekundu, tedy s možností jej až 40krát zpomalit. Tento telefon vyjde zájemce na 19 990 korun v předprodeji, což je na Sony nezvykle nízká cena. Začne se prodávat však až v červnu.

LTE Sony Xperia XZ Premium Vlajková loď Sony pro druhou polovinu roku 2017 displej: 5,46 " rozlišení: 2 160 x 3 840 px LTE: Ano fotoaparát: 19 Mpx paměť: 64 GB přejít na detail porovnat

iPhone 7 / 7 Plus

Vzhledem k tomu, že nových iPhonů se dočkáme až v září, je zatím na špici nabídky Applu stále loňský iPhone 7. Zajímavá je zejména jeho Plus varianta, která má ve výbavě duální fotoaparát, který umí obraz dvojnásobně opticky přiblížit. Nechybí samozřejmě ani poslední verze systému iOS a všechny její výhody. Novinkou u iPhonu 7 je také dotykové tlačítko pod displejem, které reaguje na sílu stisku. Jako obvykle je iPhone prodáván ve dvou variantách s třemi různými velikostmi vnitřních úložišť s cenou začínající na 20,5 tisících korun a končící za hranicí 30 tisíc.

Google Pixel XL

Na konci loňského roku oficiálně skončila řada Nexus od Googlu a její místo zaujaly telefony s označením Pixel. Google si dal řádně záležet, aby telefon byl vždy vybaven tou nejnovější verzi systému Android a také samozřejmě nezapomněl na špičkový výkon a fotoaparát. Telefon se dá u nás sehnat hlavně ve verzi XL, tedy té s větším displejem a lepší výbavou. Jde prakticky o nejdražší telefon ze zde zmíněných (pokud nepočítáme iPhony s vyšší kapacitou úložiště), jelikož za Pixel XL zaplatíte 26 700 korun.

LTE Google Pixel XL Nástupce řady Nexus s novým označením Pixel, top model značky Google pro rok 2016/2017 displej: 5,5 " rozlišení: 1 440 x 2 560 px LTE: Ano fotoaparát: 12,30 Mpx paměť: 32 GB přejít na detail porovnat

Asus ZenFone 3 Deluxe

Za pozornost stojí také současná špička Asusu, model ZenFone 3 Deluxe. Některé parametry nevypadají zcela aktuálně, třeba Full HD rozlišení displeje (který má ale výbornou zobrazovací technologii Super AMOLED) nebo procesor Snapdragon 820, nicméně telefon má povedený 23MPix fotoaparát, nadstandardních 6 GB operační paměti a také stylový kovový design. Asus si za tento model účtuje 19 tisíc korun.

LTE Asus Zenfone 3 Deluxe Nová vlajková loď výrobce Asus pro rok 2016 displej: 5,7 " rozlišení: 1 080 x 1 920 px LTE: Ano fotoaparát: 23 Mpx paměť: 64 GB přejít na detail porovnat

LG G6

Nejnovější LG má velký potenciál - se stylovým designem protáhlého displeje skoro přes celou přední stranu přišel tento výrobce ještě dřív než Samsung. Telefon je samozřejmě zajímavý i po stránce ostatní výbavy. Do ní patří třeba duální fotoaparát, utěsnění proti prachu a vodě či 5,7palcový QHD displej s podporou HDR pro lepší zpracování barev. Vzhledem k tomu, že se už předchozí model prodával u nás jen sporadicky, zatím nevíme, kolik bude G6 stát (předpokládá se, že okolo 20 tisíc korun) ani kdy konkrétně se začne prodávat.



LTE LG G6 Top model značky LG pro rok 2017 displej: 5,7 " rozlišení: 1 440 x 2 880 px LTE: Ano fotoaparát: 13 Mpx paměť: 32 GB přejít na detail porovnat

