Přehled ICQ a jeho alternativ pro smartphony s Windows

Popis výhod systémů pro okamžité předávání zpráv by byl na serveru Mobil.cz nošením dříví do lesa, stejně jako snaha o úvod do této problematiky, kterou již zevrubně pokryl bratrský server Technet.cz. Instant messengery na kapesních zařízeních jsou dnes používány poměrně běžně, ale přece jen se o nich neví tolik. A pro začínající uživatele kapesních počítačů spojených s mobilním telefonem nebo dokonce pro majitele obyčejných mobilů s podporou Javy můžou být některé informace v tomto článku zajímavé.

MSN, rovnou v krabici

Ačkoliv Microsoft svého "kecálka" pro kapesní zařízení nijak zvlášť nepropaguje, na svém MDA tento program najdete a oproti stolní verzi v něm možná i najdete zalíbení. Pro začátek práce s tímto programem potřebujete aktivní připojení k internetu, protože si ho program sám neumí vytvořit, a účet ke službě passport.net, který je používán k přihlášení do sítě MSN Messenger. Většina uživatelů OS Windows nebo služby hotmail.com tento účet má, ostatní si jej mohou zřídit na www.passport.net. Program poskytuje jen ty nejzákladnější služby, ale to je dáno povahou zařízení a MSN Messenger se tímto od „konkurence“ nijak neliší. Kromě klasického připojení na MSN je možné využít i soukromého způsobu připojení na firemní exchange server, což pravděpodobně uvítají obchodníci a manažeři, kteří si potřebují vyměnit se spolupracovníky ve firmě citlivé údaje. Běžný uživatel pravděpodobně MSN Messenger zavrhne, protože u nás není příliš rozšířen. Synonymem pro Instant Messaging v České republice je totiž ICQ.

Hledám tě v kapse

ICQ je nejrozšířenější "kecálek" nejen u nás, ale jen málokde má takový podíl „na trhu“ jako v zemích českých. ICQ bylo prvním opravdovým IM systémem a za ta léta, co existuje, se charakteristický zvuk přijatého a odeslaného vzkazu doslova vryl lidem pod kůži. To ostatně uvidíte sami, až v autobusu či tramvaji odešlete vzkaz se zapnutým reproduktorem. Stejně jako MSN i ICQ na Pocket PC poskytuje jen omezené služby spočívající v možnosti odeslat krátkou zprávu prostřednictvím sítě ICQ nebo na mobilní telefon, pokud tuto službu podporuje daný operátor. ICQ tak může posloužit jako pohodlný editor SMS. Ve srovnání s verzí pro komunikátory Nokia 92xx je ovládání trochu méně přehledné, ale brzy si na něj zvyknete. Nebo také ne, protože si třeba zvyknete na něco jiného.

Jiný pro „jiné“

Kromě dvou „oficiálních“ systémů pro IM na platformě Pocket PC existuje ještě jedna možnost, jak poklábosit se známými. Tou možností je JabberCE – klient IM sítě Jabber, která sice není příliš známá, ale o to je zajímavější. Jabber je na stránkách své oficiální prezentace označován za instant messaging budoucnosti, ale prozatím je spíše aplikací používanou geeky. Ale díky nim mohou výhody sítě Jabber používat i majitelé kapesních počítačů. Jabber je založený na datové struktuře XML, což usnadňuje jeho přenos na jiné platformy. Díky tomu existují klienty této sítě pro jakýkoliv operační systém, na který si vzpomenete.

Raritou zajímavou speciálně pro majitele telefonů je klient založeny na Javě. Takže používat instant messaging mohou používat i hrdí majitelé dotovaných telefonů, jako je Siemens MT50, i když s displejem MT50ky to nebude žádný med. JabberCE sice umožňuje vytvoření nového uživatelského účtu přímo z kapesního zařízení, ale nám se to nepovedlo ani na jednom ze zkoušených serverů, nejprve bylo potřeba nainstalovat stolní verzi, z té provést registraci a teprve potom se přihlásit z MDA. Pokud přemýšlíte, proč byste se měli otravovat s JabberemCE, když máte ICQ, máme odpověď.

Jabber kromě vlastní sítě podporuje komunikaci s ICQ, MSN, Yahoo! a AIM a je tak jediným multisíťovým "kecálkem" pro platformu Pocket PC. Pokud tedy máte mezi svými přáteli uživatele různých "kecacích" programů, s JabberemCE budete schopni komunikovat se všemi zároveň v homogenním prostředí jedné drobné aplikace. K dispozici je samozřejmě i stolní verze pro Windows, Linux i Mac OS, i když takový odvaz jako Jabber na již zmíněné MT50 to nebude.