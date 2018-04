Přehled cen všech předplacených sad

Na začátku ledna byla spousta zájemců o nové mobily šokována – operátoři oproti očekávání některé předplacené sady nezlevnili, ale naopak zdražili. Jako by chtěli potrestat ty, kdo si nekoupili sadu před Vánoci a doufali v povánoční výprodeje. Na přelomu ledna a února už k žádným zdražovacím dramatům nedošlo, a tak můžeme konstatovat, že v nabídce operátorů se objevilo několik nových mobilů a spousta starších se prodává levněji než před měsícem.

Český Mobil do nabídky svých telefonů od února zařadil dvě novinky – levný Alcatel OT 311 za 4977 korun a manažerskou Nokii 6310 za 15977 korun. V naší tabulce najdete tyto částky zvýšené o 400 korun, což je cena za balíček Oskarty a dobíjecího kupónu ve výši 400 korun. Český Mobil totiž klasické předplacené sady neprodává – pokud tedy nechcete jenom mobilní telefon, ale vyžadujete i kartu SIM (tedy vše, co je v klasické sadě), budete si muset Oskarovu předplacenou sadu vyrobit tímto způsobem sami. Z nabídky Českého Mobilu už zmizely obstarožní Nokia 8850 a doprodávaný Sony CMD-J5. Dražší je Siemens A35 (o 200 korun na 2977 i s Oskartou); levněji naopak pořídíte Siemens C35i – s Oskartou zaplatíte 3377 korun, což je o 400 korun méně než před měsícem.

Eurotel ve své základní nabídce sad Go snížil cenu pouze jednoho mobilu – Sony CMD-J6 (Go Sonet), a to z lednových 5495 na současných 4995 korun. Za tuto cenu Eurotel CMD-J6 prodával již na podzim. Potom ale přibližně měsíc tyto telefony nebyly pro obrovský zájem k sehnání. Plné sklady se jich objevily až poté, co je Eurotel zdražil. V průběhu celého února si můžete u Eurotelu koupit speciální edice sad Go se Siemensy C35i, M35i (oba za 2995 korun) a Philipsem Azalis 288 (3995 korun). Za tuto výhodnější cenu budete muset oželet volací kredit v hodnotě 500 korun, který je standardní součástí sad za cenu uvedenou v naší tabulce. U zvýhodněných sad budou karty SIM přednabity na 50 korun. V naší tabulce uvádíme vyšší, standardní cenu – to proto, že je to cena právě standardní, a nebudete tak až tolik překvapení, když vám v některé prodejně odmítnou prodat sadu za cenu zvýhodněnou. Výhodná nabídka totiž samozřejmě platí do vyprodání zásob...

RadioMobil svou nabídku sad Twist rozšířil hned o tři mobily – první luxusní véčko v současných předplacených sadách Motorolu V.50 (10499 korun), první telefon s podporou GPRS v sadách Twist Motorolu T192 (7499 korun) a levný Panasonic GD35 (4999 korun). Sympatické je, že žádná ze sad není dražší, naopak - levněji koupíte hned pět mobilů v sadách (Siemensy A35, C35i, M35i, S35i, Nokia 3310). Siemens C35i zlevnil o 1300 korun, M35i dokonce o 1500 korun.

Oba nejstarší operátoři vám v tuto chvíli nabízejí možnost, jak ušetřit při nákupu předplacených sad přímo od nich. Eurotel má svůj internetový obchod s pětiprocentní slevou. V podobném obchodu na internetu vám RadioMobil sleví 10 % z ceny a v prodejnách Paegas zase výměnou za registraci vašich osobních údajů můžete koupit sady se slevou 15 %.

Přehled služeb, které nabízejí české předplacené karty.

Přehled cen předplacených sad