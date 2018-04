Přehled cen všech předplacených sad

Čeští mobilní operátoři v tuto chvíli nabízejí 34 mobilních telefonů, které si můžete koupit v předplacené sadě nebo s předplacenou kartou. Nejvíce mobilů si můžete vybrat u Eurotelu v sadách Go (21). U sady Paegas Twist najdete 16 mobilů a u Oskara si můžete k Oskartě vybrat jeden z patnácti nabízených telefonů. Některé z nabízených mobilů ale stále ještě nejsou fyzicky k dispozici (například Alcatel OT 311). To je oblíbený nešvar zejména Eurotelu a RadioMobilu, kteří často vydávají ceníky s předplacenými sadami, které teprve přijdou do prodeje v průběhu měsíce.

Nejlevnějšími předplacenými sadami jsou od 1. ledna Go sady s Motorolou T180 a v100, které prodává Eurotel za 1995 Kč. Naopak nejdražším telefonem, který si můžete od operátora s předplacenou kartou koupit, je komunikátor Nokia 9210 s Oskartou za 36 377 Kč. Pokud bychom brali v úvahu jenom telefony prodávané v sadách Eurotelu a RadioMobilu (s Oskartou si můžete koupit libovolný telefon z nabídky Českého Mobilu), potom je nejdražší sada Go s manažerskou Motorolou 260 (podporuje mj. datové přenosy GPRS a umožňuje spojení s počítačem přes kabel i infračervené rozhraní).

Na začátku nového roku také operátoři sáhli k dosud nepříliš používanému kroku – zdražení předplacených sad. RadioMobil zdražil většinu předplacených sad Paegas Twist a podobně se zachoval i Eurotel (který ale i některé – povětšinou starší a výběhové typy telefonů zlevnil). V nabídkách operátorů najdete i telefony, které se už doprodávají. Mnohdy je můžete získat už jenom ve značkových prodejnách operátorů nebo v jejich internetových obchodech (Eurotel Go eShop, Paegas Twist Shop, Oskarshop).

Přehled cen předplacených sad