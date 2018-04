Přehled bezšňůrových telefonů na českém trhu

Siemens

Nejdříve bych se zmínil o přístrojích firmy Siemens. Jejich poslední modelová řada Gigaset 4000 naznačila, že v oblasti bezšňůrových telefonů je možno přijít s novinkami. Model 4000 Micro je vzhledově i velikostně podobný mobilu S45. Nabízí hlasité HF, jmenný telefonní seznam (200 pozic), budík a také možnost uložit ke jménu datum. Tento záznam může sloužit třeba k připomínce narozenin. Jako třešničku na dortu bych uvedl režim walkie-talkie, kdy sluchátka fungují jako vysílačky. Mohou se mezi sebou dorozumívat, aniž bychom byli v dosahu základny. Sluchátko s názvem Comfort se od Micra liší pouze velikostí. Levnější model se jmenuje Classic. Na rozdíl od předchozích modelů má kratší jmenný seznam pouze na dvacet pozic a nevypadá tak hezky. Je podporována funkce CLIP (identifikace volajícího), ale Telecom se k zavádění staví trochu laxně. Snad se jednou dočkáme.

Předchozí řada 3000 má stejné složení typů. Opět zde naleznete sluchátko Micro, Comfort i Classic. Ta je ale již ve výprodeji. Pokud na ní ale narazíte v nějaké akci, neváhejte. Je to vynikající produkt. Všechny Gigasety podporují režim GAP, takže mohou být napojeny na bezdrátové telefony jiných výrobců.

Pokud uživatel vyžaduje naprosto jednoduchý přístroj, který nebude nabízet řadu složitých funkcí, je možno zakoupit Gigaset 100 (200), který sice není GAP, ale je tak levný a jednoduchý, jak je to jen možné. K základné lze připojit pouze jedno sluchátko.

V kuloárech se hovoří o řadě 5000. Již u řady 4000 jsem si myslel, že to budou stejné funkce v novém kabátě. Ale Siemens ukázal, že novinky umí. Musíme si ale počkat na příští rok.

Panasonic

Další firma v pořadí je Panasonic. Naposledy byla na trh uvedena řada 7xx. Typ 700 je základní prvek v řadě. 705 má již prvky našlápnutého přístroje. Jako zajímavost bych uvedl barevné podsvícení klávesnice a displeje (barvy je možno volit). Pokud by Telecom podporoval CLIP, mohl by uživatel rozdělit položky telefonního seznamu do skupin. Každá skupina by měla své vyzvánění a barvu displeje. Model 735 by ještě hlasově sdělil třeba toto: "volá Franta". Právě sedm set třicet pětka se umístila v soutěži o nejlepší DECT na prvním místě. Panasonic vytáhl do boje o první příčku a záleží jen na uživatelích, kdo zvítězí. Můžete také na trhu objevit řadu 9xx. 951 je telefon bez záznamníku, 961 již vlastní digitální záznamník. Panasonic jako první zavedl kruhové ovládací tlačítko "navigator" a to právě na modelu KX-TCD 951.

Sagem

Kdo ještě patří k výrobcům DECTů? Nesmím zapomenout na firmu Sagem. Psali jsme pouze o přístroji Mistral 10. Toto nebyl plnohodnotný bezdrátový telefon, ale kombinace DECTu a GSM. Na trhu se neobjevil, a to je rozhodně škoda, protože se jednalo o podařený kousek. Snad cena, která byla poněkud vyšší, zapříčinila jeho neprodejnost. Uměl se napojit na pevnou linku a pokud jsme byli daleko od základny, volal kanálem GSM. Za všech okolností jsme volali nejlevněji. Ale určitě se blýská na lepší časy. Firma Sagem oznámila, že v září tohoto roku by měly být na trh uvedeny DECTy se vším všudy. Snad se tedy chytí.

Philips

Telefony Philips se ze začátku pyšnily na vyšších příčkách bezšňůrového žebříčku, ale v poslední době se posunuly do kategorie low-endů. Již vyprodaný model Xalio Plus/6400, který nabízel jako první DECT jmenný seznam na dvacet pozic a hlasité HF. Nyní je na trhu modelová řada Kala, která má poměrně zvláštní vzhled a ovládání. Velice zajímavě působí půlkruhový displej, na kterém znaky rolují zprava doleva. Kalu můžete mít i s digitálním záznamníkem. Velice pěkně působí klávesy pro oddělené seznamy. Takto můžete rozdělit třeba rodinu a přátelé.

V předchozím odstavci jsem uvedl, že se Philips přesunul do kategorie low-endů. To není tak docela pravda. Firma prodává, bohužel ne na našem trhu, model Zenya. Ten se vyznačuje třeba tím, že na základně je sdílený telefonní seznam, ke kterému je možno přistupovat z každého sluchátka. Velice zajímavé řešení.

Alcatel

O jednom "Frantíkovi" již řeč byla. Druhý se na trhu uchytil řadou First a typy 10,20, 40. Desítka je základní typ, dvacítka nabízí hlasitý odposlech na základně a čtyřicítka má již digitální záznamník. Další řada s názvem Versatis se na trhu teprve zabydluje. Zatím jsme měli možnost recenzovat přístroj Versatis 150, ale připravují se další, které by již měly umět SMS. Opět narážíme na Telecom, který sice hovoří o nových službách, ale s jejich zaváděním právě dvakrát nepospíchá.

Ostatní

Do této kategorie bych zahrnul jednak přístroje Interbell, ale také značku Telson. Telson, jak si možná někteří vzpomínají, byl svými telefony v kategorii CT1 naprosto bezkonkurenční v dosahu. Model TCP-980 zvládal 600 metrů a TCP-999 skoro kilometr. DECT Telson 2000 se na trh dostal pozdě a 3000 se již nedovážel. Ale ani Interbell v kategorii CT1 nebyl pozadu. Model MP-910 dokonce trumfnul již zmíněný Telson. V kategorii DECT se Interbell uvedl modelem 1500CZ. CZ může být trochu matoucí, protože nebyl počeštěn. Navíc průvodce hlasového záznamníku hovořil německy. To ale nijak nesnižuje kvalitu telefonu. Nesmím také zapomenout na 1100R. A snad ještě zmínka a telefonech KIRK. Testovali jsme sluchátko Z-3040, které je součástí celého systému. Umí blikající kontrolkou oznámit zmeškaný hovor a dokáže posílat textové zprávy. Bohužel nejsou kompatibilní s klasickými SMS. Fungují pouze v systému KIRK se speciálním softwarem. Samotné sluchátko se běžně neprodává. Přístroje od švýcarské firmy Ascom už asi na trhu nenaleznete. Firma již přestala DECTy vyrábět a to je rozhodně škoda. Jejich model Avena měl rozhodně co nabídnout. Monitorování okolí základny ze sluchátka, digitální záznamník a mnoho dalšího. Samsung před více než dvěma roky představil model SP-R 5050, ale potom úplně vyklidil bojiště.

Také Ericsson umí DECTy. Bohužel jejich výrobky se na našem trhu nikdy neobjevily. Vzhled jejich bezšňůrových telefonů se silně podobá mobilům. Jen tak namátkou bych vzpomněl základní model 230 a 260 se záznamníkem.

Jaké mají vlastnosti?

Bezšňůrové telefony nabízejí tato základní funkce. Samozřejmostí je již displej, na kterém je zobrazeno volané číslo. Zde také můžete vidět sílu signálu, stav akumulátorů, uzamčení klávesnice nebo počet vzkazů na záznamníku. Vyšší kategorie nabízejí o blokování hovorů, tarifikaci a konto kapesného. Samozřejmostí již bývá příjem a hovorů pouhým zvednutím ze základny. Dětské volání bylo dotaženo k dokonalosti. Stiskem jediného tlačítka voláme předem definované číslo. Pokud máme k základně připojeno více sluchátek, jistě využijeme interní volání, které se neplatí. Každému sluchátku mohou být přiřazeny určité vlastnosti. Někdo může vše, někdo jen hovory přijímat, jiný zase hovořit pouze interně. Siemens a Panasonic také umožní posílat položky z jednoho sluchátka na druhé. Můžeme se také těšit na funkci CLIP, která již bude konečně fungovat nejen na linkách ISDN a také na posílání textových zpráv. Telefony jsou připraveny, teď se čeká pouze na telefonní společnost.

Co bude dál?

Zdá se tedy, že bezšňůrové telefony stagnují. Pokud se nějaký prodá, bude pravděpodobně v kategorii low-end. Špičkové přístroje nabízí pouze Siemens a Panasonic. Ovšem v kancelářích a některých domácnostech mají DECTy nezastupitelné místo. Jak bude vývoj pokračovat je více méně jasné. Mobilní přístroje mají převahu. Cena DECTů ve střední kategorii je mnohdy srovnatelná i s mobilem a pokud si pořídíte předplacenou sadu, nemusíte platit měsíční paušál. Snad by mohla zamíchat karty i cena hovorů na pevných linkách. Ale na to si ještě musíme chvíli počkat. Doufejme, že klid na bezdrátové frontě je jenom dočasný a brzy nastane řinčení zbraní.