Předvolby pro volbu operátora

(ČIA) - Dosud devět takzvaných zkrácených čísel vydal na základě žádosti operátorů Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Jejich prostřednictvím by uživatelé pevných telefonních linek měli mít od 1. července možnost volby operátora. Pokud například z cenových důvodů budou chtít ke konkrétnímu hovoru použít jiného operátora než Český Telecom, vytočí před samotným telefonním číslem účastníka ještě určenou předvolbu.

Číslo 1010 bude používat společnost eTel, číslo 1012 Aliatel, 1020 Czech On Line, 1022 Český Telecom, 1050 GlobalTel a 1055 Contactel. Společnost GTS má rezervováno číslo 1023, ale kvůli eliminaci nákladů zatím nepožádala o jeho vydání. "Číslo přijde ročně zhruba na 250 tisíc korun a protože ho bude možné užívat až od poloviny roku, považovali jsme to dosud za zbytečné," vysvětlil na dotaz ČIA marketingový ředitel GTS David Duroň. Pro hovory na bázi internetového protokolu jsou určeny pětimístné zkrácené předvolby. Ty zatím ČTÚ přidělil tři: 10852 pro Český Telecom, 10855 pro Contactel a 10865 pro Czech On Line.