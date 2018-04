Předvolba 0604 ožila

Předvolby 0601, 0602 a 0603 jsou po České republice známy jako předvolby mobilních telefonních čísel. Ale co je to 0604 - jedna z mála volných předvoleb v systému 060? Zatímco 0605 bývala zelená linka a 0609 jsou volání na "vlhké linky", není 0604 zhola nic. Tedy v telefonní síti. Na internetu je tomu jinak.

Doménu 0604 si zaregistrovala vcelku nenápadná firma -WebArt - stejně tak pro jistotu rezervovala domény 0601-3. Zatímco na nich není nic zajímavého, doména 0604 je trochu jiná.

Je na ní totiž Vzpoura mozků - a nejen ona. Pamětníci vzpomenou na ábíčko (tedy časopis ABC) a rok někdy okolo 1985, kdy kreslený seriál (moderně comics) Vzpoura mozků vycházel na zadní straně. Což o to, seriálek to byl hezký a jeho webové provedení je také zajímavé - ačkoliv variantě "co stránka to obrázek" se dá ledasco vytknout - ale na doméně 0604 je ještě něco, co mně zaujalo více.

Anketa. Anketa ne tak stupidní, jako jsou ty na normálních serverech, kde hlasujete podle toho, jak se vám hlasovat zachce. Tahle anketa je fikanější. Opírá se o dvě ankety - o tu, v níž na Světě namodro 72 procent hlasujících z 344 hlasů vyjádřilo ochotu platit za informace na internetu - a dále o anketu na Mobil serveru, v níž 82 procent z 1061 hlasujících by zvolilo 500 Kč paušální poplatek pro účtování telefonních impulsů namísto tarifikace.

A v čem zní ta fikanost? Zatímco v těchto dvou anketách jste se mohli hrdě kasat, jak jste ochotni platit za informace (ačkoliv by při placeném přístupu na české servery konference bujely výměnou hesel) a jak byste raději cvakali 500 Kč paušál, zde máte možnost přesvědčovat Telecom, že jste se nekasali - že jste to mysleli vážně. A to ne stisknutím stupidního tlačítka. Jak?

Tak, že na uvedený účet pošlete symbolickou částku 6,04 Kč jako poplatek za to, že si chcete přečíst Vzpouru mozků. Každý takovýto poplatek je jedním hlasem do ankety, v níž dáváte najevo, že myslíte placení na internetu vážně.

Samozřejmě ihned vzkřiknou pesimisté, kterak že z vás bude onen WebArt týt a užívat si vašich pracně vydřených 6,04 Kč a kterak se Zandlem dozajista se šábli o tu finanční bombu. Chce to klid - pokud tu bude hlasovat 100 lidí, přijde autorům webu 604 Kč, což je tak na poplacení účtu v Expandii (tam ho mají) a dial-up připojení. Věru nic na bahamský život.

Osobně tuto anketu vidím jako zajímavou - což nezaměňujte se smysluplností. Řekl bych, že počet hlasujících bude velmi nízký - já osobně z legrace převedu z Expandia banky peníze hned zítra - jelikož tam mám účet, mělo by se to ihned projevit. Kolik ale lidí bude ochotno jít na poštu se složenkou na 6,04 Kč? Zajímalo by mne to - stejně, jako by mne zajímalo, kolik lidí by bylo ochotno jít na poštu se složenkou na 35 Kč za měsíční předplatné Mobil serveru.

Bůh ochraňuj Mobil server, aby svoje výdaje musel krýt z peněz, které by nám takto dorazily. Řekl bych, že by to nestačilo ani na fakturu pro NetForce...