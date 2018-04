Předstihne Samsung Motorolu a dožene Nokii?

Agentura IDC zveřejnila předběžné výsledky prodeje mobilních telefonů za druhé čtvrtletí letošního roku. Pro všechny výrobce je dobrou zprávou, že prodeje nadále rostou, meziročně dokonce o 36,7 %. U některých výrobců ale po zveřejnění výsledků už taková radost asi panovat nebude.

Nokia má aktuálně 27,7 % trhu, což je oproti prvnímu čtvrtletí opět pokles a oproti minulému roku ztratila Nokia přes 7 % tržního podílu. Pro srovnání, za celý loňský rok měla Nokia celosvětově tržní podíl 34,7 %. Nokia si problémy dokázala přiznat již na začátku roku, snížila ceny telefonů, tak uvidíme, jestli pokles tržního podílu zpomalí.

Motorola - nic moc

Smíšené pocity asi panují u dlouhodobé dvojky trhu, americké Motoroly. Ta má za druhé čtvrtletí letošního roku celosvětově 14,7 % trhu, což je zhruba stejné číslo, jakým se mohla pyšnit za celý předchozí rok. Oproti stejnému období loňského roku ale Motorola několik desetinek procent tržního podílu ztratila, přestože sama uvádí, že oproti druhému čtvrtletí loňskému roku vyexpedovala o 52 % mobilů více.

Samsungu se daří

Šampaňským mohou slavit na korejském poloostrově, konkrétně u Samsungu. Jeho prodeje rostou stále téměř zázračným tempem, meziročně o 76 %. Zásluhu na tom podle agentury IDC má především severoamerický trh. Za druhé čtvrtletí letošního roku tak má Samsung podíl na celosvětovém trhu s mobilními telefony 13,9 %, což je oproti necelým 11 % za celý loňský rok výborný výsledek. Na Motorolu nyní Samsung ztrácí jen 0,8 % tržního podílu.

Siemens - kde je chyba?

Nedaří se nedaří. To si asi říkají v Mnichově, sídle světové čtyřky Siemensu. Tedy podle IDC aktuálně čtyřky až pětky, protože solidní náskok Siemensu z předchozích období téměř smazal Sony Ericsson. Siemens má aktuálně 6,4 % podíl na celosvětovém trhu s mobilními telefony, za loňský rok jeho podíl činil přesně o dvě procenta víc. Siemens ale očekává v druhém pololetí letošního roku s novými modely výrazný vzestup.

Sony Ericsson překvapuje

Na první pohled zvláštní taktika Sony Ericssonu slaví úspěchy. Sony Ericsson se nežene do války za co nějvětší počet nabízených modelů, naopak svou nabídku výrazně seškrtal a třeba low-endy ve své nabídce nevyměnil už pěkně dlouho. Podle IDC to ale není žádný problém, spíš naopak. Sony Ericsson má aktuálně 6,4 % tržního podílu, na konci loňského roku měl jen 5,1 % celosvětového trhu s mobily.

LG stále roste

Loni soupeřil o pátou příčku s korejským LG, v druhém čtvrtletí letošního roku se Sony Ericssonu podařilo LG uniknout. Přesto i LG slušně rostlo, nyní má 6,1 % celosvětového trhu s mobily, na konci loňského roku mělo jen 5 %. IDC další podrobné údaje neuvádí, musíme se tak spokojit s výsledkem za všechny další výrobce, který je za druhé čtvrtletí letošního roku 24,9 % celosvětového tržního podílu na trhu s mobilními telefony.

Štiky a líni

Pokud tedy lze statistice IDC věřit, tak největší letošní štikou je Samsung, následovaný Sony Ericssonem a LG. Naopak nevíce ztratila Nokia a nedaří se ani Siemensu. Motorola zůstává zhruba na svém, ale třetí Samsung se jí přiblížil na dostřel. Stejný problém se soupeři za zády má nyní i Siemens, který byl dlouho neohroženě čtvrtý a nyní se na něj tlačí LG a zboku jej výrazně atakuje stejně silný Sony Ericsson.

Pozice Výrobce Dodávky Podíl 1 Nokia 45 400 000 27,7% 2 Motorola 24 100 000 14,7% 3 Samsung 22 700 000 13,9% 4-5 Siemens 10 400 000 6,4% 4-5 Sony Ericsson 10 400 000 6,4% 6 LG 9 940 000 6,1% Ostatní 40 800 000 24,9% Celkem 163 700 000 100%

Dodávky mobilních telefonů od výrobců za 2Q/2004, vyjma OEM produktů. Zdroj IDC.

Potvrdí výsledky?

Na potvrzení údajů zveřejněných agenturou IDC si budeme muset chvíli počkat, až své statistiky vydají další renomované agentury, jako je Gartner Dataquest a Strategy Analytics. Rozdíly ve výzkumech sice nebývají velké, přesto se většinou liší. IDC uvádí, že v jeho výsledcích nejsou započítány OEM produkty u všech výrobců, což může uškodit především Motorole, která si nechává vyvíjet a vyrábět velké množství produktů a to především pro asijský trh. Také Siemens a Sony Ericsson si několik modelů nechávají vyvíjet a vyrábět, takže i jim by se asi několik set tisíc nebo dokonce milionů kusů do statistiky mělo připočítat. Náš odhad je zhruba 2 až 3 miliony u Motoroly a do milionu kusů u Siemensu a Sony Ericssonu. Naopak Samsung, Nokia a LG si v drtivé většině vyrábějí a navrhují všechny modely sami. U LG víme o jednom převzatém modelu (LG B1200, alias Alcatel OT320, původem z Tchajwanu), který už ale asi v jeho nabídce vůbec není a u Nokie a Samsungu v současné chvíli nevíme o žádném převzatém modelu. Nokia si dříve nějaké CDMA telefony vyrábět nechávala, ale nyní si již vyvíjí a vyrábí všechno sama.

Kde jsou ostatní?

Vedle tradičních výrobců jistě dnes hrají důležitou roli i nám téměř neznámé asijské značky. Někteří čínští výrobci již bezpečně pronikli do první světové desítky a třeba aliance Alcatelu s čínským TCL může tuto dvojici vyšvihnout hodně vysoko. Zatím se ale asijští výrobci v přehledech agentur vyskytují jen zřídka. I to může uváděné statistiky výrazně ovlivnit.