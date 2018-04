Představí Sony Ericsson v pondělí nový Walkman mobil?

V pondělí, tedy 14. listopadu, by měl Sony Ericsson představit několik nových mobilů. O tomto datu spekulují nejenom zahraniční média, ale nasvědčuje tomu i plánovaná tisková konference místní pobočky výrobce na následující den.

A co by měl Sony Ericsson představit? Podle dostupných informací by to měl být nový Walkman mobil, jehož přesné označení zatím neznáme, ale jeho první fotografie jsme vám nabídli již před časem v tomto článku. Dále by měl Sony Ericsson představit nové modely řady J, tedy mobily nižší třídy.

Jakmile Sony Ericsson novinky představí, budeme vás o nich informovat.