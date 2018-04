Představí Nokia nový komunikátor 9300 již za 14 dnů?

Podle deníku Svenska Dagbladet představí Nokia za 14 dnů v New Yorku nový komunikátor 9300. O něm se mluví již delší dobu, mělo by se jednat o zjednodušenou variantu komunikátoru 9500, který byl oficiálně představen již na jaře letošního roku. Nokia 9300 by měla oproti modelu 9500 postrádat WiFi, integrovaný fotoaparát a měla by mít i menší paměť. Na druhou stranu by měla být menší a také levnější. Podle Svenska Dagbladet by se oficiální premiéra měla odehrát 8. září a nový komunikátor by se měl dostat do prodeje chvíli po modelu 9500. To ale bude pravděpodobně nejdříve v listopadu letošního roku.