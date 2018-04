Představí HTC v Londýně Dream s OS Android?

HTC pochopitelně až do konání konference neupřesní vůbec nic. Ostatně nejinak tomu bylo u velkého představení, kdy firma oficiálně představila nové Touch telefony a Shift. Jediné vodítko, které v tuto chvíli máme, je tak e-mail od HTC s textem "Buďte svědky nové vlny inovací od HTC“.

Bude skutečně představen HTC Dream?

Právě Dream je kódové označení prvního mobilního telefonu, který poběží pod novým operačním systémem Google Android. První zmínky o tomto přístroji se objevily již koncem minulého roku, samo HTC ale na zařízení uvalilo informační embargo, a tak představitelé firmy na otázky kolem HTC Dream jen krčí rameny.

Co vůbec o přístroji víme? Pravděpodobně půjde o poměrně rozměrné zařízení, jehož půdorysné rozměry budou okolo 125 x 75 mm, tloušťka má být přitom nízká. Samozřejmostí bude velký dotykový displej. Nebude chybět ani vysouvací plnohodnotná klávesnice, která bude při aktivaci přepínat orientaci displeje. Šéf HTC Peter Chou již na podzim avizoval, že se přístroj Dream na trh nedostane dříve než ve druhé polovině letošního roku, termín vydání se ale může samozřejmě změnit. Třeba se skutečně dočkáme oficiálního představení již v květnu.

Nebo se chystá nová řada WM zařízení?

Jistě, uvedení zařízení s novým OS by vůbec nebylo špatné. Příznivci Windows Mobile by nepochybně ocenili spíše představení nových zařízení s tímto OS. Touch Cruise, který byl poslední komunikátorem předchozí řady, byl uveden na sklonku loňského roku, a je tedy nejvyšší čas přijít s novými modely. Konkurence totiž nespí. Někdo by mohl namítnout, že je tady HTC Pharos. Ten je ale kvůli průměrné výbavě vcelku nevýrazný.

O skutečném záměru HTC, která na onen šestý květen chystá něco velkého, se můžeme jen dohadovat. Nechme se tedy překvapit, čeho se za necelý měsíc z náruče HTC dočkáme.